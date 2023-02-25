Генеральский пропуск: первая пятерка автомобильных номеров серии ВВВ — кто на них ездит и на каких машинах

Речь о бывшем начальнике регионального полицейского главка Сергее Глушкове. Он считается «боевым генералом». Во время антитеррористической кампании на Северном Кавказе бронепоезд, на котором он ехал вместе с новосибирскими милиционерами, попал в засаду. Легенда гласит, что Глушков отстреливался от бандитов из табельного пистолета и спас подчиненного от верной смерти, за что был награжден орденом Мужества.



В 2005 году президент РФ Владимир Путин назначил Глушкова начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Эту должность генерал занимал 10 лет. За это время, как отмечает источник НГС, знакомый с рынком продажи красивых автомобильных номеров, были «выписаны» десятки госзнаков серии ВВВ54. Они, уверяет собеседник, показывали новосибирским автоинспекторам, какие машины лучше не останавливать.

