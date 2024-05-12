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Происшествия «Пусть его душа найдет покой»: в Бердской больнице рассказали о погибшем в ДТП хирурге — он ехал на мотоцикле

«Пусть его душа найдет покой»: в Бердской больнице рассказали о погибшем в ДТП хирурге — он ехал на мотоцикле

Мужчине было 48 лет

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В медучреждении выразили соболезнования семье и близким мужчины

10 мая в результате ДТП погиб сотрудник Бердской центральной городской больницы Игорь Зубков. Как сообщили в соцсетях медучреждения, ему было 48 лет.

— С тяжелым сердцем мы сообщаем о трагической утрате нашего коллеги и замечательного хирурга, доктора Зубкова Игоря Олеговича,— написали в группе больницы во «ВКонтакте».

Уточняется, что доктор работал в больнице в течение десяти лет, был известен своей хирургической техникой и глубокими медицинскими знаниями. В медучреждении сообщили, что он постоянно обновлял свои навыки, стоял у истоков организации паллиативной медицинской помощи в Бердске и помогал онкобольным.

— Смерть доктора Зубкова — огромная потеря для всего медицинского сообщества. Его коллеги, сотрудники и пациенты будут глубоко скорбеть по нему. Он оставил неизгладимый след в жизни многих людей, и его наследие будет жить вечно, — сказано в сообщении. — Пусть его душа найдет покой.

В медучреждении выразили соболезнования семье и близким мужчины. В сообществе больницы НГС также подтвердили, что специалист погиб в ДТП.

О трагедии, которая случилась в Томской области, стало известно накануне, 11 мая. По предварительным данным, мужчина на мотоцикле при обгоне ехал по встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Рено».

ПО ТЕМЕ
Погиб Некролог Бердск Больница Мотоцикл ДТП
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