Новые автобусные павильоны появятся на 4 остановках Новосибирска — показываем карту и эскиз
За них готовы заплатить
В Новосибирске закупят павильоны для четырех остановок. За них готовы заплатить 4,7 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, павильоны разместят на остановках «Театр "Красный факел"» на проспекте Димитрова, «ДОЦ им. Тюленина» на Бердском шоссе, «Телецентр» на Титова. На остановке «Корпус
Заказчиком выступает «Городской центр организации движения». Работы должны завершить до 1 октября.
В прошлом году для трамвайных остановок в Новосибирске заказали павильоны в виде жестяных «коробочек». После их внешний вид раскритиковал блогер Илья Варламов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что дал поручение больше не закупать такие павильоны.