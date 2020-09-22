22 сентября вторник
СЕЙЧАС +12°С
Пробки 2/10
usd 76.04
eur 90.01
Тема дняГорит здание на территории завода

Все новости

Все новости

На Затулинке открылся модный дисперсный парк. Но так ли он хорош? 20 фото, что там есть

В парке поставили новые скамейки, посадили деревья, но закончить всё к открытию не успели

3 120
77Обсудить

Поделиться

Дисперсный парк — это комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, связанных между собой пешеходными дорожками, расположенными вдоль улиц и внутри жилых кварталов&nbsp;<br>

Дисперсный парк — это комплекс небольших парков, скверов, культурных и спортивных объектов, связанных между собой пешеходными дорожками, расположенными вдоль улиц и внутри жилых кварталов 

На Затулинке в Новосибирске открылся дисперсный парк

На пересечении улиц Зорге и Громова в Новосибирске (Затулинский жилмассив) завершился первый этап масштабного проекта по благоустройству дисперсного парка. В частности, здесь установили новые удобные скамейки, обновили плиточное покрытие, поставили арт-объекты. Как изменился Затулинский парк и во сколько обошлось благоустройство территории, узнала корреспондент НГС Алина Каур.

На фасаде здания кинотеатра&nbsp;«Рассвет» появилось яркое граффито Ultima Thule, что в перевод с латинского языка означает «край света»

На фасаде здания кинотеатра «Рассвет» появилось яркое граффито Ultima Thule, что в перевод с латинского языка означает «край света»

Парк благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В общей сложности на него ушло более 180 миллионов рублей — в основном деньги из областного и федерального бюджетов.

Благодаря единому фирменному стилю окраина города на левом берегу стала выглядеть не хуже центра Новосибирска — здесь появились новые скамейки и современное освещение

Благодаря единому фирменному стилю окраина города на левом берегу стала выглядеть не хуже центра Новосибирска — здесь появились новые скамейки и современное освещение

Дизайн-проект комплексного благоустройства был разработан московским бюро «Стрелка» совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А». Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году.

— Общая идея — развитие всей территории в целом, это дисперсность парка. Сейчас мы делаем первый этап в 4,5 га, всего же этот проект планируется на 20 га, с включением так называемых «зелёных пальцев», это связи дворовые и выход на Петухова, — рассказывал ранее архитектор Игорь Карнаухов, чья мастерская работала над проектом.

На территории парка появились такие вот арт-объекты

На территории парка появились такие вот арт-объекты

Раньше здесь тоже были посажены деревья и цветы, стояли скамейки, но они были ветхими

Раньше здесь тоже были посажены деревья и цветы, стояли скамейки, но они были ветхими

В парке появилась большая новая сцена, а также будка звукорежиссёра

В парке появилась большая новая сцена, а также будка звукорежиссёра

Местная жительница рассказала, что до этого на территории парка не было освещения, поэтому ходить по ночам там было страшно

Местная жительница рассказала, что до этого на территории парка не было освещения, поэтому ходить по ночам там было страшно

На территории Затулинского парка полностью поменяли плитку

На территории Затулинского парка полностью поменяли плитку

И поставили скамейки-бублики необычной формы

И поставили скамейки-бублики необычной формы

— Удобно, что никуда не нужно ехать, можно прямо здесь погулять. Мы уже встречаемся здесь с друзьями. Раньше здесь были лавочки, но очень старые, даже сидеть на них не хотелось, — рассказала девушка, которая живёт недалеко от нового дисперсного парка.

Местные жители говорят, что они довольны благоустройством

Местные жители говорят, что они довольны благоустройством

Здесь же есть аттракционы, которые интегрировали в общую айдентику парка

Здесь же есть аттракционы, которые интегрировали в общую айдентику парка

Для безопасности здесь стоит стойка для экстренного вызова службы 112

Для безопасности здесь стоит стойка для экстренного вызова службы 112

В&nbsp;2021–2022&nbsp;годах власти планируют благоустроить сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территорию вокруг кинотеатра «Рассвет», а также переход к поликлинике № 22

В 2021–2022 годах власти планируют благоустроить сквер «Сибирь», пешеходные бульвары вдоль улиц Зорге и Громова, территорию вокруг кинотеатра «Рассвет», а также переход к поликлинике № 22

Но не все работы удалось закончить к сегодняшнему дню, на территории парка ещё не до конца уложено плиточное покрытие

Но не все работы удалось закончить к сегодняшнему дню, на территории парка ещё не до конца уложено плиточное покрытие

А в некоторых местах ещё остались строительные материалы

А в некоторых местах ещё остались строительные материалы

За несколько часов до приезда чиновников рабочие мыли плитку

За несколько часов до приезда чиновников рабочие мыли плитку

А также чистили вывески и скамейки от строительной пыли

А также чистили вывески и скамейки от строительной пыли

На территории Затулинского парка сейчас нет ни одной детской площадки. Первая, обещают чиновники, появится не раньше ноября

На территории Затулинского парка сейчас нет ни одной детской площадки. Первая, обещают чиновники, появится не раньше ноября

Сейчас на месте, где в конце осени должна появиться детская площадка, лежит только асфальт

Сейчас на месте, где в конце осени должна появиться детская площадка, лежит только асфальт

В Затулинском дисперсном парке уже работает скейт-парк, в котором мальчики катаются на самокатах

В Затулинском дисперсном парке уже работает скейт-парк, в котором мальчики катаются на самокатах

Ранее власти рассказывали о том, какие ещё парки благоустроят в Новосибирске в этом году. Всего власти решили изменить больше десятка парков и скверов в городе.

На днях свой парк развлечений появился и в Бугринской роще. Мы побывали там и узнали, какие аттракционы там есть и сколько они стоят. Репортаж смотрите тут.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЗатулинкаНовосибирскблагоустройствопаркгород
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (77)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!