Медик, филолог, предприниматель. Что известно о погибших в ДТП на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге

На месте трагедии Источник: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»











После падения автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге выжили только водитель и один из пассажиров. К утру 11 мая стало известно, что в автобусе было девять (а не 20) человек, включая водителя. Несмотря на почти мгновенную помощь большого количества очевидцев, жизни семерых человек спасти не удалось. Слишком быстро салон автобуса заполнила мутная и холодная вода. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».



На данный момент не установлена личность 60-летней женщины. О троих погибших «Фонтанка» рассказывала накануне. Стали известны имена еще троих не выживших пассажиров.



Погибли семь человек 1 из 6 Погибли семь человек Источник: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

72-летний Алексей Х., уроженец Запорожья

В 75-м году он окончил Запорожский государственный медицинский университет. Его полный тезка — доктор медицинских наук и профессор сразу двух петербургских университетов: кафедры инженерной защиты окружающей среды в ЛЭТИ и кафедры экологии и производственной безопасности ВОЕНМЕХа.



Единственный пост на странице Алексея во «ВКонтакте» — репост из паблика «АнтиМайдан».



У Алексея осталась дочь Елена, которая, по информации «Фонтанки», вечером 10 мая обращалась в полицию — отец не вернулся домой. Елена, как и Алексей, по образованию медик, работает в петербургском НИИ ЛОР. Замужем за коллегой, врачом-сурдологом.



72-летняя Тамара Александровна Горчакова, преподаватель СПбГУ

В университете она занималась подготовкой иностранных абитуриентов в российские вузы в рамках дополнительной образовательной программы СПбГУ «Русский язык как иностранный». Тамара Александровна окончила ЛГУ им. А.А. Жданова, по специальности была филологом-русистом.



«Коллеги запомнили ее как опытного специалиста, прекрасного товарища, который всегда готов поддержать и поделиться своим опытом с молодыми преподавателями, и обаятельную женщину», — сообщили в университете.



36-летний предприниматель Дмитрий Л.

Жил на проспекте Художников. По данным СПАРК, до 2018 года они с братом были владельцами компании по оптовой торговле одеждой и обувью ООО «Коди». Позже компания была ликвидирована по решению ФНС. Дмитрий также был владельцем и директором фирмы по аренде и лизингу автомобилей ООО «КРЮГЕР АВТО СПБ», которая закрылась в 2021 году — тоже по решению ФНС.



У Дмитрия Л. также есть ИП — по производству готовых пищевых продуктов и блюд. На одном из сайтов размещения объявлений по поиску сотрудников «Фонтанка» нашла вакансию от ИП, размещенную в марте 2023 года. Тогда Дмитрий Л. искал повара в блинную Super Crepes — один из корнеров в пространстве Balagan на Петроградской стороне.



28-летняя Марина Ю.

Марина проживала на Васильевском острове, на Косой линии. После трагедии в полицию обратилась ее невестка, которая сообщила, что не может выйти на связь с Мариной, в автобусе молодая женщина, по словам невестки, ехала со своей матерью.



41-летняя Елена Ш.

Родилась в Ленинграде и проживала в Кировском районе Петербурга. По образованию психолог, какое-то время занималась предпринимательством.



Андрей Р., 55 лет

Тоже жил в Василеостровском районе, но был прописан в Петергофе. Предположительно, работал на табачной фабрике в Горелово, позже — фасовщиком на заводе маргаринов.

«Сейчас чувствую себя нормально. Шок только. Беспокоит, что с женой» Александр Т., единственный выживший пассажир

Личность еще одной погибшей, как говорилось ранее, пока не установлена. В реанимации горбольницы № 26 находится 56-летний Александр. Накануне комитет по здравоохранению публиковал видео с его рассказом. Он говорил, что в автобусе ехал с женой. В момент падения держал ее за руку, а потом потерял в коричневой темной воде, которая заполнила салон за доли секунды.



— Мы сидели вторые от входа, высоко. Мы встали и до потолка доставали. Я пытался выбить ногами стекла, но вообще никак не получалось. Потом я к потолку прижимался губами, чтобы собрать остатки воздуха. Я не сообразил, что так резко пойдет вода, — рассказал выживший пассажир. — Потом по поручням двигался вперед, потерял ориентацию, но всё равно по поручням двигался. Всё в темноте происходило. Потом резкий свет — и меня вытаскивают. Я уже в таком бессознательном состоянии был. Вытащили меня ребята, дагестанцы, такие здоровые, спортивные. Огромное спасибо ребятам. Без тени сомнения бросились и стали спасать.



В конце разговора Александр произнес фразу:

— Сейчас чувствую себя нормально. Шок только. Беспокоит, что с женой.

Днем 10 мая автобус № 262 упал в реку Мойку. В первые же минуты на помощь пассажирам автобуса бросились люди из проезжавших мимо автомобилей. Это дагестанцы Идрис Гаджиев, Шахбад Джабраилов, Мухаммад Гасанов, уроженец Узбекистана Илхом Эргашев, уроженец Казахстана Ерхан Аханов. Последний рассказывал, что ему помогал еще некий Владимир, и, по данным «Фонтанки», человек с таким именем после обращался за медпомощью из-за обморожения. Кроме того, подключились экипажи речных судов.



Источник: «Фонтанка.ру»

Подробнее о добровольных спасателя читайте в материалах:

Источник: читатель «Фонтанки»

На место трагедии люди несут цветы

По официальным данным Следственного комитета, скончались семеро. Возбуждено два уголовных дела, водитель процессуально задержан в статусе подозреваемого. Он находится в НИИ Скорой помощи, его состояние удовлетворительное. Информации о нем немного: это 44-летний Рахматшох Курбонов, уроженец Таджикистана.



По данным «Фонтанки», сам водитель при опросе после падения автобуса заявил о неисправности тормозов. А в СМИ, со ссылкой на его супругу, появилась информация, что якобы мужчина отдохнул считаные часы перед выходом на рейс после того, как накануне работал до ночи. Видеорегистратор, направленный на водителя, показал, что за минуты до аварии водитель не спал, от дороги не отвлекался.