Остановка в никуда. В Новосибирске обнаружено место, где существует параллельная реальность

Но мало ли у нас было подобных памятников абсурду до этого? Помните, как по всему городу с остервенением ставили вдоль дорог серые «могильные» оградки? И там, где был выход с тротуара на парковку, и просто на тротуаре, отгораживая от пешеходов деревья, и даже там, где один забор до этого уже был. Тогда только ленивый не чихвостил городскую власть и в хвост, и в гриву. Хотя мэрия, как объясняли чиновники, лишь выполняла распоряжения судов, куда обращалась местная ГИБДД. Требовали гаишники от мэрии, чтобы она заборчиками сделала в городе передвижение пешеходов вдоль дорог безопасным. И вот эта остановка тоже в рамках таких претензий ГИБДД к городским чиновникам: остановка, мол, есть, а павильона, который требуют всякие там разные правила, нет. Непорядок.

