Мужчина вынес кассу из пивного магазина. Для этого он выломал часть двери

В ночь на 4 апреля неизвестный мужчина ограбил пивной магазин на улице Первомайской, 104 в одноименном районе Новосибирска. Мужчина проник в магазин, выломав часть двери. Он заполз в помещение и, прикрывая лицо капюшоном, направился к кассе. Затем тем же путем он вынес ее из магазина.
Происшествие попало на видео камеры видеонаблюдения.
Согласно информации из открытых источников, по указанному адресу находится магазин разливных напитков «Светлое и Темное».
В полиции корреспонденту НГС сообщили, что сумму ущерба устанавливают.
— На место выезжала следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается. Заведено уголовное дело по
Максимальное наказание по этой статье —
Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
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