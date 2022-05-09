«Много пивнушек — жить можно». Лучшие и худшие поселки возле Новосибирска — рейтинг жителей

Составлять рейтинги и изучать оценки — излюбленное занятие не только НГС. Ежегодно мэрия Новосибирска публикует рейтинг худших и лучших районов города на основе данных соцопроса, показателей развития экономики и социальной сферы. Но для поселков рядом с Новосибирском такого рейтинга нет, а потому мы, накануне сезона отпусков и дачного отдыха, решили обратиться к народной оценке и заглянули в отзывы на 2ГИС. Всё о том, какое село новосибирцы считают лучше города, куда не рекомендуют приезжать отдыхать, а где, по их мнению, располагается «уникальное место для выживания» — в нашем обзоре.
Четверка лучших (4,5–5 баллов)
Всего в наш список попали 15 поселков, расположенных в радиусе 100–120 километров от Новосибирска. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но для попадания в рейтинг важно было наличие не менее трех содержательных отзывов в 2ГИС. Так что, такие популярные у горожан поселки и деревни как Новолуговое, Жеребцово, Плотниково и Издревая остались вне рейтинга — оценок у них пока нет. Зато у других 15 сел неподалеку от Новосибирска оценки есть — они колеблются от уверенной 5 до слабеньких 1,9 балла. Начнем с группы отличников.
Самые высокие оценки пользователи сервиса поставили селу Каменка в Новосибирском районе (недалеко от Дзержинского района Новосибирска) — у него
— Просто во (большой палец вверх) село, а воздух какой, тоже во (большой палец вверх), — резюмирует Допустим Киря, снабжая отзыв смайликами.
Слегка отстает от Каменки село Завьялово в Искитимском районе — его оценили на
— Поставил бы 10 звезд, лучше место не найти, — пишет Дмитрий Воронцов, но почему-то ставит селу 4 балла из 5.
4,7 балла поставили Марусино — это село в Новосибирском районе, недалеко от Толмачева. На этот раз в отзывах можно найти не только комплименты («чисто, красиво», «есть большая библиотека»), но и критику. В Марусино не хватает дорог, а еще есть проблема с грунтовыми водами.
— С удовольствием переехала из города, для меня это место волшебное, очень люблю Марусино, хоть и есть свои трудности, очень высокие грунтовые воды, — отмечает Елена Нужина.
Замыкает группу поселков-отличников село Прокудское (Коченевский район), которое оценили на
— Мне нравится это село и местность, природа и история села и окрестности. Рядом Чик (деревня Коченевского района. — Прим. ред.) и в целом есть признаки оживления экономики. Желаю жителям добра и благополучия. Планирую там побывать еще! — пишет Георгий А. Фадейкин.
— Мне это село нравится больше Новосибирска, — добавляет Сергей Дутов.
Группа хорошистов — от 4,3 до 4 баллов
Еще четыре поселка удостоились в целом хороших оценок, но в отзывах хватает и негатива. Выше всех в этой группе оценили поселок Садовый, известный своими элитными коттеджными поселками — на
— Отличный поселок! Нам, жителям, место очень нравится! Школы, правда, уже не хватает, и дорога к новым участкам со стороны Производственной в хлам убита уже. Есть задачи для сельской администрации, конечно. Но уезжать отсюда не хочется, а значит, и оценку места снижать несправедливо, — рассуждает Галия Фахрутдинова.
4,1 балла поставили селу Сокур (Мошковский район). В нем отметили хорошие дороги и все тот же чистый воздух. В остальном же отзывы о нем полярны, как сама жизнь: кто-то перечисляет достоинства места, а кто-то недоволен буквально всем.
— У нас дача в Сокуре, мне очень нравится. Недалеко от города, зато воздух намного чище. Неплохие дороги, вокруг озера есть где порыбачить, да и просто сходить отдохнуть с семьей, покупаться — отмечает Тимофей Поленчик.
— Очень плохо, не понравилось ничего, — категоричен Глеб Герасименко.
Одинаковые баллы подучили поселок Озерный (недалеко от поселка Садовый) и село Ленинское (Новосибирский район) — их оценили на
— Когда тут будут развивать инфраструктуру? — задается вопрос Venus Star.
В комментариях к Ленинскому пользователи тоже разделились во мнениях.
— Самое лучшее место за городом, рядом с водохранилищем. Есть все самое необходимое. Село Ленинское — лучшее в данной локации, — замечает Alexander.
— 2 звезды только за доступность, свет и воду. Там живут просто ужасные люди, — не согласен с ним Alex Agliulin.
Троечники (оценки от 3,7 до 3 балла)
Поселок Тулинский в этой части списка оказался в лидерах — его оценивают на
— Душевный городок, когда приехал, нахлынула ностальгия по детству в деревне, — признается Григорий Крючков.
На этом из позитивного, пожалуй, всё. Поселок критикуют за дороги и нехватку инфраструктуры.
— Люди, как вы вообще там живете? Вечная пробка на Сибиряков-Гвардейцов, «Матрешки» (жилмассив Матрешкин двор, расположенный поблизости) — это вообще отдельная история, — возмущается Валентин Поломошнов.
У Барышево и того меньше — село в Новосибирском районе оценили на
— Село как село. Работы почти нет, большинство жителей ездят на работу в Кольцово или в Новосибирск. Почти постоянно идут войны между жителями и администрацией за транспортную инфраструктуру (кроме маршруток, кстати, рассчитывать не на что. Номинально есть автобус 138, но это только номинально). <…> Как человек, живущий тут уже
— Нереально уехать в ближайший населенный пункт. Отвратительные дороги, за исключением парочки заасфальтированных. Отвратительный контингент, большое количество кочевых народов, многодетных неблагополучных семей, любителей распивать спиртные напитки средь бела. Нередко можно встретить детей, курящих в их
— Клевое село, город рядом, транспорт ходит, много пивнушек, жить можно, — вносит немного позитива Дмитрий Баранов.
Такую же оценку поставили селу Боровому в Новосибирском районе. Главная претензия к этому месту — дорогой пляж, за отдых на котором берут деньги, и огромные очереди на въезд.
— Легальный ли бизнес в с. Боровое? Нигде нет информации про пляж, за что деньги берут? Въезд 500 и палатка 300! За столики война — кто успел, тот и сел. Вы за такие деньги шишки подметать должны! Искренне жаль жильцов, которые живут рядом с дорогой, летняя пыль столбом! А «организаторы» пляжа даже дорогу отсыпать щебнем не могут. Фу-фу-фу, — негодует в отзыв тан Коментарьева.
— Не деревня, а просто балдеж, — не согласен с ней Денис Черныш.
Дачный поселок Кудряшовский оценили на
— Пляж здесь просторный, песок приятнее, чем на Бугринке. Народ есть. Вода чище и спокойней. <…> Рядом наркологический диспансер. Далее высоких деревьев лучше не ходить, — предупреждает HQ. SIB54.
— Очень красивое и плохое место. Из достопримечательностей: школа, санаторий «Парус», туберкулезная больница. В Кудряшах очень много ям, погнул уже три диска на машине. <…> Узкие улочки, нет фонарей в частном секторе, иногда попахивает очистными сооружениями, вырубают лес и очень много, — добавляет Tovin Silvermoon.
В селе Криводановка, если верить отзывам, дела еще хуже — место оценили на
— Да воняет там. Но это всё из-за свинокомплекса. Но а так нормальное село. Из-за вони, при которой невозможно дышать, ставлю две звезды, — объясняет Владимир Бугай.
— Деревня Запердыкино, водители дерзкие, транспорт плохо ходит — хрен уедешь отсюда вечером, — перечисляет Настя Саева.
Хуже не придумаешь (от 2,4 до 1,9 балла)
В аутсайдерах оказалось село Морозово в Искитимском районе — ему поставили
— Освещение чересчур скудное улиц, я бы сказал, его практически нет. Одна школа, два магазина... Даже детсада нет. Вода центральная, но центральная — это не значит с города водопровод. Это скважина местная и постоянные перебои с водой, особенно летом. Можете просидеть и
С ним согласна Tatyana Kilina, которая тоже критикует село за свалки и неухоженность.
— Неразвивающееся село совсем, нет детского сада, хотя детей дошкольного возраста много. Хотя нет, в селе делается что-то лишь в той части, где расположена администрация, там тебе и знаки, и пешеходная дорожка. Центральной дороги нет, есть только нормальная часть центральной дороги, остальное — ямы, утонувший в грязи щебень, а
Ну и в самом низу списка оказалось село Раздольное — ему поставили
— Далеко, 1 автобус на все село. Ну на фиг, там жить. Для мазохистов вполне все сойдет. Приехал в Раздольное, а потом не уехал. Там очень сложно вызвать такси, особенно утром, — возмущается MAVEY Fox.
— Ни уехать, ни приехать! Засада, окруженная свалками, колониями и кладбищами. По сути, уникальное место для выживания, — пишет Людмила Сергеева.
В прошлом году мы составляли рейтинг жилмассивов города по оценкам пользователей 2ГИС — взгляните, какой микрорайон они назвали лучшим.