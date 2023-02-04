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Номерок блатной: серия Штельмаха «ООМ» — кто ездит на госзнаках из первой пятерки и сколько они стоят сегодня

Номера установлены на Mercedes, Lexus, Volvo

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Мы выяснили, кому до сих пор дороги номера от бывшего начальника ГИБДД

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Редакция НГС запускает рубрику «Номерок блатной», в которой мы будем выяснять, кто ездит за рулем авто с номерами из красивых сочетаний букв и цифр. Первыми на очереди — пятерка номеров из легендарной серии бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха: госзнаки с буквами «ООМ». Мы выяснили, на каких машинах они установлены, почему потеряли былое влияние на автоинспекторов и за сколько их можно купить сегодня.

«Объект охраняется милицией»

Существует несколько версий, что именно зашифровано в буквах «ООМ» на номерах, которые Сергей Штельмах якобы лично раздавал приближенным. Самая популярная — «Объект охраняется милицией». Номера некогда оказывали магическое воздействие на сотрудников ГИБДД, которые лишний раз не вступали с водителями таких авто в дискуссии.

Купить «ООМ» из первой двадцатки было нереально, утверждает источник НГС, занимающийся продажей красивых номеров: их раздачу контролировал лично Сергей Штельмах. Купить другую комбинацию цифр в принципе было возможно — всё зависело от возможностей продавца и финансовой состоятельности заказчика.

Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

— О001ОМ54 — этот номер, насколько я знаю, Штельмах лично вручал Петру Морозову (начальник УГИБДД по Новосибирской области в 1995–2000 гг.), — отметил собеседник.

С помощью открытых баз данных информации и личных источников информации редакция НГС выяснила, кто ездит на топ-5 «ООМ» сегодня.

О001ОМ54

Пользователи онлайн-сервиса «Номерограм» впервые засекли номера 001 из серии Штельмаха в 2011 году на Mercedes Benz E240. На этой машине они простояли вплоть до 2021 года. Затем 001 несколько месяцев провисели на «буханке» УАЗ, и наконец в январе 2022 года их заметили на Mercedes Benz CLS 500. Стоимость модели на рынке начинается от 2,5 миллиона рублей.

Достаточно долго номер украшал Mercedes Benz E240

Достаточно долго номер украшал Mercedes Benz E240

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Владелец автомобиля, по данным базы Российского союза автостраховщиков, — 47-летний Константин Анатольевич М. Источник НГС пояснил, что речь идет о новосибирском предпринимателе. По данным сервиса «Контур.Фокус», мужчина активно занимается разработкой строительных проектов: является учредителем нескольких компаний.

Сейчас номер красуется на более новом Mercedes Benz CLS 500

Сейчас номер красуется на более новом Mercedes Benz CLS 500

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О002ОМ54

В 2010 году О002ОМ стоял на Lexus RX350. Затем госзнак перекочевал на Porsche Panamera, после этого — на Hyundai Solaris, на котором висел на протяжении нескольких лет.

002 сначала висели на Porsche Panamera

002 сначала висели на Porsche Panamera

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По данным РСА, Solaris с номерами 002 принадлежал 54-летнему Игорю Павловичу К. Источник редакции НГС пояснил, что это Игорь Колмаков — бывший командир отряда специального назначения ГУВД Новосибирской области. В 2015 году он выдвигался в депутаты регионального Законодательного собрания от Коммунистической партии РФ.

Затем номер «осел» на Hyundai Solaris бывшего командира полицейского спецназа

Затем номер «осел» на Hyundai Solaris бывшего командира полицейского спецназа

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В 2021 году О002ОМ видели на Hyundai Creta. Выяснить, кому принадлежит этот автомобиль, не удалось.

О003ОМ54

Этот номер «оседает» преимущественно на автомобилях марки Lexus. В 2010 году — на модели LX 570, в 2017 году — на ее более новой версии, на которой размещается до сих пор. Стоимость модели начинается с 7 миллионов рублей.

Lexus оформлен на юрлицо

Lexus оформлен на юрлицо

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Машина оформлена на юридическое лицо. Как нам стало известно, Lexus находится на балансе АО «СибЭко». По итогам 2021 года выручка акционерного общества составила 34,6 миллиарда, чистая прибыль — 2,8 миллиарда рублей.

О004ОМ54

Уже несколько лет номер О004ОМ украшает автомобиль Volvo XC90. Его стоимость зависит от года выпуска, стоимость модели на рынке начинается от 1 миллиона рублей.

По данным базы РСА, машина принадлежит 44-летнему Александру Борисовичу Г.

На 004 катается владелец строительной компании

На 004 катается владелец строительной компании

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Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что Александр Г. является учредителем и генеральным директором строительной компании, зарегистрированной в Новосибирске в 2001 году. По итогам 2021 года фирма показала нулевую выручку.

О005ОМ54

Путь О005ОМ оказался тернист, и судьба его в настоящее время неизвестна. В 2011 году его заметили на старенькой Toyota Corolla, в следующем году он уже висел на Porsche Cayenne. Через пару лет номер переместился на более свежую версию Cayenne, а затем — на BMW X5.

Последний раз 005 видели на <nobr class="_">BMW X5</nobr>

Последний раз 005 видели на BMW X5

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В 2021 году «штельмаховский» О005ОМ появился в продаже в профильных аккаунтах в социальных сетях. Удалось ли найти на него покупателя, неизвестно, но с тех пор засечь его на какой-либо машине не удавалось.

По данным базы РСА, в настоящее время госзнак закреплен за отечественной «Нивой» 2013 года выпуска. Ее владелец — ничем не примечательный 56-летний житель Москвы, телефонный номер которого в приложении Getcontact отражается как «Сергей Сантехник».

Сколько стоят номера от Штельмаха?

Серия Штельмаха потеряла свою силу на дороге с тех пор, как он покинул пост начальника областной ГИБДД, заявил НГС собеседник из числа продавцов красивых номеров. Сегодня, по его словам, «ООМ» ценятся только из-за привлекательных цифровых комбинаций — не более того.

— Возможно, в некоторых случаях люди могут доплачивать за «ООМ» как за символ того времени. Но с реальным ценообразованием серия Штельмаха уже не имеет ничего общего, — сообщил собеседник.

Так, «ООМ» из первой пятерки могут продаваться по стандартному прайсу: от 130–150 тысяч рублей за 005 до 250 тысяч рублей за 001. Номера, которые раньше казались бесценными, сегодня обрели реальную стоимость.

В прошлом году редакция НГС выяснила, какой госномер может стоить 1,5 миллиона рублей и почему люди продолжают платить за красивые комбинации цифр и букв на своем авто.

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