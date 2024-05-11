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Происшествия «Хлопок и полетели стекла»: в квартире многоэтажки на Ясном береге выбило окна — пострадал мужчина

«Хлопок и полетели стекла»: в квартире многоэтажки на Ясном береге выбило окна — пострадал мужчина

По словам очевидца, в квартире шел ремонт

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Стекла разбились об асфальт

В квартире на 14 этаже дома в жилом комплексе «Весна» на улице Ясный берег, 33 выбило окна. Сообщают в домовом чате.

— Случился хлопок, потом полетели стекла, — рассказал НГС очевидец.

Мужчина предполагает, что взрыв мог случиться из-за того, что натягивали потолок, потому что сейчас в квартире делают ремонт. Соседи распространяют видео по домовым чатам, на нем видно, что стекла лежат на асфальте. Автор сообщает, что стекла выбило, но ни дыма, ни огня в квартире нет.

По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», есть один пострадавший, мужчину увезли медики. Кроме того, осколки повредили три автомобиля.

Если вам что-либо известно о случившемся, сообщите об этом редакции НГС.
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Обновлено. В пресс-службе МЧС рассказали, что в квартире натягивали потолок, взорвался газовый баллон. Спасатели приехали на место в 13:04.

— Горения нет. Мужчина получил ожоги рук. Скорая на месте вызова, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

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