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Машины едут по встречке, люди бегут по дороге: на Затулинке в Новосибирске заметили толпу с битами — видео

Мужчины с битами гнались за автомобилем, который уезжал по трамвайным путям

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Толпа попала на камеру видеорегистратора

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На Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. Инцидент попал на камеру видеорегистратора подписчика группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видео заметно, что несколько водителей едут по встречной полосе, один автомобиль быстро заезжает на трамвайные пути, за ним выбегает толпа с битами и перебегает дорогу. По данным подписчика паблика, эту ситуацию он увидел на улице Петухова.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / vk.com

НГС обратился в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области по данному инциденту.

Недавно в Новосибирске водители устроили драку на проезжей части. Инцидент произошел в Ленинском районе города, а участником потасовки стал водитель троллейбуса.

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