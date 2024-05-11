Роман с Бузовой, ссоры с Солнцем и счастье Пынзарей: вспоминаем три яркие пары проекта «Дом-2»

Источник: Городские порталы

«Дом-2» в 2024 году отметил двадцать лет с начала проекта. Он существовал так долго, что многие родившиеся во время эфира первой серии успели закончить школу.



Главной темой проекта всегда оставалось то, что было выражено в его слогане: «Построй свою любовь!» И из почти двух с половиной тысяч человек, прошедших через жернова кастинга, а затем принятых на телестройку, 27 пар создали семьи. Хотя и не все из них сохранились до сегодняшнего дня.