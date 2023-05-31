Спальник-на-холмах. Как появился и живет жилмассив «Весенний» — с детским замком, мечтами о парке и «нехорошими» домами

Сейчас самая дорогая продающаяся на «Весеннем» квартира — это четырешка в том самом 15-подъездном доме. За 116-метровую квартиру с камином просят почти 15 миллионов рублей. Ценник и метраж для «Весеннего», прямо скажем, непривычные.



Через несколько лет после начала освоения микрорайона ПСФ слегка изменил направление строительства: вместо кирпича стал строить из панелей, сделав акцент на более компактном жилье. На выходе получались дома от 16 этажей , где можно найти 19- и 20-метровые студии.