Мужчина вынес кассу из пивного магазина. Для этого он выломал часть двери

— На место выезжала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (кража), — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Максимальное наказание по этой статье — 5 лет лишения свободы.

Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.



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