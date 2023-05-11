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Репортаж

«Вот это говно уже давно надо снести!» Как живут в новосибирском Шанхае — в скромных лачугах и кирпичных дворцах

Ему грозят расселением с 60-х годов и теснят стройками, но Шанхай продолжает жить, а кое-где даже отстраивается

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Шанхай в Калининском районе Новосибирска начал отстраиваться примерно после войны. Почти все эти годы ему пророчат снос и расселение

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Судьба частного сектора внутри города предрешена — частные дома ждет постепенное расселение. В отдельных случаях расселение это настолько постепенное и неторопливое, что место успевает обрасти определенной славой (порой криминальной), городскими байками и даже обзавестись своими достопримечательностями. Так, частный сектор в Калининском районе, который называют Шанхаем, вот-вот исчезнет, правда этому «вот-вот» уже более 60 лет. Как сейчас выглядит жизнь в месте, где когда-то селились заводчане, а улицы Свободы и Степная соседствуют с малопонятными названиями вроде улицы Осоавиахима, рассказывает Ксения Лысенко.

С чего начинается Шанхай

Шанхаем в Новосибирске называют жилой массив из сотни частных домов в Калининском районе. В городе таких мест осталось уже немного, а соперничать с Шанхаем может разве что частник в районе метро «Октябрьская», который постепенно исчезает и обрастает высотками.

Контрастная картина: подступающий город со своими высотками и маленький домик будто бы из прошлого с ретроколонкой

Контрастная картина: подступающий город со своими высотками и маленький домик будто бы из прошлого с ретроколонкой

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Следы запустения кое-где скрыть невозможно

Следы запустения кое-где скрыть невозможно

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Вот и в розовой трехэтажке на улице Республиканской очень ждут нового строительства. Это не Шанхай, но это ближайший к нему дом, под окнами которого и раскинулись цветные домики частного сектора. Проблем, как говорят жители трехэтажки, соседи совсем не доставляют, главная проблема — сам их дом.

— Вот это говно уже давно надо снести! Посмотрите, в какой мы яме стоим! — всплескивает руками жительница трехэтажки Раиса Георгиевна.

Степень износа <nobr class="_">91-летней</nobr> трехэтажки перевалила за 40%

Степень износа 91-летней трехэтажки перевалила за 40%

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Малоэтажка в прошлом году отметила юбилей — 90 лет со дня постройки. Как объясняет Раиса Георгиевна, жилье в этом с виду красивом, но изрядно обшарпанном доме получали работники завода Чкалова. Сама она не из числа заводчан, а квартира ей досталась по обмену — «трешка», 57 квадратов. Маленьких квартир здесь почти нет, чем и пользуются некоторые собственники — дробят квартиру на комнаты и сдают их. В одной из таких живет соседка пенсионерки Нелля, купившая комнату 13 квадратов три года назад за 700 тысяч. Она присоединяется к недовольству женщины и рассказывает о промерзающих стенах, тараканах и клопах.

Даже сквозь запустение и разруху видно, что когда-то малоэтажка была очень красивой

Даже сквозь запустение и разруху видно, что когда-то малоэтажка была очень красивой

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— Дом-то горел! Капитальный ремонт вроде как сделали, но что это за ремонт? В подъездах нам деревянные лестницы поубирали все! — негодует Раиса Георгиевна. — А перегородки-то в квартирах деревянные, потолки деревянные. С крыши бежит, в подвале вода, в общем хреновый дом, честно вам говорю. Его давно пора снести!

— А отопления у нас почти нет, — добавляет Нелля. — А платим мы 7 тысяч. Ну куда это годится?

— Да! У меня и 60 квадратов нет, за что такие деньги! Вот бы инвестор какой нами заинтересовался, какой-то добрый человек, посносил бы тут всё и новые дома построил! Ну тут квартир 34 штуки всего!

— Да-да, и нам бы по квартире дал, — включается Нелля.

Нелля мечтает съехать из <nobr class="_">13-метровой</nobr> комнаты в новостройку. Но денег на жилье у нее нет

Нелля мечтает съехать из 13-метровой комнаты в новостройку. Но денег на жилье у нее нет

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О планах на эту территорию от застройщиков ничего не слышно. Новое строительство предрекают самому Шанхаю, но этому грядущему расселению, как выяснилось, владельцы частных домов совсем не рады.

Об улицах и заводчанах

Как вспоминает руководитель музея Железнодорожного района Алексей Авдеев, слухи о том, что Шанхая скоро не станет, ходили столько, сколько он себя помнит. Сам он родился и вырос тут, на улице 2-я Газовая.

Уличный комитет не спит. Точнее, слегка дремлет

Уличный комитет не спит. Точнее, слегка дремлет

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Застройка в Шанхае довольно стандартная: деревянные домики <nobr class="_">60-х годов</nobr>, роскошные кирпичные коттеджи нулевых и более утилитарные таунхаусы нашего времени. А иногда встречаются вот такие причудливые элементы деревянного зодчества

Застройка в Шанхае довольно стандартная: деревянные домики 60-х годов, роскошные кирпичные коттеджи нулевых и более утилитарные таунхаусы нашего времени. А иногда встречаются вот такие причудливые элементы деревянного зодчества

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— Насколько я знаю, активно жилмассив отстраивался после войны. Я думаю, что на эти годы и пришлось его основное строительство — 40-е50е. А в 60-е уже пошли разговоры, что частный сектор будут сносить и будут ставить новые дома. И даже были разногласия между соседями, дескать, зачем вы тут строитесь, завтра нас снесут и дадут новые квартиры. Но эти разговоры тянутся до сих пор. И вот люди там живут, многие и сейчас живут с этой мыслью. Но город всё-таки наступает, — рассказывает он.

Особенно сильно город наступает со стороны Кропоткина и Ипподромской — цветные высотки нависают над крохотными домиками Шанхая, на которых висят ярко-красные баннеры о продаже.

Огороженные забором пустыри, расчищенные будто бы под строительство, но на самом деле давно поросшие бурьяном, встречаются и в самом сердце частного сектора. Это границы улиц Войкова, Славянской и Осоавиахима.

На отдельных улицах будто бы готовится строительство

На отдельных улицах будто бы готовится строительство

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Последняя, кстати, так названа в честь общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству, которое существовало в 30–40 годах. Но общества уже давно нет, и в других городах странноватую аббревиатуру решили заменить на более благозвучное название. А вот в Новосибирске улицу Осоавиахима не стали трогать, возможно, потому, что она небольшая, да и скрывается в частном секторе. Кроме улицы Осоавиахима здесь есть и улица МОПРа (а также МОПРа Малая и МОПРа Большая) — еще один символ советского прошлого. Расшифровывается аббревиатура как Международное общество помощи борцам революции.

Как вспоминает Алексей Авдеев, на красивые и аккуратные домики во время его детства вешали таблички «Дом образцового порядка»

Как вспоминает Алексей Авдеев, на красивые и аккуратные домики во время его детства вешали таблички «Дом образцового порядка»

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Сейчас популярностью здесь пользуются другие таблички

Сейчас популярностью здесь пользуются другие таблички

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— В основном тут жили рабочие разных заводов. Это рабочие 80-го завода (нынешний НЗХК. — Прим. ред.), «Электроагрегата», «Точмаша», — вспоминает Алексей Авдеев.

Сейчас о заводском прошлом этого места ничто не напоминает, и, как признаются жители Шанхая, домиками здесь обзаводятся не только пенсионеры, но и молодые семьи. Они сносят старые, ушедшие от старости в землю избушки и строят на месте них крепкие коттеджи.

Особенно выделяется особняк из кирпича с каменным забором на улице Планетной. Вычурный коттедж, как рассказывает продавец из соседнего с ним магазина, вырос несколько лет назад, и изначально в нем проживала шумная цыганская семья. Но сейчас туда заселилась девушка.

Кирпичных дворцов здесь несколько, вот самый пышный из них

Кирпичных дворцов здесь несколько, вот самый пышный из них

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Сколько предлагают за расселение и почему жители Шанхая на него не согласны

Наравне с коттеджами для одной семьи тут и там вырастают дома, которые потом в объявлениях о продаже называют таунхаусами. Это коттеджи на несколько хозяев с отдельными подъездами, собственными гаражами и даже площадками под окнами. Один из таких, к несчастью построенный там, куда подступает новое строительство, сейчас выставлен на продажу. За «таунхаус на две семьи» с голыми стенами просят 25 миллионов, вокруг него — деревянные избушки, котлованы и небольшая свалка, образовавшаяся на месте снесенных домов.

Большие коттеджи с подъездами — не редкость для частного сектора

Большие коттеджи с подъездами — не редкость для частного сектора

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Но расселение должно затронуть и их

Но расселение должно затронуть и их

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На строительные заборы нам показывает семья Светланы и Дмитрия, вышедшая прогуляться по разбитой дороге Шанхая в солнечный день. Дмитрий уверенно говорит, что на месте заборов скоро появятся высотка и школа, из-за чего часть шанхайцев уже съехала. Впрочем, подтверждений этому найти не удалось, а бурьян, которым успели зарасти расчищенные площадки, навевает мысли о том, что если строительство и планировалось, то довольно давно.

— Говорят, что до 15 августа вот все они до перекрестка со Светлой должны съехать, — кивает Дмитрий в сторону улиц Кавалерийской, Славянской и Армавирской. — То есть застраивают и двигаются к нам. Отрубят кусок и будут осваивать. Мы, наверное, следующие. Нам и строиться не дают, а так бы давно дом поставили, но какой смысл?

Дмитрий и Светлана фотографироваться отказались. Зато нам любезно попозировали их котики

Дмитрий и Светлана фотографироваться отказались. Зато нам любезно попозировали их котики

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Дмитрий и Светлана переехали в Шанхай недавно. Завалившийся домик — не их собственность, а владения родственников. Жить в нем неудобно и тесно — кроме Светланы и Дмитрия с ними проживает еще сын-школьник.

— Копейки нам сунут и всё. И ни гаража, ничего, — возмущается Светлана.

Она вспоминает, что за расселение предлагают сейчас 2 миллиона рублей за сотку. С учетом того, что Светлана и Дмитрий сейчас живут в крохотной избушке на участке в 1 сотку, полученные деньги будут совсем «смешными».

Претендовать семье не на что: во-первых, домик не их, а во-вторых, он занимает всего 1 сотку

Претендовать семье не на что: во-первых, домик не их, а во-вторых, он занимает всего 1 сотку

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Но детям в частном секторе безопасно, считают жители Шанхая

Но детям в частном секторе безопасно, считают жители Шанхая

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— Что и где на это купишь? А так мы бы отстроились, но нам не дают, земля в красной зоне, — пожимает она плечами.

Соседи Дмитрия и Светланы ждать, впрочем, не стали и пару лет назад построили двухэтажный дом, обитый сайдингом. Они также с ужасом ждут расселения.

— Всем лучше в своем доме! Квартира не сравнится! Вот посмотрите, детей выпускаем и не беспокоимся. А там куда их выпустишь? То дорога, то машины ездят, то жалуются, что дети кричат. А как им, рот заткнуть, что ли? На то они и дети, — вздыхает Светлана. — Знаете, тут сколько ребятишек? Нет, лучше частный сектор.

— Квартиры — это клетушки. Что там делать? Тут и люди все свои: в частном секторе мы привыкли чьи-то беды сообща решать. А там неизвестно еще, кто тебе в соседи попадется, — добавляет Дмитрий. — Нам и строиться не дают, но и жить вот так тоже сложно. А мы бы отстроились.

Прошлым летом мы гуляли по Нахаловке — взгляните на интересные домики и башни винокурни.

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