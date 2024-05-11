«Семь минут, которые стали решающими». Спасатель группы быстрого реагирования рассказал, как доставали людей из Мойки

Источник: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»











Первые минуты после того, как лазурный автобус № 262 упал в Мойку в Санкт-Петербурге, стали решающими для пассажиров, оказавшихся в транспортном средстве на дне реки. Свою версию произошедшего 11 мая рассказал «Фонтанке» судоводитель служебного катера группы быстрого реагирования Филипп Авдеев.



Около 13 часов Авдеев обходил территорию возле Мойки, когда увидел тонущий автобус.

— Увидел как раз, когда упал автобус, туда уже пару человек спрыгнуло, а катер еще не подошел. Я быстренько добежал до катера, который стоял в Неве, и приехал на место аварии. К тому моменту там уже были двое спасателей — без лодки, — рассказал Филипп Авдеев.

По его словам, первыми фактически сами выбрались из автобуса водитель и один пассажир. Остальных уже доставали водолазы — пострадавшие при этом были без сознания.

— Когда открывали люк, я бежал до катера. Мне пришлось бежать минут семь, которые, наверное, и стали решающими для людей, которые там находились. По крайней мере, все, кого там достали, никаких признаков [жизни не подавали], — отметил спасатель.

Судоводитель рассказал, что пообщаться с водителем ему не удалось, потому что к моменту прибытия на катере он находился на воде, а шофера уже подняли наверх.

— Я видел его, только когда я туда бежал, он там сидел, пытался люк открыть, хотя нет, по-моему, он просто сидел. Ну если честно, я тоже бежал в этот момент, поэтому я не особо разглядывал, что они там делают, — говорит Филипп Авдеев.

В этот момент доставали и всех тех молодых людей, которые первыми пришли на помощь на Поцелуевом мосту.

— Потом большую часть этих людей вытаскивали на кругах оттуда. Получается, что водитель, что второй человек, который выжил, они в принципе сами оттуда вылезли уже, только одному человеку помогли на катер забраться, а потом спасатели всех спрыгнувших вытащили. Всех остальных два водолаза вытаскивали, мы их размещали по катерам. Ну и там же сразу пытались их откачивать с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких, — рассказал Филипп Авдеев.

С воды помогали и члены экипажей экскурсионных теплоходов. Катер «Борт № 1» совершал экскурсионную прогулку с гостями по маршруту «Северная Венеция» и в момент ДТП пропускал теплоходы, которые выходили из Крюкова канала в Мойку. В этот момент автобус вылетел с моста в Мойку. По словам капитана судна Яна Карасева, с теплоходов начали кидать спасательные круги. Именно на их судно, предположительно, забрался 56-летний выживший, затем его пересадили в теплоход «Выборг». Карасев подчеркнул, что первым выбрался водитель. Во второй заход на теплоход забрались ребята, которые прыгали с моста, чтобы помочь достать людей.