Вот почему письма долго идут: Land Cruiser с блатным номером блокировал разгрузку почты в центре Новосибирска — кто его хозяин

Необдуманный маневр или чрезмерная надежда на внедорожные качества автомобиля поставили водителя Toyota Land Cruiser в затруднительное положение. В полном недоумении оказались и сотрудники почты, которые пользуются пандусом для погрузки/разгрузки посылок и корреспонденции. Редакция НГС нашла хозяина джипа.
Вряд ли водитель Toyota Land Cruiser решил так припарковать свой автомобиль на пандусе у Главпочтамта на Советской, 33. Скорее всего, инциденту предшествовал разворот или попытка съехать с возвышенности на тротуар. Результат — заблокированный подъезд для почтальонов.
Автомобиль зарегистрирован на 77-летнего Геннадия Фёдоровича Д. Страхователем машины и фактическим её пользователем очевидно выступает его сын — 52-летний Вадим Геннадьевич Д. Мужчина давно и активно занимается бизнесом. Раньше он концентрировался на производстве железобетонных изделий для строительства. Сегодня занимается возведением капитальных объектов самостоятельно и организует процессы грузоперевозок. Любит красивые номера. На его внедорожнике установлены госзнаки серии «ВВВ54». Ранее мы рассказывали, что номера указанной серии ассоциировали с бывшим начальником полицейского главка Сергеем Глушковым.
Водитель китайского кроссовера с номерами «ООО» не только нагло припарковался на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого, но перед этим ещё едва не наехал на автора снимка на пешеходном переходе.
— Подрезал меня на зелёном для пешеходов и отправился куда-то в сторону «Чашки кофе», — прокомментировал ситуацию читатель НГС.
Автомобиль зарегистрирован на 45-летнюю Гюлизар Шириновну У, но как и в предыдущем случае пользуется машиной, скорее всего, страхователь — 25-летний Рустам Таарович Г. Мужчина раньше занимался бизнесом, как индивидуальный предприниматель: торговал одеждой, пытался развивать сельское хозяйство. Неудачно. На сегдоня оба предприятия закрыты.
Праведный гнев жителей дома 17 по улице Ленина на этой неделе был направлен на водителя Hyundai Creta, который припарковал машину на тротуаре.
— Вновь желающий въехать в винный магазин на машине, и ему плевать, что он мешает передвигаться пешеходам, а жителям дома проходить во двор своего дома. И неужели с проезжей части дороги доблестным сотрудникам ГИБДД этого не видно? — недоумевает автор снимка.
Автомобиль зарегистрирован на 26-летнюю Софью Константиновну Б. Молодая эффектная женщина является помощником руководителя довольно известного цветочного салона.
Водители устроили парковку на тротуаре на улице Коммунистической. Пешеходы обходят машины и про себя ругают нарушителей ПДД.
В частности, на этой неделе проклятия летели в адрес водителя черного Toyota Land Cruiser. Автомобиль зарегистрирован на 42-летнего предпринимателя Сергея Анатольевича Т., который ранее вёл дела в основном в Москве.
Досталось и водителю белоснежной BMW. Машина зарегистрирована на юрлицо — барнаульскую строительную компанию, которая на сегодня прекратила своё существование.
Наконец, комбо-нарушение один из читателей НГС зафиксировал на улице Железнодорожной прямо рядом с Железнодорожным судом и Управлением МВД на транспорте. Фургон оказался прямо под знаком остановка запрещена, а Mercedes — на тротуаре.
— «Мерседес» попал под штраф от 1500 рублей, а водитель «Яндекса» вообще без штрафа: скажет, что габарит сломался, менял предохранитель, — предположил автор снимка.
Выяснить, на кого оформлены автомобили, не удалось.
В прошлый раз мы рассекретили водителя Cadillac, который бросил машину на перекрёстке вторым рядом в центре Новосибирска.