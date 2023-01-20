Что, опять? Как в Новосибирске расцвели, а потом были почти истреблены киоски (их решили вернуть)

Важным этапом борьбы с уличной торговлей стал запрет на продажу в киосках сигарет и пива. К тому времени на этом рынке сформировались целые сети, владельцам которых пришлось искать какие-то новые сферы деятельности. Отчасти ставшие ненужными павильоны (или места, которые они занимали) были востребованы точками с шаурмой, блинами и прочей едой улиц.

Но в целом уличная торговля действительно начала отходить в прошлое, закрепившись разве что в местах с особенно мощным трафиком, вроде площадей Маркса и Калинина. Но борьба время от времени вспыхивала и с этими последними островками торговой вольницы: то чиновники, то депутаты, то блогеры пытались не столько добиться каких-то результатов, сколько продемонстрировать свою активность на хайповой теме.