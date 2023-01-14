Застройщик микрорайона на берегу Ини предложил убрать из генплана мост через реку

Створ моста по действующему генплану должен пройти между домами на Заречной, 45 и Заречной, 49 — сегодня там расположена открытая парковка. Планы по строительству самого моста в редакции генплана 2021 года вынесли за перспективу 2030 года (генплан рассчитан до 2030 года).

