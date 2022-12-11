Машины едут по встречке, люди бегут по дороге: на Затулинке в Новосибирске заметили толпу с битами — видео

На Затулинском жилмассиве в Новосибирске заметили толпу мужчин с битами. Инцидент попал на камеру видеорегистратора подписчика группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видео заметно, что несколько водителей едут по встречной полосе, один автомобиль быстро заезжает на трамвайные пути, за ним выбегает толпа с битами и перебегает дорогу. По данным подписчика паблика, эту ситуацию он увидел на улице Петухова.
НГС обратился в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области по данному инциденту.
Недавно в Новосибирске водители устроили драку на проезжей части. Инцидент произошел в Ленинском районе города, а участником потасовки стал водитель троллейбуса.