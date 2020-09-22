На Затулинке открылся модный дисперсный парк. Но так ли он хорош? 20 фото, что там есть

Дизайн-проект комплексного благоустройства был разработан московским бюро «Стрелка» совместно с новосибирской мастерской «Адаптик-А». Дисперсный парк на Затулинке архитекторы предложили обустроить ещё в 2016 году.



— Общая идея — развитие всей территории в целом, это дисперсность парка. Сейчас мы делаем первый этап в 4,5 га, всего же этот проект планируется на 20 га, с включением так называемых «зелёных пальцев», это связи дворовые и выход на Петухова, — рассказывал ранее архитектор Игорь Карнаухов, чья мастерская работала над проектом.