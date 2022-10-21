В Новосибирске посреди оживленного тротуара поставили остановку, с которой невозможно уехать, — объясняем почему

Корреспондент НГС поговорил с водителями автобусов, которые высаживали здесь пассажиров, но они не могли объяснить, для чего тут павильон. На этом месте автобусы только высаживают пассажиров, которые сразу расходятся по разным направлениям. Здесь находится конечная остановка автобусов и маршрутных такси, которые приходят из отдаленных районов и пригорода.

