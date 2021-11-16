Замначальника новосибирской полиции подозревали в крышевании вымогательской схемы, но он избежал уголовного дела

Замначальника МВД Новосибирской области избежал уголовного дела
Следственный комитет Новосибирской области отказался возбуждать уголовное дело о превышении должностных полномочий на заместителя начальника ГУ МВД по НСО Дмитрия Ходакова. Последнего подозревают в крышевании схемы по вымогательству денег с мигрантов. Первым, кто публично рассказал о происходящем в миграционном центре при МВД, стал предприниматель Андрей Вакуленко. В итоге в СИЗО первым угодил он сам, просидев под арестом год без предъявления обвинения.
Дело Вакуленко: как гора родила мышь
11 августа 2020 года новосибирского предпринимателя Андрея Вакуленко, который ранее имел неосторожность обвинить руководство новосибирской полиции в вымогательстве денег с мигрантов, арестовали по обвинению в организации незаконной миграции в составе преступной группы. На следующий день его заключили в СИЗО, там он провел почти год.
24 марта 2021 года уполномоченному по правам человека в Новосибирской области Нине Шалабаевой поступило обращение руководителя регионального отделения общественной организации «Комиссия по противодействию коррупции» Виктора Саморядова. Он попросил разобраться «в вопиющей по своему цинизму ситуации с арестом Андрея Вакуленко», назвав его «первым, кто не побоялся публично выступить против сложившейся в Новосибирской области коррупционной системы в области миграционных услуг, патронируемой высокими чинами из ГУ МВД НСО».
— Само уголовное дело было возбуждено с грубейшими нарушениями, поскольку постановление содержало формулировку статьи 322.3 УК РФ — «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина», то есть преступления небольшой тяжести. Такие нарушения обычно рассматриваются мировыми судьями, за них в 99,9% случаях назначается наказание в виде штрафа. В итоге уже немолодой, 60-летний человек продолжает содержаться в СИЗО на основании противоречивых формулировок и вопреки позиции прокуратуры за то, что не побоялся пойти против так называемой системы, — говорится в обращении к омбудсмену (есть в распоряжении НГС).
В марте против очередного продления срока заключения в СИЗО Вакуленко выступила и прокуратура. Впрочем, суд отказал ей в попытке смягчить арест на домашний.
Предпринимателя отпустили из СИЗО в начале августа-2021: за несколько дней до того, как должен был пройти год с момента ареста (если находишься под арестом во время следствия больше года, при обвинительном приговоре день в СИЗО засчитывается за два, если меньше года — день за полтора).
Источник НГС, знакомый с материалами дела, сообщил, что тогда же Вакуленко смягчили квалификацию уголовного дела с тяжкой на небольшой степени тяжести: с ч. 2 322.1 УК (до 7 лет лишения свободы) на ст. 322.3 УК (штраф от 100 до 500 тысяч рублей без лишения свободы). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.
— Уголовное дело Вакуленко практически развалилось. Изначально дело возбуждалось, чтобы человека посадить в тюрьму. За год следователи не смогли собрать доказательств организации незаконной миграции в составе преступной группы, значит, их не было вовсе! Теперь ему инкриминируется фиктивная постановка иностранных граждан, а эта статья вообще не подразумевает лишения свободы. Получается, человек год просидел в СИЗО без законных оснований, я считаю, что это настоящий полицейский беспредел! — сказал НГС бывший помощник депутата Госдумы Веры Ганзи Камиль Джафаров.
Побеседовать с самим Вакуленко или его адвокатом у НГС не вышло: оба дали подписку о неразглашении. Однако рассказать, как возникло это уголовное дело, редакция имеет возможность.
Предпосылки дела Вакуленко и громкие отставки
В начале 2019 года в общественную приемную депутата Госдумы Веры Ганзи и в РООО «Комиссия по противодействию коррупции» пришел Андрей Вакуленко, владелец гостиницы для мигрантов из ближнего зарубежья. Приехавшие в Новосибирск на заработки люди утверждали, что не могут получить бесплатные услуги в миграционном центре при МВД на Есенина, 1г.
— Вакуленко рассказал, что там были созданы такие условия, что мигрантов вынуждали платить за те услуги, которые им по закону должны были оказываться бесплатно (не считая госпошлин). В миграционном центре была вывеска: «Заполненные вне этих стен документы не принимаются». В кабинеты, где сидели госслужащие, попасть было практически невозможно, по итогу люди были вынуждены обращаться к расположенным в том же здании коммерческим структурам. Тех, кто начинал качать права и требовать положенное закону, попросту депортировали. Данные, предоставленные Вакуленко и его постояльцами, нашли свое подтверждение при наших проверках, а мы уже обратились в прокуратуру, которая выявила системные коррупционные нарушения закона в управлении миграции, — рассказал НГС Виктор Саморядов.
В июне 2019 года Владимира Постникова, руководителя ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при ГУ МВД (той организации, которая должна оказывать бесплатные услуги мигрантам на Есенина, 1г) за нарушение миграционного законодательства приговорили к 3,5 года условного лишения свободы, сообщало издание «Прецедент».
Саморядов и Ганзя пришли к выводу, что коррупционный клубок не замыкался на Постниковом и вел непосредственно к руководству управления по вопросам миграции областного главка МВД.
— Мы неоднократно требовали лишь одного: навести порядок с регистрацией мигрантов: не взимать с них денег за те услуги, которые государство оказывает бесплатно. По нашему мнению, всё сводилось в конце концов к одному человеку — Юрию Звягинцеву, руководителю управления по вопросам миграции областного МВД. Мы жаловались на него и предыдущему руководству новосибирской полиции, и ее новому начальнику Андрею Кулькову, — говорит Вера Ганзя.
Полковник Юрий Звягинцев написал рапорт об увольнении по собственному желанию в июле 2020 года. По данным источников НГС, эта отставка находится в прямой связи со всплывшими коррупционными скандалами в миграционном управлении.
Перед увольнением Звягинцева Вера Ганзя получала неоднократные советы «не совать нос в дела миграционного центра», тогда же она узнала, что в ее отношении начались следственные действия.
«Одни коррупционеры покрывают других!»
Замначальника ГУ МВД НСО и руководитель главного следственного управления Дмитрий Ходаков разрешил своему подчиненному сделать запрос в Росфинмониторинг о финансовых операциях депутата Госдумы Веры Ганзи. Узнав об этом, Ганзя обратилась с жалобой в прокуратуру: проверка признала действия полицейских незаконными, ведь следственные действия в отношении депутата Госдумы возможны лишь с одобрения генпрокурора РФ.
— Начальнику ГСУ (Дмитрию Ходакову. — Прим. ред.) внесено представление, в котором поставлен вопрос о строгой дисциплинарной ответственности следователя и его непосредственного руководителя. Копия вашего обращения о наличии в действиях сотрудников ГСУ превышения должностных полномочий направлена в СУ СК РФ по НСО для проведения уголовно-процессуальной проверки, — говорится в ответе Ганзе за подписью областного прокурора Якова Хорошева (есть в распоряжении НГС).
Следственный комитет, допросив Ходакова и его подчиненных, отказался возбуждать уголовное дело. Из постановления об отказе следует, что информация о финансовых операциях Ганзи была необходима для расследования уголовного дела о незаконной миграции (речь о деле Вакуленко), одним из обвиняемых по которому проходил помощник депутата.
Бывший помощник депутата Ганзи Камиль Джафаров считает, что в ответе СК содержится клевета и незнание норм права.
— Во-первых, никто из помощников Веры Анатольевны не привлекался в качестве обвиняемого по делу о незаконной миграции, о котором говорится в ответе, там речь о деле Вакуленко. Во-вторых, в законе «О статусе депутата Государственной думы» говорится о том, что любые следственные действия в отношении депутата ГД могут быть проведены исключительно с санкции генпрокурора РФ. Прокурорская проверка подтвердила незаконность действий руководства ГСУ МВД. Я считаю, что следком этим отказом пытается попросту вывести из-под уголовной ответственности Дмитрия Ходакова, — сказал НГС Джафаров.
Сама Вера Ганзя оказалась совершенно не удивлена отказу в возбуждении дела на замначальника ГУ МВД.
— Сегодня искать защиту в правоохранительных органах, я считаю, бессмысленно. Потому что любой депутат от оппозиции (неважно, системной или несистемной) абсолютно бесправен. Его душат со всех сторон, в том числе с участием правоохранительной системы. У нас слишком избирательная правоприменительная практика, я знала, что ответ СК примерной такой и будет. А что касается всей этой уголовной эпопеи с коррупцией в управлении миграции МВД, дела Вакуленко и давления на меня, я могу сказать одно: одни коррупционеры покрывают других, — сказала НГС Вера Ганзя.
Кстати, в июле 2020 года московский оператор миграционных услуг ГК «Аксиома» публично обвинил подчиненных Дмитрия Ходакова (в частности, майора Антона Лукина, который отправлял запрос по финансовым операциям Веры Ганзи в Росфинмониторинг) в возбуждении уголовных дел по заказам рейдеров.
— Лукин действовал противозаконно и безосновательно, вторгаясь в офис ООО «Аксиома» с липовым постановлением. Эти действия можно расценивать, как рейдерский захват, чего Лукин и не скрывал. Он открыто заявил задержанному сотруднику компании, что собирается устранить ООО «Аксиома» с местного рынка. Вот такими жесткими методами, в стиле лихих
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