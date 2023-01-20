Что, опять? Как в Новосибирске расцвели, а потом были почти истреблены киоски (их решили вернуть)

Минпромторг России рекомендовал регионам открывать киоски около торговых центров, расширяя уличную торговлю. Это не просто совет: соответствующее письмо уже разослано местным властям. Властям этим сейчас не позавидуешь, считает обозреватель НГС Стас Соколов. Ведь последние лет двадцать они только и делали, что с этой самой уличной торговлей боролись изо всех сил.
Уличная торговля существовала всегда. Даже в СССР в любом городе были места, куда осенью съезжались со своими огурцами-помидорами те, кто что-то выращивал на продажу. С выходом закона о торговле повсеместно в России возникла сначала стихийная, потом более или менее организованная (преимущественно бандитами) «торговля всем, что можно продать».
Мое личное самое яркое воспоминание о таких торговцах — это бутылки прохладного пива «Новосибирского Пиввинкомбината», которые можно было приобрести уже в 6 утра на выходе из метро. Я тогда работал там монтером пути, и смена как раз заканчивалась к моменту начала движения поездов. По сравнению с советскими еще тогда универсамами это был маленький шажочек для отдельных торговцев, но огромный шаг для всей системы общественных отношений. Одни получали возможность заработать, другие — выпить прохладного пива в 6 часов утра.
В 90-е улицы в Новосибирске буквально заросли коммерческими киосками, как волнорез в море зарастает раковинами мидий. Они были довольно страшными на вид, но таковы уж были тогда условия работы. Киоск должен был выдержать хотя бы кратковременную осаду и попытки штурма без применения нарезного стрелкового оружия, пока не прибудет пехота из контролировавшего киоск авторитетного бизнес-сообщества.
В начале 2000-х городская администрация начала с киосками решительную борьбу. Появился даже список улиц, где установка подобных «временных павильонов» была запрещена. Довольно быстро, впрочем, стало ясно, что запрет этот мешает развитию в городе организованного стритфуда.
Важным этапом борьбы с уличной торговлей стал запрет на продажу в киосках сигарет и пива. К тому времени на этом рынке сформировались целые сети, владельцам которых пришлось искать какие-то новые сферы деятельности. Отчасти ставшие ненужными павильоны (или места, которые они занимали) были востребованы точками с шаурмой, блинами и прочей едой улиц.
Но в целом уличная торговля действительно начала отходить в прошлое, закрепившись разве что в местах с особенно мощным трафиком, вроде площадей Маркса и Калинина. Но борьба время от времени вспыхивала и с этими последними островками торговой вольницы: то чиновники, то депутаты, то блогеры пытались не столько добиться каких-то результатов, сколько продемонстрировать свою активность на хайповой теме.
И вот теперь оказывается, что всё было зря. 20 лет пусть и не очень упорной, но всё же борьбы буквально псу под хвост. Вместо борьбы теперь придется заниматься, наоборот, чуть ли не развитием всех этих альтернативных форм торговли. Чиновникам, конечно, не позавидуешь.
Нужны ли киоски горожанам и экономике в целом? Это вопрос непростой, на него нет какого-то однозначного, в одно слово ответа. Любая конкуренция, разнообразие форматов — это, разумеется, хорошо. На площади Маркса, например, работает своего рода мини-рынок под названием «Продукты для еды». Это набор отделов (сыры, конфеты, мясо и
Развитие торговых сетей одежды и обуви так и не смогло убить находящийся по соседству торговый центр «Александровский». Да что «Александровский» — кроссовками, спортивными штанами и сумками до сих пор торгуют летом в закутках на Башне и за галереей павильонов напротив ТЦ «Версаль» и «Фантазия». А если что-то существует за счет покупателей (а не трансферов из бюджета), значит, оно нужно людям. Причем и тем, кто там совершает покупки, и тем, кто работает. Вопрос только в том, что это нужное хотелось бы как-то организовать.
Понимаю, что мы теперь идем своим путем и оглядываться на какие-то примеры из сомнительных стран нам негоже, но кое-какие вещи всё же заслуживают внимания. Нужно просто определиться с определениями. Существует, например, такое явление, как блошиный рынок — место, где продают бывшие в употреблении вещи. Это совершенно отдельная история, и в городе, конечно же, должно быть место для тех, кто хочет в такой торговле поучаствовать.
Есть обычные барахолки, где продают джинсы, туфли, игрушки и
Есть, наконец, торговля продуктами. Разными: и вполне обычными молоком и сметаной (но сделанными на небольших предприятиях, чьи товары редко можно встретить в сетевой рознице), и какими-нибудь фермерскими утками и даже фиолетовым картофелем. Для этого прекрасно подходят временные ярмарки. Они позволяют, с одной стороны, привезти на продажу плоды своего труда самим фермерам (сидеть всю неделю в магазине у них физически нет возможности), с другой — не так мешают горожанам. Если ты знаешь, что на площади Маркса в следующую субботу будет ярмарка и тебе туда не нужно, то просто попытайся объехать эту площадь, вот и всё. В Европе такие ярмарки проходят постоянно (не только осенью и весной), для них выделены специальные зоны, торговля ведется по расписанию. Это всем удобно.
В общем, предложение начать развивать уличную торговлю, в принципе, вполне разумно. Проблема тут может быть в другом: как бы эта рекомендация не превратилась в обычную кампанейщину, когда количество установленных киосков становится целью само по себе. И удобство горожан уже не будет никакого интересовать.
Что вам не нравится вообще? Мы тут решаем важную социальную задачу. Проходите, не задерживайтесь. Точнее, обходите торговые ларьки по вон той кромке. Нам эти киоски потом героически убирать еще.
Новосибирск меняется очень быстро, даже проживший в нем всю жизнь человек может не узнать какой-то район, если не был в нем давно. Обозреватель НГС Стас Соколов недавно прошелся по району, который преображается буквально на глазах. Там можно встретить и 100-летние дома и настоящие небоскребы, которые строятся здесь сразу целыми кварталами.