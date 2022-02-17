«Сердце новосибирской торговли»: барахолку внесли в список мест для шоппинга туристов

Новосибирскую барахолку на Гусинобродском шоссе внесли в список мест для шоппинга, которые рекомендуют посетить туристам.
Информация об этом появилась на сайте Туристско-информационного центра города, который принадлежит Центру туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».
Кроме барахолки в списке мест для шоппинга указаны и крупные торгово-развлекательные центры: «Аура», «Галерея-Новосибирск», «Рояйл Парк».
— Мы недавно выложили этот сайт в доступ. Сейчас там есть недоработки. Не стоит воспринимать его, как конечный продукт. На английской версии в местах для шоппинга есть барахолка и Центральный рынок. Это связано с тем, что для иностранных туристов это новинка. Некоторые никогда такого не видели, и интересуются этим местом. Мы — японский центр, и наш опыт связан с тем, что мы принимали японских туристов. И мы знаем, что их часто интересует барахолка и Центральный рынок. На этом опыте мы основывались, — рассказала НГС Полина Найденова, начальник туристско-информационного отдела центра «Сибирь-Хоккайдо».
По ее словам, сайт запустили около двух недель назад, его планируют доработать к лету.
Гусинобродский рынок заработал в Новосибирске в 1970-е годы. Он стал популярен у покупателей в 90-е годы. Его площадь составляла около 35 гектаров. В 2015 году барахолку официально закрыли. Посмотрите в нашем фоторепортаже, как это было.
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