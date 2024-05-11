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Происшествия «Положили на асфальт и надели наручники»: новосибирец на Subaru пытался скрыться от полицейских

«Положили на асфальт и надели наручники»: новосибирец на Subaru пытался скрыться от полицейских

Его преследовали со включенными звуковым и световым сигналами

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В отношении водителя составлены административные материалы

Днем 11 мая в Новосибирске заметили сотрудников ДПС, которые остановили водителя машины. Как рассказала читательница НГС Алина, на сибиряка надели наручники.

Инцидент произошел на улице Халтурина, 45 около 16:00 часов. Она сообщила, что заметила автомобиль серого цвета, за которым ехал экипаж ДПС. Инспекторы остановили машину и применили меры к водителю.

— Положили на асфальт и надели наручники, затем посадили в машину для опроса, — сказала девушка.

По ее словам, позже на место прибыл еще один автомобиль ДПС, причины остановки водителя она не смогла уточнить. Источник НГС подтвердил, что на мужчине были наручники.

Очевидцы сняли ситуацию на видео

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать данные. В ведомстве рассказали подробности произошедшего.

— 11 мая 2024 года в 16:40 водитель, управляя автомобилем Subaru с тонированными стёклами, двигался по улице Колхидской со стороны улицы Забалуева в сторону улицы Невельского, через дворы пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции на улице Филатова, создавая угрозу жизни и здоровью пешеходов, — объяснили в ведомстве.

Инспекторы по громкоговорящей связи потребовали водителя остановиться, но он продолжил движение. Сотрудники ДПС преследовали машину со включёнными звуковым и световым сигналами, и у дома №45 по улице Халтурина ее остановили. Выяснилось, что сибиряк первое время не хотел добровольно сдаться полицейским.

— Водитель заблокировал дверь, но через некоторое время разблокировал. В отношении водителя были применены специальные средства и составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, и по 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, — сообщили в полиции.

Речь идет о невыполнении требования об остановке автомобиля и управлении машиной со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям техрегламента о безопасности колесных транспортных средств. По данным ведомства, состояния опьянения у 21-летнего водителя не установлено. Его отпустили, и от ушел с места остановки.

В середине апреля в Новосибирске водителя BMW с тонировкой отправили в спецприемник. Он не подчинился законному требованию сотрудника полиции.

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ДПС Новосибирск Полиция Тонировка Преследование
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