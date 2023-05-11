«Вот это говно уже давно надо снести!» Как живут в новосибирском Шанхае — в скромных лачугах и кирпичных дворцах

— А отопления у нас почти нет, — добавляет Нелля. — А платим мы 7 тысяч. Ну куда это годится?



— Да! У меня и 60 квадратов нет, за что такие деньги! Вот бы инвестор какой нами заинтересовался, какой-то добрый человек, посносил бы тут всё и новые дома построил! Ну тут квартир 34 штуки всего!

