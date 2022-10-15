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В Новосибирске закупят новые автобусные остановки — показываем на карте, где их разместят

За работы готовы заплатить 2,3 миллиона рублей

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Павильоны разместят в Центральном, Октябрьском и Калининском районах

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В Новосибирске ищут подрядчика, который разместит новые остановочные павильоны в трех районах города. За работы готовы заплатить 2,3 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения». Подрядчик должен разместить два павильона на остановке «Общежитие» и по одному на остановках «Улица Селезнева», «Магазин Золотая Нива», «НИИТО». На «Общежитии» также обустроят заездные карманы.

Павильоны должны быть сделаны из профильных труб, оргстекла, листового проката. Срок окончания работ — 15 декабря.

Ранее в Новосибирске объявили аукционы на покупку павильонов в Центральном округе, на Бердском шоссе и улице Титова. Мы показывали места на карте.

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