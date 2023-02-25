Генеральский пропуск: первая пятерка автомобильных номеров серии ВВВ — кто на них ездит и на каких машинах

Сегодня в рамках рубрики «Номерок блатной» мы замахнулись на генеральскую серию ВВВ. По данным нашего источника, такие номера в прошлом выдавали лично под контролем начальника ГУ МВД по Новосибирской области. Когда он был при должности, разумеется. Мы выяснили, на каких машинах сегодня установлены первые пять госзнаков элитной серии и кто на них ездит.
Серия боевого генерала
Речь о бывшем начальнике регионального полицейского главка Сергее Глушкове. Он считается «боевым генералом». Во время антитеррористической кампании на Северном Кавказе бронепоезд, на котором он ехал вместе с новосибирскими милиционерами, попал в засаду. Легенда гласит, что Глушков отстреливался от бандитов из табельного пистолета и спас подчиненного от верной смерти, за что был награжден орденом Мужества.
В 2005 году президент РФ Владимир Путин назначил Глушкова начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Эту должность генерал занимал 10 лет. За это время, как отмечает источник НГС, знакомый с рынком продажи красивых автомобильных номеров, были «выписаны» десятки госзнаков серии ВВВ54. Они, уверяет собеседник, показывали новосибирским автоинспекторам, какие машины лучше не останавливать.
В001ВВ54
По данным сервиса «Номерограм», в 2013 году «первый генеральский» появился на Audi Q7. Через четыре года номер повесили на годовалый Lexus LX570, на котором он находится до сих пор.
Элитный внедорожник, рыночная стоимость которого в Новосибирске начинается от 6 миллионов рублей, сегодня принадлежит
По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка мужчины — предприниматель. В 2015 году он зарегистрировал на себя рекламное агентство, но компания просуществовала всего три года. Сегодня он один из соучредителей фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом. Компания «Форум и К» зарегистрирована по адресу, где располагается мотель «Радуга», на территории бывшей Гусинобродской барахолки. По итогам 2021 года компания при выручке в 12,3 миллиона рублей зафиксировала убыток 492 тысячи.
В002ВВ54
«Второй генеральский» в 2010 году был установлен тоже на Lexus LX570, но более старой модели. В 2017 году номер переместили на внедорожник Toyota Hilux. Такая машина сегодня в Новосибирске стоит от 2,5 до 6 миллионов рублей.
По данным открытых источников, собственник автомобиля — Иван
Сервис GetContact телефонный номер мужчины ассоциирует с тегами «Ваня Помощник моториста», «СТО Ордынка Иван», «Ванька Кочегар». В его аккаунте в «Одноклассниках» опубликованы фотографии из жизни сельского парня, который вряд ли может себе позволить дорогой внедорожник с номером от высокопоставленного полицейского. Как в его собственности оказалась машина с генеральским пропуском, остается только догадываться.
В003ВВ54
Номер за последние 10 лет устанавливался только на автомобили марки Mercedes. В 2013 году его заметили на ML350, в 2020 году — на новеньком GLE 350D 4Matic. Стоимость последней модели сегодня в Новосибирске начинается в среднем от 7 миллионов рублей.
По открытым источникам, машиной владеет
Наталья Александровна официально не занимается бизнесом. В реестре предпринимателей нет ни ИП, ни ООО, зарегистрированных на нее. У нее в собственности также есть Toyota Corolla (
В004ВВ54
004-й уже много лет закреплен за одним автомобилем — Lexus LS460 2008 года выпуска. «Номерограм» сообщает, что сейчас автомобилем владеет физлицо. При этом пару лет назад машина была зарегистрирована на компанию «Ассоциация» в селе Баган Новосибирской области.
ООО «Ассоциация» занимается хранением и складированием зерна, и в последнее время дела у компании идут не лучшим образом: по итогам 2021 года при выручке в 56,5 миллиона рублей был зафиксирован убыток в размере 86,1 миллиона рублей. Генеральный директор «Ассоциации» на сегодня — Зубков Андрей Анатольевич. Он также возглавляет ООО «СД Групп», которое занимается выращиванием зерновых культур. Данных о финансовых результатах этой компании в открытых источниках нет.
В005ВВ54
Наконец, «пятый генеральский» номер за последние десять лет успел повисеть на нескольких авто, но исключительно европейского производства. В 2013 году его заметили на Audi Q5, затем — на Range Rover, потом — на BMW X4, еще — на Mercedes ML350, в финале снова на Range Rover, но на одной из современных моделей.
Сегодня английский внедорожник зарегистрирован на
В октябре 2021 года имя Шамояна прозвучало в контексте несчастного случая в гостиничном комплексе «Империя», когда
Ранее мы рассказывали о серии номеров от бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха — кто ездит, на каких авто и почему сегодня эти госзнаки «не действуют» на автоинспекторов.