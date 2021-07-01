Мэрия Новосибирска определила худший и лучший районы города — как и по каким критериям их оценивали

Организационный комитет при мэрии назвал лучший район по итогам 2020 года. Им стал Калининский район, набравший 106 баллов по трем группам показателей: развитие экономики и социально-трудовой сферы, участие администрации в этом и результаты соцопросов горожан.



— Калининский район получил наибольшее количество баллов по третьей группе показателей, в частности, социальное самочувствие горожан, удовлетворенность работой городских служб (благоустройство, тепло- и водоснабжение, работа предприятий торговли), оценка деятельности администрации района (округа по районам). Второе место поделили Железнодорожный и Центральный районы, третье занял Советский район. Наибольшее количество баллов по этим районам приходится на первую группу показателей (развитие экономики), а наименьшее количество баллов — на вторую группу — участие администрации, — объяснили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.

