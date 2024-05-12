Вот почему письма долго идут: Land Cruiser с блатным номером блокировал разгрузку почты в центре Новосибирска — кто его хозяин

Маневр, который может дорого обойтись Источник: читатель НГС











Необдуманный маневр или чрезмерная надежда на внедорожные качества автомобиля поставили водителя Toyota Land Cruiser в затруднительное положение. В полном недоумении оказались и сотрудники почты, которые пользуются пандусом для погрузки/разгрузки посылок и корреспонденции. Редакция НГС нашла хозяина джипа.

Без посторонней помощи здесь уже не обойтись Источник: читатель НГС











Вряд ли водитель Toyota Land Cruiser решил так припарковать свой автомобиль на пандусе у Главпочтамта на Советской, 33. Скорее всего, инциденту предшествовал разворот или попытка съехать с возвышенности на тротуар. Результат — заблокированный подъезд для почтальонов.

Автомобиль зарегистрирован на 77-летнего Геннадия Фёдоровича Д. Страхователем машины и фактическим её пользователем очевидно выступает его сын — 52-летний Вадим Геннадьевич Д. Мужчина давно и активно занимается бизнесом. Раньше он концентрировался на производстве железобетонных изделий для строительства. Сегодня занимается возведением капитальных объектов самостоятельно и организует процессы грузоперевозок. Любит красивые номера. На его внедорожнике установлены госзнаки серии «ВВВ54». Ранее мы рассказывали, что номера указанной серии ассоциировали с бывшим начальником полицейского главка Сергеем Глушковым.

Перед неправильтной парковкой водитель нарушил ещё одно правило Источник: читатель НГС











Водитель китайского кроссовера с номерами «ООО» не только нагло припарковался на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого, но перед этим ещё едва не наехал на автора снимка на пешеходном переходе.

— Подрезал меня на зелёном для пешеходов и отправился куда-то в сторону «Чашки кофе», — прокомментировал ситуацию читатель НГС.

Автомобиль зарегистрирован на 45-летнюю Гюлизар Шириновну У, но как и в предыдущем случае пользуется машиной, скорее всего, страхователь — 25-летний Рустам Таарович Г. Мужчина раньше занимался бизнесом, как индивидуальный предприниматель: торговал одеждой, пытался развивать сельское хозяйство. Неудачно. На сегдоня оба предприятия закрыты.

Взгляд прохожего говорит об отношении пешеходов к поступку водителя Источник: читатель НГС











Праведный гнев жителей дома 17 по улице Ленина на этой неделе был направлен на водителя Hyundai Creta, который припарковал машину на тротуаре.

— Вновь желающий въехать в винный магазин на машине, и ему плевать, что он мешает передвигаться пешеходам, а жителям дома проходить во двор своего дома. И неужели с проезжей части дороги доблестным сотрудникам ГИБДД этого не видно? — недоумевает автор снимка.

Автомобиль зарегистрирован на 26-летнюю Софью Константиновну Б. Молодая эффектная женщина является помощником руководителя довольно известного цветочного салона.

То ли стоянка, то ли тротуар Источник: читатель НГС











Водители устроили парковку на тротуаре на улице Коммунистической. Пешеходы обходят машины и про себя ругают нарушителей ПДД.

В частности, на этой неделе проклятия летели в адрес водителя черного Toyota Land Cruiser. Автомобиль зарегистрирован на 42-летнего предпринимателя Сергея Анатольевича Т., который ранее вёл дела в основном в Москве.

Досталось и водителю белоснежной BMW. Машина зарегистрирована на юрлицо — барнаульскую строительную компанию, которая на сегодня прекратила своё существование.

Чьё нарушение серьёзнее? Источник: читатель НГС











Наконец, комбо-нарушение один из читателей НГС зафиксировал на улице Железнодорожной прямо рядом с Железнодорожным судом и Управлением МВД на транспорте. Фургон оказался прямо под знаком остановка запрещена, а Mercedes — на тротуаре.

— «Мерседес» попал под штраф от 1500 рублей, а водитель «Яндекса» вообще без штрафа: скажет, что габарит сломался, менял предохранитель, — предположил автор снимка.

Выяснить, на кого оформлены автомобили, не удалось.