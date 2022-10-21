В Новосибирске посреди оживленного тротуара поставили остановку, с которой невозможно уехать, — объясняем почему
В этом месте пригородные автобусы только высаживают пассажиров, приехавших из области и с дач
В Новосибирске возле площади Калинина, напротив дома по адресу Красный проспект, 161, установили остановочный павильон, откуда не увозят пассажиров. Разместилась конструкция посреди пешеходного тротуара, где по утрам и вечерам довольно высокий пешеходный трафик.
Корреспондент НГС поговорил с водителями автобусов, которые высаживали здесь пассажиров, но они не могли объяснить, для чего тут павильон. На этом месте автобусы только высаживают пассажиров, которые сразу расходятся по разным направлениям. Здесь находится конечная остановка автобусов и маршрутных такси, которые приходят из отдаленных районов и пригорода.
Остановка уже вводит в заблуждение людей, которые пытаются дождаться там транспорта. Корреспондент НГС стал свидетелем того, как женщина пыталась уехать оттуда до железнодорожного вокзала, пока ей не объяснили, что посадки нет.
Источник в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии неофициально пояснил, что павильон поставили в рамках судебного решения по претензиям к мэрии от ГИБДД: мэрию обязали для безопасности движения обеспечить все остановочные пункты павильонами. По правилам, уточнил источник, павильоны должны быть даже там, где осуществляется только высадка и не производится посадка пассажиров.
Корреспондент НГС официально поинтересовался в мэрии: кто и для чего установил в этом месте остановку и сколько бюджетных денег на это было потрачено. В пресс-службе городской администрации уточнили, что данной информации у них пока нет и пообещали ответить на журналистский запрос до 8 ноября 2022 года.
В середине октября НГС рассказал, что в Новосибирске ищут подрядчика, который разместит новые остановочные павильоны в трех районах города. За работы готовы заплатить 2,3 миллиона рублей. Павильоны должны быть сделаны из профильных труб, оргстекла, листового проката.