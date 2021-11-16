Замначальника новосибирской полиции подозревали в крышевании вымогательской схемы, но он избежал уголовного дела

Предпринимателя отпустили из СИЗО в начале августа-2021: за несколько дней до того, как должен был пройти год с момента ареста (если находишься под арестом во время следствия больше года, при обвинительном приговоре день в СИЗО засчитывается за два, если меньше года — день за полтора).

Источник НГС, знакомый с материалами дела, сообщил, что тогда же Вакуленко смягчили квалификацию уголовного дела с тяжкой на небольшой степени тяжести: с ч. 2 322.1 УК (до 7 лет лишения свободы) на ст. 322.3 УК (штраф от 100 до 500 тысяч рублей без лишения свободы). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

— Уголовное дело Вакуленко практически развалилось. Изначально дело возбуждалось, чтобы человека посадить в тюрьму. За год следователи не смогли собрать доказательств организации незаконной миграции в составе преступной группы, значит, их не было вовсе! Теперь ему инкриминируется фиктивная постановка иностранных граждан, а эта статья вообще не подразумевает лишения свободы. Получается, человек год просидел в СИЗО без законных оснований, я считаю, что это настоящий полицейский беспредел! — сказал НГС бывший помощник депутата Госдумы Веры Ганзи Камиль Джафаров.