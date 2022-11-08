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В мэрии обещают следить за торговцами нового социального рынка на площади Калинина

Металлические прилавки для пенсионеров, торгующих продукцией со своих огородов, появились в конце октября

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Мэрия пообещала следить за бесплатными торговыми местами на площади Калинина, чтобы они доставались только огородникам и садоводам

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В мэрии Новосибирска рассказали, как будут контролировать продавцов на социальном рынке возле площади Калинина. По замыслу, на рынке с бесплатными местами должны торговать только те, кто имеет свой сад или огород.

— В ходе проведения рейдовых мероприятий по ликвидации фактов несанкционированной торговли специалистами администрации Центрального округа и управления потребительского рынка мэрии будет проводиться контроль за целевым использованием лотков-навесов, а также проверяться у торгующих граждан документы, подтверждающие наличие земельного участка для занятия садоводством и огородничеством, — пояснили в пресс-центре мэрии.

Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии и администрации Центрального округа уточнили, что вопрос о необходимости изготовления и размещения 12 металлических прилавков (24 торговых места) проработан управлением потребительского рынка мэрии совместно с МУП «Сибирское гостеприимство». Место размещения на постоянной основе этого социального рынка предложено администрацией Центрального округа.

Напомним, 26 октября НГС сообщил о появившихся на площади Калинина в районе пересечения Красного проспекта и улицы Михаила Перевозчикова металлических прилавков — мест для бесплатной торговли продукцией с огородов новосибирцев. Местные пенсионеры-торговцы высказали опасение, что бесплатные места в итоге будут занимать перекупщики и торговцы овощами и фруктами с Хилокского рынка.

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Мэрия НовосибирскаПенсионерыПлощадь КалининаТорговляСоциальный рынок
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