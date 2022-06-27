Сибирские фавелы. Фотопрогулка по «нахальной» части города — со столетней башней винокурни и байками о бандитах

Та самая когда-то благополучная линия домов сегодня такой уже не выглядит. В глаза особенно бросаются обшарпанные трехэтажные дома № 33 и 35, построенные в 1960 году. Соседство не в их пользу: рядом административное здание, чей сине-зеленый фасад регулярно обновляют, а вот до малоэтажек руки как-то не доходят.



— Не было никого здесь [из застройщиков]. Господи, хоть бы кто-нибудь уже появился! Дом видите в каком состоянии? — грустно улыбается одна из жительниц обшарпанного дома, Зинаида, которую мы встретили у трехэтажки. Здесь вообще многолюдно — жители бараков сидят уже который день без горячей воды, поэтому собрались, чтобы решить проблему коллективно.