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Развлечения Роман с Бузовой, ссоры с Солнцем и счастье Пынзарей: вспоминаем три яркие пары проекта «Дом-2»

Роман с Бузовой, ссоры с Солнцем и счастье Пынзарей: вспоминаем три яркие пары проекта «Дом-2»

Для кого-то телестройка стала карьерным трамплином, ну а кому-то принесла семейное счастье

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«Дом-2» в 2024 году отметил двадцать лет с начала проекта. Он существовал так долго, что многие родившиеся во время эфира первой серии успели закончить школу.

Главной темой проекта всегда оставалось то, что было выражено в его слогане: «Построй свою любовь!» И из почти двух с половиной тысяч человек, прошедших через жернова кастинга, а затем принятых на телестройку, 27 пар создали семьи. Хотя и не все из них сохранились до сегодняшнего дня.

Май и Солнце, Третьяков и Бузова, Дарья Черных и Сергей Пынзарь, прозванные фанатами «Пынзарята» — герои нашего короткого видео. Посмотрите, как они ссорились, мирились и чем всё закончилось для тех, кто когда-то отправился строить дом и отношения под крылом Ксении Собчак и Ксюши Бородиной.

ПО ТЕМЕ
Дом-2 Ксения Собчак Ксения Бородина Ольга Бузова Солнце Дарья Пынзарь Роман третьяков
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