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Обзор

«Много пивнушек — жить можно». Лучшие и худшие поселки возле Новосибирска — рейтинг жителей

Мы изучили отзывы в 2ГИС и выяснили, какой поселок называют «душевным»

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В наш рейтинг попали не все поселки, располагающиеся недалеко от города, а только те, к которым пользователи 2ГИС оставили не менее 3 отзывов

В наш рейтинг попали не все поселки, располагающиеся недалеко от города, а только те, к которым пользователи 2ГИС оставили не менее 3 отзывов

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Составлять рейтинги и изучать оценки — излюбленное занятие не только НГС. Ежегодно мэрия Новосибирска публикует рейтинг худших и лучших районов города на основе данных соцопроса, показателей развития экономики и социальной сферы. Но для поселков рядом с Новосибирском такого рейтинга нет, а потому мы, накануне сезона отпусков и дачного отдыха, решили обратиться к народной оценке и заглянули в отзывы на 2ГИС. Всё о том, какое село новосибирцы считают лучше города, куда не рекомендуют приезжать отдыхать, а где, по их мнению, располагается «уникальное место для выживания» — в нашем обзоре.

Четверка лучших (4,5–5 баллов)


Всего в наш список попали 15 поселков, расположенных в радиусе 100–120 километров от Новосибирска. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но для попадания в рейтинг важно было наличие не менее трех содержательных отзывов в 2ГИС. Так что, такие популярные у горожан поселки и деревни как Новолуговое, Жеребцово, Плотниково и Издревая остались вне рейтинга — оценок у них пока нет. Зато у других 15 сел неподалеку от Новосибирска оценки есть — они колеблются от уверенной 5 до слабеньких 1,9 балла. Начнем с группы отличников.

Самые высокие оценки пользователи сервиса поставили селу Каменка в Новосибирском районе (недалеко от Дзержинского района Новосибирска) — у него 5 баллов. В комментариях сплошное единодушие: село хвалят за чистоту, природу и чистый воздух. Из негатива ремарка о том, что в селе «немного пыльновато», с другой стороны, пыль для новосибирца — это уже что-то такое родное и постоянное, без чего городской пейзаж сложно даже представить.

— Просто во (большой палец вверх) село, а воздух какой, тоже во (большой палец вверх), — резюмирует Допустим Киря, снабжая отзыв смайликами.

Лидер нашего рейтинга — село Каменка, которое оценили на 5 баллов из 5

Лидер нашего рейтинга — село Каменка, которое оценили на 5 баллов из 5

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Слегка отстает от Каменки село Завьялово в Искитимском районе — его оценили на 4,8 балла. Судя по отзывам, в селе хорошо всё: Караканский бор неподалеку, есть места для купания, много баз отдыха и мест для сбора грибов. В комментариях не скупятся на комплименты и называют Завьялово «волшебным местом».

— Поставил бы 10 звезд, лучше место не найти, — пишет Дмитрий Воронцов, но почему-то ставит селу 4 балла из 5.

4,7 балла поставили Марусино — это село в Новосибирском районе, недалеко от Толмачева. На этот раз в отзывах можно найти не только комплименты («чисто, красиво», «есть большая библиотека»), но и критику. В Марусино не хватает дорог, а еще есть проблема с грунтовыми водами.

— С удовольствием переехала из города, для меня это место волшебное, очень люблю Марусино, хоть и есть свои трудности, очень высокие грунтовые воды, — отмечает Елена Нужина.

Замыкает группу поселков-отличников село Прокудское (Коченевский район), которое оценили на 4,5 балла. Новосибирцы отмечают богатую историю села, хвалят природу и воздух.

— Мне нравится это село и местность, природа и история села и окрестности. Рядом Чик (деревня Коченевского района. — Прим. ред.) и в целом есть признаки оживления экономики. Желаю жителям добра и благополучия. Планирую там побывать еще! — пишет Георгий А. Фадейкин.

— Мне это село нравится больше Новосибирска, — добавляет Сергей Дутов.

Группа хорошистов — от 4,3 до 4 баллов


Еще четыре поселка удостоились в целом хороших оценок, но в отзывах хватает и негатива. Выше всех в этой группе оценили поселок Садовый, известный своими элитными коттеджными поселками — на 4,3 балла. Новосибирцам особенно нравится, что поселок разрастается, а также его близость к городу и наличие газопровода, а вот не нравятся — планы по строительству в нем инфекционной больницы.

— Отличный поселок! Нам, жителям, место очень нравится! Школы, правда, уже не хватает, и дорога к новым участкам со стороны Производственной в хлам убита уже. Есть задачи для сельской администрации, конечно. Но уезжать отсюда не хочется, а значит, и оценку места снижать несправедливо, — рассуждает Галия Фахрутдинова.

На фото — поселок Садовый, которому поставили 4,3 балла. С ним по соседству располагается поселок Озерный, но его оценили чуть хуже — на <nobr class="_">4 балла</nobr>

На фото — поселок Садовый, которому поставили 4,3 балла. С ним по соседству располагается поселок Озерный, но его оценили чуть хуже — на 4 балла

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4,1 балла поставили селу Сокур (Мошковский район). В нем отметили хорошие дороги и все тот же чистый воздух. В остальном же отзывы о нем полярны, как сама жизнь: кто-то перечисляет достоинства места, а кто-то недоволен буквально всем.

— У нас дача в Сокуре, мне очень нравится. Недалеко от города, зато воздух намного чище. Неплохие дороги, вокруг озера есть где порыбачить, да и просто сходить отдохнуть с семьей, покупаться — отмечает Тимофей Поленчик.

— Очень плохо, не понравилось ничего, — категоричен Глеб Герасименко.

Одинаковые баллы подучили поселок Озерный (недалеко от поселка Садовый) и село Ленинское (Новосибирский район) — их оценили на 4 балла. Поселок Озерный пользователь под ником yellow colour называет «идеальным местом», а Сергей Улихин считает, что Озерный — это «просто выселки».

— Когда тут будут развивать инфраструктуру? — задается вопрос Venus Star.

В комментариях к Ленинскому пользователи тоже разделились во мнениях.

— Самое лучшее место за городом, рядом с водохранилищем. Есть все самое необходимое. Село Ленинское — лучшее в данной локации, — замечает Alexander.

— 2 звезды только за доступность, свет и воду. Там живут просто ужасные люди, — не согласен с ним Alex Agliulin.

Троечники (оценки от 3,7 до 3 балла)


Поселок Тулинский в этой части списка оказался в лидерах — его оценивают на 3,7 балла из 5.

— Душевный городок, когда приехал, нахлынула ностальгия по детству в деревне, — признается Григорий Крючков.

На этом из позитивного, пожалуй, всё. Поселок критикуют за дороги и нехватку инфраструктуры.

— Люди, как вы вообще там живете? Вечная пробка на Сибиряков-Гвардейцов, «Матрешки» (жилмассив Матрешкин двор, расположенный поблизости) — это вообще отдельная история, — возмущается Валентин Поломошнов.

У Барышево и того меньше — село в Новосибирском районе оценили на 3,4 балла. Его хвалят за транспорт и отзывчивых жителей, но тут же за это ругают. В целом пользователи 2ГИС отмечают проблемы с инфраструктурой, критикуют молодое поколение, но хвалят речку Иня, где можно искупаться и половить рыбу.

— Село как село. Работы почти нет, большинство жителей ездят на работу в Кольцово или в Новосибирск. Почти постоянно идут войны между жителями и администрацией за транспортную инфраструктуру (кроме маршруток, кстати, рассчитывать не на что. Номинально есть автобус 138, но это только номинально). <…> Как человек, живущий тут уже 16 лет, переезжать сюда не рекомендую, — резюмирует Дмитрий Стахнев.

Один из минусов Барышево, как пишут пользователи сервиса, — это отсутствие асфальтированных дорог

Один из минусов Барышево, как пишут пользователи сервиса, — это отсутствие асфальтированных дорог

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— Нереально уехать в ближайший населенный пункт. Отвратительные дороги, за исключением парочки заасфальтированных. Отвратительный контингент, большое количество кочевых народов, многодетных неблагополучных семей, любителей распивать спиртные напитки средь бела. Нередко можно встретить детей, курящих в их 8 лет. Огромное количество домов в аварийном состоянии, за которыми не следит администрация. До ужаса грязный водоем (река Иня). Почти полное отсутствие работы (продавец в магазине, педагог). Отсутствие нормальной медицины и компетентного персонала (бесконечные очереди, во время которых врачи просто уходят курить на 10–15 минут, игнорируя больных). Если задумываетесь переехать сюда жить, будьте готовы к постоянным сплетням и слухам, — напутствует Екатерина Грибанова.

— Клевое село, город рядом, транспорт ходит, много пивнушек, жить можно, — вносит немного позитива Дмитрий Баранов.

Такую же оценку поставили селу Боровому в Новосибирском районе. Главная претензия к этому месту — дорогой пляж, за отдых на котором берут деньги, и огромные очереди на въезд.

— Легальный ли бизнес в с. Боровое? Нигде нет информации про пляж, за что деньги берут? Въезд 500 и палатка 300! За столики война — кто успел, тот и сел. Вы за такие деньги шишки подметать должны! Искренне жаль жильцов, которые живут рядом с дорогой, летняя пыль столбом! А «организаторы» пляжа даже дорогу отсыпать щебнем не могут. Фу-фу-фу, — негодует в отзыв тан Коментарьева.

— Не деревня, а просто балдеж, — не согласен с ней Денис Черныш.

Дачный поселок Кудряшовский оценили на 3,3 балла. В комментариях пользователи единодушны и отмечают завышенные цены на продукты, пробки на въезде и выезде, а также чистые пляжи.

— Пляж здесь просторный, песок приятнее, чем на Бугринке. Народ есть. Вода чище и спокойней. <…> Рядом наркологический диспансер. Далее высоких деревьев лучше не ходить, — предупреждает HQ. SIB54.

— Очень красивое и плохое место. Из достопримечательностей: школа, санаторий «Парус», туберкулезная больница. В Кудряшах очень много ям, погнул уже три диска на машине. <…> Узкие улочки, нет фонарей в частном секторе, иногда попахивает очистными сооружениями, вырубают лес и очень много, — добавляет Tovin Silvermoon.

В селе Криводановка, если верить отзывам, дела еще хуже — место оценили на 3 балла. Претензия к селу буквально одна — это невыносимый запах. Почти каждый пользователь, поставивший оценку Криводановке, отмечает это.

— Да воняет там. Но это всё из-за свинокомплекса. Но а так нормальное село. Из-за вони, при которой невозможно дышать, ставлю две звезды, — объясняет Владимир Бугай.

— Деревня Запердыкино, водители дерзкие, транспорт плохо ходит — хрен уедешь отсюда вечером, — перечисляет Настя Саева.

Хуже не придумаешь (от 2,4 до 1,9 балла)


В аутсайдерах оказалось село Морозово в Искитимском районе — ему поставили 2,4 балла. Как ни странно, село даже хвалят (за красивый сосновый бор и раков, которые водятся в Берди), но редкие комплименты тонут в шквале критике. Пользователь Mr. Muss называет Морозово несовременным селом и жалуется на свалки, которые не торопятся убирать:

— Освещение чересчур скудное улиц, я бы сказал, его практически нет. Одна школа, два магазина... Даже детсада нет. Вода центральная, но центральная — это не значит с города водопровод. Это скважина местная и постоянные перебои с водой, особенно летом. Можете просидеть и 12 часов без воды и более. Перебои в основном летом, т. к. не все тут круглый год живут, половина дачников. Село не развивается... Приток населения? Сомневаюсь. С большой вероятностью отток... Также регулярные кражи! Даже мелочей!

В Морозово красивая природа, а вот с остальным всё плохо, считают местные жители

В Морозово красивая природа, а вот с остальным всё плохо, считают местные жители

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С ним согласна Tatyana Kilina, которая тоже критикует село за свалки и неухоженность.

— Неразвивающееся село совсем, нет детского сада, хотя детей дошкольного возраста много. Хотя нет, в селе делается что-то лишь в той части, где расположена администрация, там тебе и знаки, и пешеходная дорожка. Центральной дороги нет, есть только нормальная часть центральной дороги, остальное — ямы, утонувший в грязи щебень, а 1,5 км дороги — сплошная грязь, по которой в сезон дождей не проехать. Судя по ответу администрации Морозово, дорога будет нескоро, — пишет она.

Ну и в самом низу списка оказалось село Раздольное — ему поставили 1,9 балла. Комплиментов в адрес поселка почти не наблюдается (пять баллов селу поставили за наличие школ и техникума), зато критики — хоть отбавляй. В основном она сводится к мусорной проблеме. Как пишут пользователи, мусорные баки в Раздольном убирают нерегулярно, напряжения добавляют и новости о планах по размещению рядом с Раздольным мусорного полигона.

— Далеко, 1 автобус на все село. Ну на фиг, там жить. Для мазохистов вполне все сойдет. Приехал в Раздольное, а потом не уехал. Там очень сложно вызвать такси, особенно утром, — возмущается MAVEY Fox.

— Ни уехать, ни приехать! Засада, окруженная свалками, колониями и кладбищами. По сути, уникальное место для выживания, — пишет Людмила Сергеева.

В прошлом году мы составляли рейтинг жилмассивов города по оценкам пользователей 2ГИС — взгляните, какой микрорайон они назвали лучшим.

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