Мэрия Новосибирска определила худший и лучший районы города — как и по каким критериям их оценивали

Мэрия Новосибирска определила худший и лучший районы города
Организационный комитет при мэрии назвал лучший район по итогам 2020 года. Им стал Калининский район, набравший 106 баллов по трем группам показателей: развитие экономики и социально-трудовой сферы, участие администрации в этом и результаты соцопросов горожан.
— Калининский район получил наибольшее количество баллов по третьей группе показателей, в частности, социальное самочувствие горожан, удовлетворенность работой городских служб (благоустройство, тепло- и водоснабжение, работа предприятий торговли), оценка деятельности администрации района (округа по районам). Второе место поделили Железнодорожный и Центральный районы, третье занял Советский район. Наибольшее количество баллов по этим районам приходится на первую группу показателей (развитие экономики), а наименьшее количество баллов — на вторую группу — участие администрации, — объяснили в департаменте экономики и стратегического планирования мэрии в ответ на запрос корреспондента НГС.
На последнем месте оказался Дзержинский район. Наименьшее количество баллов он получил по результатам опроса горожан и по показателю участия администрации в его жизни. Предпоследнее место в списке занял Октябрьский район — его низко оценили по результатам соцопроса.
Полный список районов от лучшего к худшему выглядит так:
1. Калининский.
2. Железнодорожный.
3. Центральный.
4. Советский.
5. Кировский.
6. Первомайский.
7. Ленинский.
8. Заельцовский.
9. Октябрьский.
10. Дзержинский.
Заельцовский, занявший восьмое место в списке районов, еще недавно признавался властями города лучшим (в 2019 году). Тогда он получил первенство «за значительный вклад в социально-экономическое развитие города по итогам 2019 года». Второе место тогда досталось Октябрьскому району, третье получил Советский.
Недавно мы выяснили, как районы оценивают сами горожане, взяв за основу их баллы в сервисе 2ГИС. Почитайте, о том, какое место в Новосибирске напоминает горожанам о Санкт-Петербурге, куда люди боятся заглядывать и за что недолюбливают левый берег.