«Хлопок и полетели стекла»: в квартире многоэтажки на Ясном береге выбило окна — пострадал мужчина

В квартире на 14 этаже дома в жилом комплексе «Весна» на улице Ясный берег, 33 выбило окна. Сообщают в домовом чате.
— Случился хлопок, потом полетели стекла, — рассказал НГС очевидец.
Мужчина предполагает, что взрыв мог случиться из-за того, что натягивали потолок, потому что сейчас в квартире делают ремонт. Соседи распространяют видео по домовым чатам, на нем видно, что стекла лежат на асфальте. Автор сообщает, что стекла выбило, но ни дыма, ни огня в квартире нет.
По данным телеграм-канала «АСТ-54 Black», есть один пострадавший, мужчину увезли медики. Кроме того, осколки повредили три автомобиля.
Обновлено. В пресс-службе МЧС рассказали, что в квартире натягивали потолок, взорвался газовый баллон. Спасатели приехали на место в 13:04.
— Горения нет. Мужчина получил ожоги рук. Скорая на месте вызова, — сообщили в пресс-службе МЧС по региону.