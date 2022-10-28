Остановка в никуда. В Новосибирске обнаружено место, где существует параллельная реальность
Колонка Ильи Калинина, в которой журналист объясняет, как бардак в сфере общественного транспорта может быть полезен городу
В Новосибирске появился очередной памятник абсурда и еще одно доказательство существования параллельной реальности. Потому что только в параллельной реальности можно объяснить размещение громоздкого остановочного павильона на тротуаре, где люди активно ходят, но откуда совсем не уезжают на транспорте. Ну, может быть, в той самой реальности отсюда городской транспорт всё же куда-то горожан увозит… Но не спешите так уж сразу хаять чиновничье творчество. Вот корреспондент НГС Илья Калинин нашел в этом абсурде и положительные стороны. Далее — от первого лица.
Недалеко от площади Калинина поставили остановочный павильон. «Что в этом такого?» — спросите вы. Пожалуй, и ничего, если бы этот павильон не разместили прямо посреди тротуара, где в часы пик наблюдается довольно большой пешеходный трафик от метро и к метро. А вот пассажирского трафика там как раз нет никакого: то есть на эту остановку автобусы приезжают, высаживают пассажиров и уезжают дальше пустыми. Просто это конечная, и здесь никого не сажают. Получился вот такой очередной памятник новосибирскому абсурду, или остановка в никуда. А может, остановку просто ставили в параллельной реальности, и там пассажиры могут уезжать отсюда по нескольким направлениям?
Но мало ли у нас было подобных памятников абсурду до этого? Помните, как по всему городу с остервенением ставили вдоль дорог серые «могильные» оградки? И там, где был выход с тротуара на парковку, и просто на тротуаре, отгораживая от пешеходов деревья, и даже там, где один забор до этого уже был. Тогда только ленивый не чихвостил городскую власть и в хвост, и в гриву. Хотя мэрия, как объясняли чиновники, лишь выполняла распоряжения судов, куда обращалась местная ГИБДД. Требовали гаишники от мэрии, чтобы она заборчиками сделала в городе передвижение пешеходов вдоль дорог безопасным. И вот эта остановка тоже в рамках таких претензий ГИБДД к городским чиновникам: остановка, мол, есть, а павильона, который требуют всякие там разные правила, нет. Непорядок.
То, что прямое исполнение судебного требования, о котором неофициально рассказал один из чиновников мэрии, не поддается никакой логике — не страшно. Много ли у нас логичного рождают в последнее время различные органы? Да и мало ли что остановка эта может стать бесплатным туалетом в вечернее время или, например, прибежищем бездомных. И уж совсем неважно, что в зимнее время ее занесет снегом, а механическая уборка сугробов на этом участке тротуара, скорее всего, будет невозможна: техника просто не протиснется ни справа, ни слева от павильона.
Если хорошо подумать, есть у этого памятника абсурду и плюсы. Ну, например, тот же туалет: он же явно будет бесплатным. А много ли у нас в городе бесплатных общественных туалетов? Получается, это такой социально значимый объект, который еще более значимый, чем «социально значимый» туалет в Первомайском сквере. Кстати, в сквере «социально значимый» туалет — именно так его называла мэрия — стоит уже 50 рублей… (В защиту платного туалета в сквере: возможно, мы просто не понимаем, для каких социальных слоев так значима его
Как ночлежка для бездомных остановочный павильон тоже вполне пригоден: лавка сплошная, широкая, крепкая. Не одного человека выдержит. И с трех сторон внутреннее пространство закрыто от дождя и снега.
А вот если всё же завалит зимой павильон снегом, который отсюда можно будет вычищать только вручную, так опять же — создание дополнительного рабочего места и фронта работы для того, кто это место займет.
Во всей этой истории мне непонятно вот что: буквально в нескольких сотнях метров от «остановки в никуда» находится вполне действующая транспортная остановка под названием «Чемпион». Она расположилась сразу после кольца площади Калинина по ходу движения в сторону улицы Плановой. С утра до вечера отсюда уезжает очень много пассажиров. Так вот на этой остановке еще где-то весной демонтировали достаточно вместительный остановочный павильон. И люди всё это время стояли тут без укрытия под всеми весенними, летними и вот уже осенними дождями…
И вот что-то никто не спешит тут поставить какую-нибудь будку. Ну чтоб и о пассажирах позаботиться, и претензию ГИБДД не получать. Хотя, может, эта остановка тоже находится в параллельной реальности, как и первая, и вот как раз здесь пассажиров-то никаких и нет.
Где бы вот только найти такую параллельную реальность, в которой остановки совпадают с пассажиропотоками, а местная власть делает город лучше не по бумажным отчетам, а на самом деле.