«Много пивнушек — жить можно». Лучшие и худшие поселки возле Новосибирска — рейтинг жителей

Четверка лучших (4,5–5 баллов)

Всего в наш список попали 15 поселков, расположенных в радиусе 100–120 километров от Новосибирска. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но для попадания в рейтинг важно было наличие не менее трех содержательных отзывов в 2ГИС. Так что, такие популярные у горожан поселки и деревни как Новолуговое, Жеребцово, Плотниково и Издревая остались вне рейтинга — оценок у них пока нет. Зато у других 15 сел неподалеку от Новосибирска оценки есть — они колеблются от уверенной 5 до слабеньких 1,9 балла. Начнем с группы отличников.



Самые высокие оценки пользователи сервиса поставили селу Каменка в Новосибирском районе (недалеко от Дзержинского района Новосибирска) — у него 5 баллов . В комментариях сплошное единодушие: село хвалят за чистоту, природу и чистый воздух. Из негатива ремарка о том, что в селе «немного пыльновато», с другой стороны, пыль для новосибирца — это уже что-то такое родное и постоянное, без чего городской пейзаж сложно даже представить.



— Просто во (большой палец вверх) село, а воздух какой, тоже во (большой палец вверх), — резюмирует Допустим Киря, снабжая отзыв смайликами.