Наследники Гусинки. Как видный единоросс и владельцы «клуба ценителей живописи» завладели частью барахолки

ООО «Сибирская компания «Регион»» создана в 2002 году, совладельцами значатся Сергей Капишников (70%) и его супруга Лариса Капишникова (30%). В 2020 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания выручила 21,6 миллиона рублей, чистая прибыль составила 1,2 миллиона рублей.

Право собственности на построенные павильоны появилось, согласно Росреестру, в 2016 году, однако выросли они на Гусинобродском шоссе несколько раньше — в 2014 году. До торговых рядов на участке была парковка, а также располагались контейнеры и киоски.