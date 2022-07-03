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«Люди в масках с автоматами»: на Затулинке ограбили ювелирный магазин

Полиция проводит проверку

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Во время ограбления никто не пострадал

Во время ограбления никто не пострадал

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Днем 3 июля в Кировском районе Новосибирска ограбили ювелирный магазин. Об этом в редакцию НГС сообщили несколько читателей.

— Сегодня среди белого дня люди в масках и с автоматами ограбили крупный магазин на Затулинке, — написал читатель Александр.

Инцидент произошел на Громова, 7. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию об ограблении.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

В апреле неизвестный ограбил пивной магазин на Первомайской, 104. Мужчина проник в магазин, выломав часть двери. Он заполз в помещение и, прикрывая лицо капюшоном, направился к кассе. Затем тем же путем он вынес ее из магазина. Происшествие попало на видео камеры видеонаблюдения.

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