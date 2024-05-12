«Пусть его душа найдет покой»: в Бердской больнице рассказали о погибшем в ДТП хирурге — он ехал на мотоцикле

10 мая в результате ДТП погиб сотрудник Бердской центральной городской больницы Игорь Зубков. Как сообщили в соцсетях медучреждения, ему было 48 лет.
— С тяжелым сердцем мы сообщаем о трагической утрате нашего коллеги и замечательного хирурга, доктора Зубкова Игоря Олеговича,— написали в группе больницы во «ВКонтакте».
Уточняется, что доктор работал в больнице в течение десяти лет, был известен своей хирургической техникой и глубокими медицинскими знаниями. В медучреждении сообщили, что он постоянно обновлял свои навыки, стоял у истоков организации паллиативной медицинской помощи в Бердске и помогал онкобольным.
— Смерть доктора Зубкова — огромная потеря для всего медицинского сообщества. Его коллеги, сотрудники и пациенты будут глубоко скорбеть по нему. Он оставил неизгладимый след в жизни многих людей, и его наследие будет жить вечно, — сказано в сообщении. — Пусть его душа найдет покой.
В медучреждении выразили соболезнования семье и близким мужчины. В сообществе больницы НГС также подтвердили, что специалист погиб в ДТП.
О трагедии, которая случилась в Томской области, стало известно накануне, 11 мая. По предварительным данным, мужчина на мотоцикле при обгоне ехал по встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Рено».