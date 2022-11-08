В мэрии обещают следить за торговцами нового социального рынка на площади Калинина
Металлические прилавки для пенсионеров, торгующих продукцией со своих огородов, появились в конце октября
В мэрии Новосибирска рассказали, как будут контролировать продавцов на социальном рынке возле площади Калинина. По замыслу, на рынке с бесплатными местами должны торговать только те, кто имеет свой сад или огород.
— В ходе проведения рейдовых мероприятий по ликвидации фактов несанкционированной торговли специалистами администрации Центрального округа и управления потребительского рынка мэрии будет проводиться контроль за целевым использованием лотков-навесов, а также проверяться у торгующих граждан документы, подтверждающие наличие земельного участка для занятия садоводством и огородничеством, — пояснили в пресс-центре мэрии.
Специалисты департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии и администрации Центрального округа уточнили, что вопрос о необходимости изготовления и размещения 12 металлических прилавков (24 торговых места) проработан управлением потребительского рынка мэрии совместно с МУП «Сибирское гостеприимство». Место размещения на постоянной основе этого социального рынка предложено администрацией Центрального округа.
Напомним, 26 октября НГС сообщил о появившихся на площади Калинина в районе пересечения Красного проспекта и улицы Михаила Перевозчикова металлических прилавков — мест для бесплатной торговли продукцией с огородов новосибирцев. Местные пенсионеры-торговцы высказали опасение, что бесплатные места в итоге будут занимать перекупщики и торговцы овощами и фруктами с Хилокского рынка.