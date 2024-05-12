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Происшествия Спецоперация на Украине Белгород попал под массовый обстрел. Ранены 30 человек, одна женщина погибла

Белгород попал под массовый обстрел. Ранены 30 человек, одна женщина погибла

Из-за прямых попаданий снарядов в городе загорались машины

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Вспыхнувшие машины тушили пожарные

Вечером 11 мая Белгород попал под массовый обстрел со стороны ВСУ. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

По его информации, погибла мирная жительница. Она погибла от ран до того, как приехала скорая. Также ранения получили 28 взрослых и один ребенок. Все они сейчас в больницах.

Последствия обстрелов

От прямого попадания повреждены четыре кровли в многоквартирных домах. Всего разрушения получили 49 квартир и 4 коммерческих объекта, а также две больницы, школа и центр художественной гимнастики.

От прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Всего повреждена 21 машина.

— Пообщался с жителями поврежденных домов. На местах уже работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. Напомнил, что первым этапом восстанавливаем окна, а затем — балконные конструкции и переходим к внутренней отделке, если она повреждена. Сейчас сотрудники управ и управляющих компаний пройдут по поврежденным квартирам и закроют тепловой контур по временной схеме, дальше приступим к замерам, — объяснил Вячеслав Гладков.

Также пострадал белгородский поселок Дубовое. В результате отражения воздушной атаки там поврежден дом.

Губернатор Гладков

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Белгород Обстрел Погибла Раненые Машины Здания ВСУ
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