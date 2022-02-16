«Канализационная система!» За что задержали экс-прокурора Новосибирской области и чем он запомнился на этом посту

Бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева сегодня, 16 февраля, задержали сотрудники ФСБ в Новосибирске. Вместе с ним был задержан и его бывший заместитель Андрей Турбин. По информации источника НГС в правоохранительных органах, задержаний было бы больше, если бы в стране оказалась еще и экс-заместитель прокурора области Любовь Кузьменок. Чем отметился Фалилеев за годы работы в Новосибирске и за что его с замом задержали — в материале НГС.
Громкое задержание
— Задержан Фалилеев за получение взяток от представителей криминальных кругов и собственников ТЦ «Восток», за покровительство и уход от проверок, — сообщил источник НГС в правоохранительных органах.
По информации источника, вместе с Фалилеевым задержан и его бывший заместитель Андрей Турбин, а еще один бывший заместитель экс-прокурора НСО Любовь Кузьменок избежала той же участи лишь потому, что недавно покинула Россию. По данным общественника Владимира Кириллова, она находится в Испании.
По информации источника РБК Новосибирск, дело Фалилеева и Турбина связано с уголовными делами, в которых фигурирует экс-глава «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой, бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.
Источник «Тайги.Инфо» утверждает, что следственные действия связаны «с получением взяток от ТЦ «Восток»», а также с организованным преступным сообществом «Первомайские». Как уточняет издание, Фалилеев и Турбин задержаны в рамках расследования уголовного дела о получении взяток по статье 290 УК РФ.
Как уточнил собеседник редакции, дело Фалилеева ведет федеральный Следственный комитет РФ. Мы направили запрос в ведомство с просьбой прокомментировать информацию по задержанию.
Что известно о подозреваемых
Владимир Фалилеев родился в Бурятии в 1962 году, с 1984 года работал в республиканской прокуратуре. В 2005 году был назначен прокурором Читинской области, а после преобразования региона — уже Забайкальского края. В этом качестве был представлен к награде «Знак почета» по ходатайству председателя Заксобрания Забайкальского края за заслуги перед регионом в сфере защиты прав человека и гражданина, борьбы с преступностью, за личный вклад в законотворческую деятельность региона и активную гражданскую позицию.
Фалилеев возглавлял прокуратуру Новосибирской области с мая 2015 по ноябрь 2018 года. Увольнял его своим приказом от 6 ноября Владимир Путин. В прокуратуре области при этом спустя два дня заявляли, что ничего об этом не знают, а сам Фалилеев в отпуске. При этом СМИ о предстоящей отставке писали еще за месяц до этих событий. В тот момент в области работала комиссия Генпрокуратуры по приказу Юрия Чайки, которая выявила массу нарушений. Наибольшее количество из которых связано со следствием, дознанием и уголовными преследованиями, писала «Новая Сибирь».
Задержанный вместе с Фалилеевым его бывший заместитель Андрей Турбин родился в Омске. В органах прокуратуры работал с 1982 года. Занимал должности следователя, зампрокурора Омска, прокурора управления Генпрокуратуры РФ в Сибирском федеральном округе, заместителя прокуратуры Новосибирской области. Он ушел с этой должности одновременно с Фалилеевым: Турбина назначили заместителем Западно-Сибирского транспортного прокурора. Там проработал он недолго — в том же 2018 году ушел на пенсию.
Любовь Кузьменок родилась в 1962 году. В 1983 года попала в органы прокуратуры Павлодара — Республика Казахстан. После развала Советского Союза группа прокурорских работников во главе с Кузьменок переехала в Россию — в Новосибирскую область, где они последовательно занимали высокие посты в руководстве областной прокуратуры. Приказом генерального прокурора Российской Федерации в 2014 году Любовь Кузьменок назначена на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области. Увольнялась Кузьменок по собственному желанию одновременно с Фалилеевым и Турбиным.
Согласно отчету прокуратуры Новосибирского области о доходах сотрудников за 2017 год, Фалилеев тогда получил доход в 3,5 миллиона рублей, Турбин и Кузьменок — по 2,7 миллиона. На экс-прокурора тогда было записано: Toyota Highlander, участок в 800 квадратных метров и квартира в 125 «квадратов» (безвозмездное пользование); на его супругу — подземный гаражный бокс. Турбин владел двумя квартирами площадью 155 и 89 квадратных метров, гаражным боксом, автомобилем Toyota Land Cruiser. Кузьменок указала в декларации жилой дом на 300 «квадратов», земельный участок в 1200 «квадратов» и квартиру в 65,9 квадратных метров.
Это канализационная система!
НГС пообщался с новосибирцами, чья деятельность включала в себя взаимодействие с прокуратурой области с 2015 по 2018 годы. Среди них бывший депутат Госдумы от НСО Вера Ганзя.
— Я могу двумя словами обозначить его деятельность — пустое место! Мы жаловались Фалилееву на коррупцию в МВД, на рейдерские захваты в сфере сельского хозяйства и на многие другие проблемы, на которые обращали внимание избиратели. В итоге получали исключительно отписки! Кто же должен следить за соблюдением закона, если не прокуратура? А они все время занимали сторону не пострадавшей стороны, а обидчиков или же попросту устранялись от прокурорского вмешательства, — заявила Вера Ганзя.
Еще один регулярный гость прокуратуры НСО при Фалилееве — общественник и журналист Виктор Сорокин.
— Я могу сказать, что это — канализационная система, которая попросту сливает жалобы тем, на кого мы жалуемся. Так происходило всякий раз, когда мы жаловались прокурору области. Только в случае если у прокурора появляется личный интерес: корыстный или возможность получить повышение, тогда они могут начать действовать. По моим жалобам и результатам антикоррупционных расследований такой реакции, к сожалению, не припомню, — сказал НГС Сорокин.
«Восток» — дело тонкое
Как уточнил НГС источник в правоохранительных органах, Фалилееву и его заместителям инкриминируется взяточничество от криминальных структур и владельцев ТК «Восток». Это уже третий за февраль скандал, связанный с торговым комплексом. В начале месяца туда нагрянули приставы, объявив о необходимости закрыться из-за решения суда. Это не помешало ему продолжить работу. А 8 февраля в ТК уже пришли сотрудники ФСБ, которые там поймали обнальщика, выводившего за рубеж до 20 миллионов в день.
Комментарий по поводу задержания экс-сотрудников прокуратуры по делу, связанному с ТК, у управляющего ТК «Восток» Ильи Николаенко получить не удалось — его телефон отключен.
«Восток» — один из группы ТК, появившихся в середине 2010-х на месте закрывшейся легендарной Гусинобродской барахолки. Основным владельцем здания «Востока» и огромного участка под ним можно считать ООО «Сателит». Конечными владельцами «Сателита», по данным «Контур.Фокус», являются 8 человек. Основной долей владеет Дмитрий Башмаков — совладелец ТД «Калининский» и площадей в ГУМе, а также экс-совладелец старого автовокзала. Еще один совладелец «Сателита» — политик Юрий Кувшинов (5,5%), в 90-х в Новосибирской области он работал помощником представителя президента Бориса Ельцина. Кому принадлежат другие ТЦ, выросшие на месте легендарного рынка из 90-х, читайте в нашем материале.
2 марта суд начнет рассматривать дело бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которого подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Уголовное дело связано с историей известного бизнесмена Олега Ярового. Вместе с Ференцом в так называемом деле об оборотнях в погонах, фигурируют еще четыре человека: экс-сотрудник прокуратуры Александра Аверина и бизнесмены Дмитрий Куклин, Михаил Федосеев и Павел Кулибанов. Подробности по ссылке.