Мэрия назвала тройку лучших районов Новосибирска, но отказалась говорить о худших — как выбирали победителей

В Новосибирске определили лучшие районы по итогам 2022 года. В тройке победителей оказались сразу четыре района — третье место, как отметили в пресс-службе мэрии, заняли Заельцовский и Центральный районы. На втором месте оказался Первомайский, а лучшим в итоге был признан Советский.
В мэрии объяснили, что при составлении рейтинга учитывали динамику инвестиций, оборот общественного питания, объем платных услуг, а также такой экономический показатель, как «динамика среднедушевых значений объема отгруженных промышленных товаров собственного производства».
— Вместе с тем при определении лучшего района учтены данные социологических опросов, в том числе удовлетворенность жителей района работой городских служб (благоустройство, тепло- и водоснабжение, работа предприятий торговли), оценка деятельности администрации района (округа по районам), оценка праздничного оформления города, — добавили в пресс-службе.
Ранее мэрия приводила полный список районов с распределенными между ними местами. Так, в