«Канализационная система!» За что задержали экс-прокурора Новосибирской области и чем он запомнился на этом посту

По информации источника, вместе с Фалилеевым задержан и его бывший заместитель Андрей Турбин, а еще один бывший заместитель экс-прокурора НСО Любовь Кузьменок избежала той же участи лишь потому, что недавно покинула Россию. По данным общественника Владимира Кириллова, она находится в Испании.



По информации источника РБК Новосибирск, дело Фалилеева и Турбина связано с уголовными делами, в которых фигурирует экс-глава «Винапа», завода «Экран» и «РАТМ-Холдинга» Олег Яровой, бывший руководитель по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александра Аверина и бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец.

Источник «Тайги.Инфо» утверждает, что следственные действия связаны «с получением взяток от ТЦ «Восток»», а также с организованным преступным сообществом «Первомайские». Как уточняет издание, Фалилеев и Турбин задержаны в рамках расследования уголовного дела о получении взяток по статье 290 УК РФ.

Как уточнил собеседник редакции, дело Фалилеева ведет федеральный Следственный комитет РФ. Мы направили запрос в ведомство с просьбой прокомментировать информацию по задержанию.

