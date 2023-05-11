«Вот это говно уже давно надо снести!» Как живут в новосибирском Шанхае — в скромных лачугах и кирпичных дворцах

Судьба частного сектора внутри города предрешена — частные дома ждет постепенное расселение. В отдельных случаях расселение это настолько постепенное и неторопливое, что место успевает обрасти определенной славой (порой криминальной), городскими байками и даже обзавестись своими достопримечательностями. Так, частный сектор в Калининском районе, который называют Шанхаем, вот-вот исчезнет, правда этому «вот-вот» уже более
С чего начинается Шанхай
Шанхаем в Новосибирске называют жилой массив из сотни частных домов в Калининском районе. В городе таких мест осталось уже немного, а соперничать с Шанхаем может разве что частник в районе метро «Октябрьская», который постепенно исчезает и обрастает высотками.
Вот и в розовой трехэтажке на улице Республиканской очень ждут нового строительства. Это не Шанхай, но это ближайший к нему дом, под окнами которого и раскинулись цветные домики частного сектора. Проблем, как говорят жители трехэтажки, соседи совсем не доставляют, главная проблема — сам их дом.
— Вот это говно уже давно надо снести! Посмотрите, в какой мы яме стоим! — всплескивает руками жительница трехэтажки Раиса Георгиевна.
Малоэтажка в прошлом году отметила юбилей —
— Дом-то горел! Капитальный ремонт вроде как сделали, но что это за ремонт? В подъездах нам деревянные лестницы поубирали все! — негодует Раиса Георгиевна. — А перегородки-то в квартирах деревянные, потолки деревянные. С крыши бежит, в подвале вода, в общем хреновый дом, честно вам говорю. Его давно пора снести!
— А отопления у нас почти нет, — добавляет Нелля. — А платим мы 7 тысяч. Ну куда это годится?
— Да! У меня и 60 квадратов нет, за что такие деньги! Вот бы инвестор какой нами заинтересовался, какой-то добрый человек, посносил бы тут всё и новые дома построил! Ну тут квартир 34 штуки всего!
— Да-да, и нам бы по квартире дал, — включается Нелля.
О планах на эту территорию от застройщиков ничего не слышно. Новое строительство предрекают самому Шанхаю, но этому грядущему расселению, как выяснилось, владельцы частных домов совсем не рады.
Об улицах и заводчанах
Как вспоминает руководитель музея Железнодорожного района Алексей Авдеев, слухи о том, что Шанхая скоро не станет, ходили столько, сколько он себя помнит. Сам он родился и вырос тут, на улице
— Насколько я знаю, активно жилмассив отстраивался после войны. Я думаю, что на эти годы и пришлось его основное строительство —
Особенно сильно город наступает со стороны Кропоткина и Ипподромской — цветные высотки нависают над крохотными домиками Шанхая, на которых висят ярко-красные баннеры о продаже.
Огороженные забором пустыри, расчищенные будто бы под строительство, но на самом деле давно поросшие бурьяном, встречаются и в самом сердце частного сектора. Это границы улиц Войкова, Славянской и Осоавиахима.
Последняя, кстати, так названа в честь общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, которое существовало в
— В основном тут жили рабочие разных заводов. Это рабочие
Сейчас о заводском прошлом этого места ничто не напоминает, и, как признаются жители Шанхая, домиками здесь обзаводятся не только пенсионеры, но и молодые семьи. Они сносят старые, ушедшие от старости в землю избушки и строят на месте них крепкие коттеджи.
Особенно выделяется особняк из кирпича с каменным забором на улице Планетной. Вычурный коттедж, как рассказывает продавец из соседнего с ним магазина, вырос несколько лет назад, и изначально в нем проживала шумная цыганская семья. Но сейчас туда заселилась девушка.
Сколько предлагают за расселение и почему жители Шанхая на него не согласны
Наравне с коттеджами для одной семьи тут и там вырастают дома, которые потом в объявлениях о продаже называют таунхаусами. Это коттеджи на несколько хозяев с отдельными подъездами, собственными гаражами и даже площадками под окнами. Один из таких, к несчастью построенный там, куда подступает новое строительство, сейчас выставлен на продажу. За «таунхаус на две семьи» с голыми стенами просят
На строительные заборы нам показывает семья Светланы и Дмитрия, вышедшая прогуляться по разбитой дороге Шанхая в солнечный день. Дмитрий уверенно говорит, что на месте заборов скоро появятся высотка и школа, из-за чего часть шанхайцев уже съехала. Впрочем, подтверждений этому найти не удалось, а бурьян, которым успели зарасти расчищенные площадки, навевает мысли о том, что если строительство и планировалось, то довольно давно.
— Говорят, что до 15 августа вот все они до перекрестка со Светлой должны съехать, — кивает Дмитрий в сторону улиц Кавалерийской, Славянской и Армавирской. — То есть застраивают и двигаются к нам. Отрубят кусок и будут осваивать. Мы, наверное, следующие. Нам и строиться не дают, а так бы давно дом поставили, но какой смысл?
Дмитрий и Светлана переехали в Шанхай недавно. Завалившийся домик — не их собственность, а владения родственников. Жить в нем неудобно и тесно — кроме Светланы и Дмитрия с ними проживает еще сын-школьник.
— Копейки нам сунут и всё. И ни гаража, ничего, — возмущается Светлана.
Она вспоминает, что за расселение предлагают сейчас 2 миллиона рублей за сотку. С учетом того, что Светлана и Дмитрий сейчас живут в крохотной избушке на участке в 1 сотку, полученные деньги будут совсем «смешными».
— Что и где на это купишь? А так мы бы отстроились, но нам не дают, земля в красной зоне, — пожимает она плечами.
Соседи Дмитрия и Светланы ждать, впрочем, не стали и пару лет назад построили двухэтажный дом, обитый сайдингом. Они также с ужасом ждут расселения.
— Всем лучше в своем доме! Квартира не сравнится! Вот посмотрите, детей выпускаем и не беспокоимся. А там куда их выпустишь? То дорога, то машины ездят, то жалуются, что дети кричат. А как им, рот заткнуть, что ли? На то они и дети, — вздыхает Светлана. — Знаете, тут сколько ребятишек? Нет, лучше частный сектор.
— Квартиры — это клетушки. Что там делать? Тут и люди все свои: в частном секторе мы привыкли чьи-то беды сообща решать. А там неизвестно еще, кто тебе в соседи попадется, — добавляет Дмитрий. — Нам и строиться не дают, но и жить вот так тоже сложно. А мы бы отстроились.
Прошлым летом мы гуляли по Нахаловке — взгляните на интересные домики и башни винокурни.