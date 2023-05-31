Спальник-на-холмах. Как появился и живет жилмассив «Весенний» — с детским замком, мечтами о парке и «нехорошими» домами

Территория возле Ини начала преображаться в начале нулевых — о своих планах на нее заявил «Первый строительный фонд». В 2007 году начались продажи квартир в первых кирпичных высотках на берегу реки. Спустя десятилетия микрорайон «Весенний» разросся: здесь есть школа, два детских сада, почти киношная улица Заречная, большие детские площадки и магазины у дома. В ближайшем будущем «Весенний» станет еще больше и даже обзаведется собственным парком вдоль Ини. Ну а пока местные жители мечтают об удобном транспорте, жалуются на нехорошие дома, где живут сироты, и открещиваются от сравнений с другим микрорайоном Первомайки — «Березовым», поскольку считают «Весенний» более комфортным. Так ли это и как сейчас выглядит жизнь в микрорайоне, который в свое время называли самым зеленым в городе, рассказывает Ксения Лысенко.
Раскопки, скандалы и дома-бутерброды
К возведению домов на 150 тысячах квадратных метров прибрежной территории Ини ПСФ приступил в 2007 году. Это стало знаковым решением для города — в то время в ходу была широко распространена точечная застройка, а тут застройщик предлагал нечто по-настоящему масштабное: дома, детские сады, школы и даже торговый центр.
Застройщик «Весеннего» — компания МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик». В 2022 году она показала 119,5 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 10,2 миллиона рублей. МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» входит в группу «Первый строительный фонд» депутата заксобрания Майиса Мамедова.
Было только одно весомое но. Еще в
Спустя годы ситуация никак не разрешилась. Участок, где и были найдены топоры древних людей, сейчас огорожен — к нему подступают кирпичные высотки «Весеннего». Когда-то застройщик рассчитывал построить на месте памятника большой детский сад, но проект пришлось перенести вглубь квартала. Два корпуса детсада
Что касается самого жилья, то ПСФ подумывал было строить в «Весеннем» дома бизнес-класса, но быстро сообразил, что эконом-класс будет более востребован. И с этим не прогадал: жилье, которое на этапе строительства стоило
Сейчас самая дорогая продающаяся на «Весеннем» квартира — это четырешка в том самом
Через несколько лет после начала освоения микрорайона ПСФ слегка изменил направление строительства: вместо кирпича стал строить из панелей, сделав акцент на более компактном жилье. На выходе получались дома от
Еще один яркий пример такого строительства —
В 2022 году ПСФ достроил очередную компактную
Строительство в «Весеннем» продолжается — на этот раз компания решила вернуться к кирпичу и просторным площадям. Будущая высотка будет сдана через год, сейчас застройщик распродает оставшиеся двушки по цене от 3,6 миллиона рублей за
Имеющегося детского сада микрорайону явно не хватает, для чего застройщик даже предложил избавиться от моста через Иню, который должен проходить между
Об инфраструктуре жилмассива и соседях-детдомовцах
О будущем парке жители микрорайона говорят чаще всего. Вот и Валентина Михайловна размышляет, не станет ли он местом притяжения шумных компаний:
— Будут строить парк, нам уже бумажки покидали, чтобы мы название выбрали. Ну он же дневной будет, ведь так? Шум-скандал будет или нет, черт его знает…. Но вообще не знаю, что он нам даст. А так у нас хорошо! Тихо, никаких драк нету. На речке там пьяненькие шашлычок жарят. Придешь туда — всё убрано, всё затушено. Я у речки постоянно гуляю и ничего такого не замечала, даже ночью криков не слышно. Ну как-то было, когда только переехали, на лавочке во дворе собирались и кричали, а потом, видимо, порядок кто-то навел.
Она переехала на Первомайку в 2013 году из Алтайского края и поселилась в однокомнатной квартире в доме на Заречной, 4. Это тот самый 15-подъездный дом, у которого на крыше возвышается белая беседка с колоннами. Про нее местные жители обычно шутят, что это такой Олимп для директора компании-застройщика, и предлагают использовать бельведер для проведения романтических свиданий с видом на Иню и холмы, за которыми скрывается планетарий.
Валентина Михайловна считает, что ей повезло — она купила и заселилась в уже готовую квартиру, в которой была мебель, техника и даже посуда. За жилье площадью 41 квадратный метр женщина отдала 2,6 миллиона рублей.
— У меня племянница купила однокомнатную студию три года назад в сером доме за «Марией-Ра» (Заречная, 33 — Прим.ред.) — 2,8 миллиона отдала! Вот какие цены! Но там, говорят, эти, как их… детдомовские дети селятся. Ну бардак, в общем. А у нас ничего такого, просторно даже в подъездах — хоть кровать ставь и живи, — смеется она.
Еще один плюс, по ее мнению, — это регулярная уборка дворов. В «Весеннем» действительно чисто, и в разгар буднего дня между домами снуют дворники в оранжевых жилетах, а рядом рабочие поливают под палящим солнцем слегка пожелтевшие газоны. Как уверяет Валентина Михайловна, уборка не прекращается и в зимнее время: «бульдозерами скоблят и скоблят».
— Так, квартплата, — деловито зачитывает пенсионерка, достав смартфон из сумки. — Я плачу 1330 рублей — это квартплата только. Отопление и горячая вода — 2600. Все вместе я плачу около 5 тысяч. Дорого, конечно, но вот так.
Подъезд дома-гиганта, как и говорила Валентина Михайловна, и впрямь огромен. В каждом из 15 подъездов высотки установлены два лифта, есть отдельный общий балкон, откуда можно наблюдать умиротворяющую картину — зеленые холмы и мутные воды Ини.
В жаркий день узкую речку рассекают отдыхающие на гидроцикле. Это, как объясняют жильцы «Весеннего», привычная картина. Весь поток отдыхающих устремляется к Ине в летнее время, а в зимнее — выезжает на горнолыжную трассу на Ключ-Камышенском плато. Противоположная сторона микрорайона не так привлекательна — там расположен большой частный сектор, жители которого только мечтают о расселении и квартирах в «Весеннем». Но микрорайон растет в другом направлении.
80-летняя Раиса Кирилловна получила квартиру в «Весеннем» как переселенец из ветхого жилья. Раньше она жила на Расточке и вдохновенно рассказывает о полуразвалившемся бараке и почти обвалившимся на головы жильцов потолке. Теперь ей принадлежит двушка в кирпичном доме на Первомайской, 234. В целом, «Весенний» ее устраивает — она быстро адаптировалась к жизни на Первомайке, обзавелась соцработницей, но говорит, что она — исключение. Женщина показывает на пенсионерок, сидящих на лавочке возле противоположного дома: те тоже переехали из бараков Кировского района, но Первомайка им не приглянулась вообще.
— Да нормально тут, нормально, — уверяет Раиса Кирилловна. — Детей много, визжат, конечно, но что с ними делать? Мы так не визжали в свое время. Знаете, что? Пивнушки — вот бич нашего времени. Пивнушка на пивнушке!
Сервис 2ГИС показывает 12 пивных магазинов на территории жилмассива, еще две точки находятся в частном секторе. Это меньше, чем, например, в более компактном «Березовом», но жильцы «Весеннего» от этого сравнения всячески открещиваются.
— Ой нет, это же окраина! — машет головой Раиса Кирилловна.
Наталья тоже переехала в «Весенний» в 2013 году. Вместе с мужем и двумя детьми они вселились в кирпичную высотку на Заречной. Из окон их 86-метровой трешки открывается вид на лес и Иню.
— У нас на этаже 10 квартир, но мы соседей не слышим вообще. Всё тихо. А вот в этот дом, — она показывает на 16-этажку позади нее, — расселяли детдомовцев.
Эта высотка выделяется среди других домов своим фасадом — балконы плотно примыкают друг к другу, кое-где висят красные баннеры о продаже. Двери самих подъездов зачастую открыты, внутри покореженные почтовые ящики, послания на стенах и усыпанные окурками общие балконы.
— У меня подруга в этом доме жила, у нее трое детей. Так вот им жизни там не давали, им пришлось переехать. Вот она на четвертом этаже жила, а кругом алкоголики. Дом этот попал в программу какую-то социальную, наш, слава богу, нет, — улыбается Наталья.
Она сейчас в декрете, но к Ине не ходит — говорит, что хватает детских площадок на территории микрорайона. Порой жители первых кирпичных домов уходят к новым домам, где площадки поновее. Самая красивая, по ее словам, — это площадка-замок. Еще дети любят батуты, установленные возле панелек.
— Тарифы очень высокие у нас, заоблачные даже, я бы сказала. У нас даже вот весь дом на собрание собирался, но так ничего мы не решили. За горячую воду и отопление мы платим 3,5 тысячи, за содержание жилья 2 тысячи — это уже 5,5 тысяч. А еще за свет тысячу. В общем, грубо говоря, я 8 тысяч примерно за квартиру плачу, — подсчитала Наталья. — Мы, конечно, такого не ожидали. Покупали квартиру в 2013 году за 3–3,5 миллиона рублей — очень даже бюджетно. Сейчас, конечно, таких цен нет. Всё очень дорого, а жилмассив-то растет.
Еще один минус, по ее словам — это транспорт. Пока она в декрете, ездить в центр ей не приходится, но когда работала, всегда выбирала электричку. Другого способа добраться в центральную часть города, как замечает Наталья, попросту нет, потому что Большевистская вечно в пробках.
— Пробки — это ужасно. Еще и дачники, еще и жители «Березового» — все в этом направлении едут. Как только начинается весна-лето, это просто кошмар. Спасибо, что хотя бы электричка есть, она каждые 15 минут ходит. А без нее вообще не знаю, как бы мы жили. Весь «Весенний» бы стоял на Большевичке!
Недавно мы побывали в частном секторе Калининского района, которому грозят расселением с 60-х годов прошлого века.