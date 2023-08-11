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Мэрия назвала тройку лучших районов Новосибирска, но отказалась говорить о худших — как выбирали победителей

Места распределились среди четырех районов — на третьем месте оказались сразу два

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Среди критериев, по которым определяли победителей, стали экономические показатели и данные соцопросов

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В Новосибирске определили лучшие районы по итогам 2022 года. В тройке победителей оказались сразу четыре района — третье место, как отметили в пресс-службе мэрии, заняли Заельцовский и Центральный районы. На втором месте оказался Первомайский, а лучшим в итоге был признан Советский.

В мэрии объяснили, что при составлении рейтинга учитывали динамику инвестиций, оборот общественного питания, объем платных услуг, а также такой экономический показатель, как «динамика среднедушевых значений объема отгруженных промышленных товаров собственного производства».

— Вместе с тем при определении лучшего района учтены данные социологических опросов, в том числе удовлетворенность жителей района работой городских служб (благоустройство, тепло- и водоснабжение, работа предприятий торговли), оценка деятельности администрации района (округа по районам), оценка праздничного оформления города, — добавили в пресс-службе.

Ранее мэрия приводила полный список районов с распределенными между ними местами. Так, в 2020-м по совокупности всех критериев худшим стал Дзержинский район. В этом же году в Новосибирске решили ограничиться только лучшими, не выделяя отстающие районы.

Лучшие районыРейтингМэрия Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
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