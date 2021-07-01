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Мэрия Новосибирска определила худший и лучший районы города — как и по каким критериям их оценивали

Конкурс на звание самого благополучного района проводится с 2009 года

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Калининский район был оценен выше остальных, а вот Заельцовский — лучший район по итогам 2019 года — упал в рейтинге

Калининский район был оценен выше остальных, а вот Заельцовский — лучший район по итогам 2019 года — упал в рейтинге

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Мэрия Новосибирска определила худший и лучший районы города

Организационный комитет при мэрии назвал лучший район по итогам 2020 года. Им стал Калининский район, набравший 106 баллов по трем группам показателей: развитие экономики и социально-трудовой сферы, участие администрации в этом и результаты соцопросов горожан.

— Калининский район получил наибольшее количество баллов по третьей группе показателей, в частности, социальное самочувствие горожан, удовлетворенность работой городских служб (благоустройство, тепло- и водоснабжение, работа предприятий торговли), оценка деятельности администрации района (округа по районам). Второе место поделили Железнодорожный и Центральный районы, третье занял Советский район. Наибольшее количество баллов по этим районам приходится на первую группу показателей (развитие экономики), а наименьшее количество баллов — на вторую группу — участие администрации, — объяснили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

На последнем месте оказался Дзержинский район. Наименьшее количество баллов он получил по результатам опроса горожан и по показателю участия администрации в его жизни. Предпоследнее место в списке занял Октябрьский район — его низко оценили по результатам соцопроса.

Полный список районов от лучшего к худшему выглядит так:

1. Калининский.

2. Железнодорожный.

3. Центральный.

4. Советский.

5. Кировский.

6. Первомайский.

7. Ленинский.

8. Заельцовский.

9. Октябрьский.

10. Дзержинский.

Заельцовский, занявший восьмое место в списке районов, еще недавно признавался властями города лучшим (в 2019 году). Тогда он получил первенство «за значительный вклад в социально-экономическое развитие города по итогам 2019 года». Второе место тогда досталось Октябрьскому району, третье получил Советский.

Недавно мы выяснили, как районы оценивают сами горожане, взяв за основу их баллы в сервисе 2ГИС. Почитайте, о том, какое место в Новосибирске напоминает горожанам о Санкт-Петербурге, куда люди боятся заглядывать и за что недолюбливают левый берег.

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