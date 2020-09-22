На Затулинке открылся модный дисперсный парк. Но так ли он хорош? 20 фото, что там есть

На Затулинке в Новосибирске открылся дисперсный парк
На пересечении улиц Зорге и Громова в Новосибирске (Затулинский жилмассив) завершился первый этап масштабного проекта по благоустройству дисперсного парка. В частности, здесь установили новые удобные скамейки, обновили плиточное покрытие, поставили арт-объекты. Как изменился Затулинский парк и во сколько обошлось благоустройство территории, узнала корреспондент НГС Алина Каур.
Парк благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности на него ушло более 180 миллионов рублей — в основном деньги из областного и федерального бюджетов.
Дизайн-проект комплексного благоустройства был разработан московским бюро «Стрелка» совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А». Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году.
— Общая идея — развитие всей территории в целом, это дисперсность парка. Сейчас мы делаем первый этап в 4,5 га, всего же этот проект планируется на 20 га, с включением так называемых «зелёных пальцев», это связи дворовые и выход на Петухова, — рассказывал ранее архитектор Игорь Карнаухов, чья мастерская работала над проектом.
— Удобно, что никуда не нужно ехать, можно прямо здесь погулять. Мы уже встречаемся здесь с друзьями. Раньше здесь были лавочки, но очень старые, даже сидеть на них не хотелось, — рассказала девушка, которая живёт недалеко от нового дисперсного парка.
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