Наследники Гусинки. Как видный единоросс и владельцы «клуба ценителей живописи» завладели частью барахолки

Торговля на Гусинобродском шоссе за последние несколько лет претерпевала множество изменений. В 2015 году магистраль лишилась своего главного достояния — уличного рынка с тысячами контейнеров. Вместо него появились торговые центры нового формата, в которых, впрочем, и товар, и продавцы остались прежними. Как поделили между собой этот лакомый кусок бизнеса влиятельные новосибирцы и криминальные авторитеты, мы рассказывали в этом расследовании. А теперь решили обратиться к другой коммерческой недвижимости в районе экс-барахолки — она не так заметна, как гигантские торговые центры, но приносит владельцам солидный доход. Кто владеет торговыми рядами и павильонами на Гусинке — в материале Ксении Лысенко.
Глава районного отделения «Единой России» и его торговые ряды
Три торговых ряда в районе трамвайного кольца — это рынок «Регион». На площади примерно в 3 тысячи квадратных метров торгуют хозяйственными товарами, сантехникой и мебелью. А еще это вотчина бизнесмена, руководителя отделения «Единой России» в Дзержинском районе, кандидата в депутаты Горсовета в 2020 году (проиграл коммунисту Георгию Андрееву) Сергея Капишникова. Именно он владеет этими тремя павильонами, а также участком под ним через ООО «Сибирская компания «Регион»». По данным Росреестра, компания получила участок в аренду в 2015 году, срок аренды — до 2025 года.
ООО «Сибирская компания «Регион»» создана в 2002 году, совладельцами значатся Сергей Капишников (70%) и его супруга Лариса Капишникова (30%). В 2020 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания выручила 21,6 миллиона рублей, чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей.
Право собственности на построенные павильоны появилось, согласно Росреестру, в 2016 году, однако выросли они на Гусинобродском шоссе несколько раньше — в 2014 году. До торговых рядов на участке была парковка, а также располагались контейнеры и киоски.
«СК «Регион»» в Сети называют многопрофильным холдингом, в составе которого есть и строительное подразделение, и управление недвижимостью, и хлебопекарное производство. Кстати, именно хлебопекарное производство Сергея Капишникова получало господряды на поставку хлеба и сдобы в медицинские учреждения, университеты, детсады и школы Новосибирска. С 2009 по 2016 годы компания единоросса получила 203 госконтракта на общую сумму в 43 миллиона рублей.
С хлебопекарней также связан конфликт двух кандидатов в депутаты Горсовета в 2020 году. Сергея Капишникова его конкурент Георгий Андреев обвинил в «противодействии торговле» из-за появившихся в жилых дворах точек по продаже «социального хлеба» прямо с лотков. Как писала Тайга.инфо, бизнесмен-единоросс решил организовать торговлю во дворах из-за падения оборота в своих пекарнях на 60%, а также чтобы помочь жителям Дзержинского района в пандемию. По его словам, он продавал хлеб дешевле расположенных вблизи торговых точек и не стал обращаться в мэрию за разрешением на лоточную торговлю.
Компания Капишникова неоднократно судилась с мэрией, например, требовала через суд обязать мэрию Новосибирска заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Гусинобродское шоссе, 31/1 (недалеко от рынка «Регион») на пять лет. Дело дошло до Седьмого Арбитражного апелляционного суда, иск «Региона» суд не поддержал. Решение было вынесено в июне 2021 года.
Недалеко от рынка «Регион», вблизи трамвайного кольца, находится небольшой торговый центр с таким же названием. Установить владельцев объекта и участка не удалось — данных об этом в ЕГРН нет.
Как владельцы «клуба ценителей живописи» из Москвы завладели кусочком барахолки
Ещё одна непримечательная торговая площадка в районе Гусинобродского шоссе располагается напротив рынка «Регион» — это торговый центр «Пионер». Представляет он собой большой павильон, в котором располагается более 15 организаций, в основном всевозможные автосервисы и автоателье. Появилось это здание в начале нулевых, то есть гораздо раньше «Региона» и тем более таких гигантов, как ТЦ «Дружба» или «Невский».
Здание и участок под ним — собственность ЗАО «Корпорация «Строительство и наука Сибири»». Впрочем, с наукой компания связана весьма отдаленно, ее основная деятельность — аренда и управление недвижимостью. В 2020 году компания выручила более 6 миллионов рублей, чистая прибыль составила 345 тысяч рублей. Компания тоже судилась с мэрией, но из-за долгов по аренде земли. В случае ЗАО «СНС» суд тоже поддержал мэрию, обязав компанию выплатить около полумиллиона рублей.
Одним из владельцев «СНС» является Наталия Беленко (50%), которой также принадлежит доля в столичном ресторанном бизнесе. По данным «СПАРК-Интерфакс», женщина владеет рестораном «Журфак» (в 2020 году показал убыток); если верить описанию с сайта «Журфака» — это «клуб, где собираются поклонники интеллектуальной музыки, литературы и ценители живописи».
В декабре 2021 года Наталия Беленко закончила работу по госконтракту на 511 тысяч рублей — она преподавала курс по профпереподготовке Executive Master in Public Management «Программа развития кадрового управленческого резерва» в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС).
Директор «СНС» и второй владелец корпорации — Виктор Шеволдаев. В списке его действующих бизнесов значится лишь один фонд — это фонд социальной адаптации детей и подростков «Пирамида». Сведений об этом фонде немного, указано лишь, что располагается он в соседнем с ТЦ «Пионер» здании — там же располагается интернет-магазин детских товаров, пост охраны и склад товаров для рыбалки и туризма.
В 90-е Виктор Шеволдаев был владельцем компании, занимающейся строительством автодорог — «Комплексная научная производственная фирма "Маяк"». В 2012 году компания была ликвидирована.
Тем временем, Гусинобродское шоссе продолжает избавляться от следов огромной барахолки. Так, спустя шесть лет после ее закрытия власти начали вывозить с участков контейнеры, стоявшие там без разрешения мэрии.