«Люди в масках с автоматами»: на Затулинке ограбили ювелирный магазин
Полиция проводит проверку
Днем 3 июля в Кировском районе Новосибирска ограбили ювелирный магазин. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей.
— Сегодня среди белого дня люди в масках и с автоматами ограбили крупный магазин на Затулинке, — написал читатель Александр.
Инцидент произошел на Громова, 7. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об ограблении.
— По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.
В апреле неизвестный ограбил пивной магазин на Первомайской, 104. Мужчина проник в магазин, выломав часть двери. Он заполз в помещение и, прикрывая лицо капюшоном, направился к кассе. Затем тем же путем он вынес ее из магазина. Происшествие попало на видео камеры видеонаблюдения.