В Новосибирске закупят новые автобусные остановки — показываем на карте, где их разместят
За работы готовы заплатить 2,3 миллиона рублей
В Новосибирске ищут подрядчика, который разместит новые остановочные павильоны в трех районах города. За работы готовы заплатить 2,3 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик должен разместить два павильона на остановке «Общежитие» и по одному на остановках «Улица Селезнева», «Магазин Золотая Нива», «НИИТО». На «Общежитии» также обустроят заездные карманы.
Павильоны должны быть сделаны из профильных труб, оргстекла, листового проката. Срок окончания работ — 15 декабря.
Ранее в Новосибирске объявили аукционы на покупку павильонов в Центральном округе, на Бердском шоссе и улице Титова. Мы показывали места на карте.