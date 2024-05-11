Женщина, которую младенцем бросили на вокзале, разыскивает биологического отца. Что известно о нем?

Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Марина Плавко из Красноярска, которую в детстве родные дяди бросили на вокзале, встретилась со своей биологической матерью спустя почти 60 лет разлуки, а теперь ищет своего отца.

Женщины смогли найти друг друга через программу «Жди меня».



— Обнялись, поплакали. Ничего не екнуло. Я не знаю почему. Я никаким образом к ней не в претензии. Ну вот сложилась так судьба. Когда мы с ней говорили, она спрашивает: «Ты думаешь, что я виновата? 20 лет, какая же я была дурочка». Ей тяжело. Я говорю: «Да ладно, не переживайте, что уже», — вспоминает Марина.



Из дома малютки Марину усыновила другая семья. Жизнь сложилась хорошо: она окончила университет и стала учителем истории, а также встретила мужчину и построила свою семью.

Сейчас Марина надеется найти своего биологического отца. Однако о нем известно мало. Всю информацию о мужчине она узнала от биологической матери.

— Биологическая мама рассказывала, что папа-то был невысокого роста, коренастый такой, кудрявый, черный, прямо чернявый, темноволосый, темноглазый. Ну, понравился ей. Дело молодое. Не рассказал ей, что женат. Он работал мастером на «Сибтяжмаше». Завод в 2011 году обанкротился. Архивы неизвестно где. [Его зовут] Николай Попов. У него на тот момент был ребеночек чуть до года. Значит, у меня где-то есть биологический еще родственник. Девочка или мальчик, я не знаю, — рассказывает Марина.