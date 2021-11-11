«Всё, что дешево, выглядит плохо»: в Новосибирске не будут закупать остановки в виде жестяных «коробочек»

Мэр Новосибирска запретил устанавливать остановки в виде жестяных «коробочек»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что остановки общественного транспорта, которые сделаны в виде жестяных «коробочек», не соответствуют необходимым требованиям.
— Следует приводить в порядок все остановки, которые существуют в Новосибирске. Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета. Безусловно, ни внешне, ни по своему функционалу они не отвечают требованиям, поэтому эту практику нужно прекращать. Всё, что дешево, выглядит плохо, — заявил мэр во время пресс-конференции 11 ноября.
Глава города отметил, что для благоустройства остановочных пунктов в Новосибирске нужно привлекать частные инвестиции.
Аукцион на покупку остановочных пунктов из профнастила объявили в августе этого года. На 10 павильонов и обустройство парковочных карманов в трех районах города выделили 6,5 миллиона рублей. Позже их раскритиковал блогер Илья Варламов.