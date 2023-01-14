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Застройщик микрорайона на берегу Ини предложил убрать из генплана мост через реку

Предложение рассмотрит специальная комиссия мэрии

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Весенний строят вдоль берега Ини уже много лет, и несколько участков в микрорайоне пустуют — на них должна появиться инфраструктура

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Компания МЖК «Энергетик. Специализированный застройщик» (входит в группу «Первый строительный фонд» депутата Заксобрания Майиса Мамедова) предложила городу отказаться от запланированного генпланом моста через реку Иню. Застройщик возводит микрорайон Весенний в районе предполагаемого створа моста.

По информации от источника НГС, предложение компания направила на комиссию по генплану, которая назначена на понедельник, 16 января. Согласно содержанию предложения, вынесенного на комиссию, перспективный мост предложили убрать из-за отказа городских властей от перспективы строительства Академического шоссе.

Створ моста по действующему генплану должен пройти между домами на Заречной, 45 и Заречной, 49 — сегодня там расположена открытая парковка. Планы по строительству самого моста в редакции генплана 2021 года вынесли за перспективу 2030 года (генплан рассчитан до 2030 года).

На участок, который таким образом освободится от моста, компания предложила перенести строительство детского сада. Ранее его планировали разместить на территории между домами по улице Заречной, 9 и Заречной, 13.

— Земельный участок 54:35:082610:85 (где сегодня запланирован детский сад. — Прим. ред.) предусмотреть для целей жилищного строительства, — указано в предложении компании.

Мост должен был соединить два крупных городских жилмассива — микрорайон Весенний и Ключ-Камышенское плато. Сегодня через Иню в районе Весеннего можно только перейти по пешеходному мосту — он находится за микрорайоном, около поворота с улицы Пожарского на улицу Марата.

НГС направил запрос в компанию МЖК «Энергетик», чтобы выяснить, почему она предложила внести такие изменения в генплан.

В перспективе на берегу Ини вдоль Весеннего должен также появится современный парк — его концепцию горожанам презентовали в 2019 году.

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