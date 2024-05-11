«Хлопок и полетели стекла»: в квартире многоэтажки на Ясном береге выбило окна — пострадал мужчина

Мужчина предполагает, что взрыв мог случиться из-за того, что натягивали потолок, потому что сейчас в квартире делают ремонт. Соседи распространяют видео по домовым чатам, на нем видно, что стекла лежат на асфальте. Автор сообщает, что стекла выбило, но ни дыма, ни огня в квартире нет.