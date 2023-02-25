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Номерок блатнойЭксклюзив

Генеральский пропуск: первая пятерка автомобильных номеров серии ВВВ — кто на них ездит и на каких машинах

Далеко не каждый инспектор рисковал остановить авто с таким госномером

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Чтобы получить номер серии ВВВ, нужно было иметь выход на генерала МВД, сообщил источник НГС

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Сегодня в рамках рубрики «Номерок блатной» мы замахнулись на генеральскую серию ВВВ. По данным нашего источника, такие номера в прошлом выдавали лично под контролем начальника ГУ МВД по Новосибирской области. Когда он был при должности, разумеется. Мы выяснили, на каких машинах сегодня установлены первые пять госзнаков элитной серии и кто на них ездит.

Серия боевого генерала

Речь о бывшем начальнике регионального полицейского главка Сергее Глушкове. Он считается «боевым генералом». Во время антитеррористической кампании на Северном Кавказе бронепоезд, на котором он ехал вместе с новосибирскими милиционерами, попал в засаду. Легенда гласит, что Глушков отстреливался от бандитов из табельного пистолета и спас подчиненного от верной смерти, за что был награжден орденом Мужества.

В 2005 году президент РФ Владимир Путин назначил Глушкова начальником ГУ МВД по Новосибирской области. Эту должность генерал занимал 10 лет. За это время, как отмечает источник НГС, знакомый с рынком продажи красивых автомобильных номеров, были «выписаны» десятки госзнаков серии ВВВ54. Они, уверяет собеседник, показывали новосибирским автоинспекторам, какие машины лучше не останавливать.

В001ВВ54

По данным сервиса «Номерограм», в 2013 году «первый генеральский» появился на Audi Q7. Через четыре года номер повесили на годовалый Lexus LX570, на котором он находится до сих пор.

Элитный внедорожник, рыночная стоимость которого в Новосибирске начинается от 6 миллионов рублей, сегодня принадлежит 30-летнему Дмитрию Александровичу Ч.

Источник НГС, знакомый с рынком продажи красивых номеров, назвал В001ВВ54 бесценным

Источник НГС, знакомый с рынком продажи красивых номеров, назвал В001ВВ54 бесценным

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По данным сервиса «Контур.Фокус», полный тезка мужчины — предприниматель. В 2015 году он зарегистрировал на себя рекламное агентство, но компания просуществовала всего три года. Сегодня он один из соучредителей фирмы, занимающейся гостиничным бизнесом. Компания «Форум и К» зарегистрирована по адресу, где располагается мотель «Радуга», на территории бывшей Гусинобродской барахолки. По итогам 2021 года компания при выручке в 12,3 миллиона рублей зафиксировала убыток 492 тысячи.

В002ВВ54

«Второй генеральский» в 2010 году был установлен тоже на Lexus LX570, но более старой модели. В 2017 году номер переместили на внедорожник Toyota Hilux. Такая машина сегодня в Новосибирске стоит от 2,5 до 6 миллионов рублей.

По данным открытых источников, собственник автомобиля — Иван Анатольевич К. Полный тезка мужчины, родившийся с ним в один день, большую часть своей жизни провел в селе Усть-Луковка Ордынского района. Информации о его предпринимательской деятельности найти не удалось.

Сельский парень Иван либо очень удачлив по жизни, либо является номинальным владельцем дорогого внедорожника

Сельский парень Иван либо очень удачлив по жизни, либо является номинальным владельцем дорогого внедорожника

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Сервис GetContact телефонный номер мужчины ассоциирует с тегами «Ваня Помощник моториста», «СТО Ордынка Иван», «Ванька Кочегар». В его аккаунте в «Одноклассниках» опубликованы фотографии из жизни сельского парня, который вряд ли может себе позволить дорогой внедорожник с номером от высокопоставленного полицейского. Как в его собственности оказалась машина с генеральским пропуском, остается только догадываться.

В003ВВ54

Номер за последние 10 лет устанавливался только на автомобили марки Mercedes. В 2013 году его заметили на ML350, в 2020 году — на новеньком GLE 350D 4Matic. Стоимость последней модели сегодня в Новосибирске начинается в среднем от 7 миллионов рублей.

По открытым источникам, машиной владеет 34-летняя Наталья Александровна К. Женщина зарегистрирована в Подмосковье, в городе Красногорске. При этом элитный кроссовер с «третьим генеральским» номером пользователи «Номерограма» частенько замечают в Новосибирске: например, однажды его видели на парковке у ЛДС «Сибирь».

«Мерседес» — новосибирский, владелица — москвичка

«Мерседес» — новосибирский, владелица — москвичка

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Наталья Александровна официально не занимается бизнесом. В реестре предпринимателей нет ни ИП, ни ООО, зарегистрированных на нее. У нее в собственности также есть Toyota Corolla (2007 г. в.) на обычных московских номерах. Женщина и источник ее доходов остались для нас загадкой.

В004ВВ54

004-й уже много лет закреплен за одним автомобилем — Lexus LS460 2008 года выпуска. «Номерограм» сообщает, что сейчас автомобилем владеет физлицо. При этом пару лет назад машина была зарегистрирована на компанию «Ассоциация» в селе Баган Новосибирской области.

«Лексус» долгое время был закреплен за крупной сельскохозяйственной компанией

«Лексус» долгое время был закреплен за крупной сельскохозяйственной компанией

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ООО «Ассоциация» занимается хранением и складированием зерна, и в последнее время дела у компании идут не лучшим образом: по итогам 2021 года при выручке в 56,5 миллиона рублей был зафиксирован убыток в размере 86,1 миллиона рублей. Генеральный директор «Ассоциации» на сегодня — Зубков Андрей Анатольевич. Он также возглавляет ООО «СД Групп», которое занимается выращиванием зерновых культур. Данных о финансовых результатах этой компании в открытых источниках нет.

В005ВВ54

Наконец, «пятый генеральский» номер за последние десять лет успел повисеть на нескольких авто, но исключительно европейского производства. В 2013 году его заметили на Audi Q5, затем — на Range Rover, потом — на BMW X4, еще — на Mercedes ML350, в финале снова на Range Rover, но на одной из современных моделей.

Стоимость такого внедорожника сегодня в Новосибирске начинается от 7,5 миллиона рублей

Стоимость такого внедорожника сегодня в Новосибирске начинается от 7,5 миллиона рублей

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Сегодня английский внедорожник зарегистрирован на 34-летнего предпринимателя Титала Шамояна. Мужчина, очевидно, любит красивые комбинации автомобильных номеров. С ним связывают машины с госзнаками серий ХХХ и ТТТ.

Титал Шамоян любит путешествовать

Титал Шамоян любит путешествовать

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В октябре 2021 года имя Шамояна прозвучало в контексте несчастного случая в гостиничном комплексе «Империя», когда 30-летний гость взялся рукой за поручень в сауне при спуске в джакузи и получил смертельный удар током. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть человека». Владельцем комплекса оказался Титал Шамоян.

Ранее мы рассказывали о серии номеров от бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха — кто ездит, на каких авто и почему сегодня эти госзнаки «не действуют» на автоинспекторов.

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