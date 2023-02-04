Номерок блатной: серия Штельмаха «ООМ» — кто ездит на госзнаках из первой пятерки и сколько они стоят сегодня

Редакция НГС запускает рубрику «Номерок блатной», в которой мы будем выяснять, кто ездит за рулем авто с номерами из красивых сочетаний букв и цифр. Первыми на очереди — пятерка номеров из легендарной серии бывшего начальника областной ГИБДД Сергея Штельмаха: госзнаки с буквами «ООМ». Мы выяснили, на каких машинах они установлены, почему потеряли былое влияние на автоинспекторов и за сколько их можно купить сегодня.
«Объект охраняется милицией»
Существует несколько версий, что именно зашифровано в буквах «ООМ» на номерах, которые Сергей Штельмах якобы лично раздавал приближенным. Самая популярная — «Объект охраняется милицией». Номера некогда оказывали магическое воздействие на сотрудников ГИБДД, которые лишний раз не вступали с водителями таких авто в дискуссии.
Купить «ООМ» из первой двадцатки было нереально, утверждает источник НГС, занимающийся продажей красивых номеров: их раздачу контролировал лично Сергей Штельмах. Купить другую комбинацию цифр в принципе было возможно — всё зависело от возможностей продавца и финансовой состоятельности заказчика.
Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».
— О001ОМ54 — этот номер, насколько я знаю, Штельмах лично вручал Петру Морозову (начальник УГИБДД по Новосибирской области в 1995–2000 гг.), — отметил собеседник.
С помощью открытых баз данных информации и личных источников информации редакция НГС выяснила, кто ездит на
О001ОМ54
Пользователи онлайн-сервиса «Номерограм» впервые засекли номера 001 из серии Штельмаха в 2011 году на Mercedes Benz E240. На этой машине они простояли вплоть до 2021 года. Затем 001 несколько месяцев провисели на «буханке» УАЗ, и наконец в январе 2022 года их заметили на Mercedes Benz CLS 500. Стоимость модели на рынке начинается от 2,5 миллиона рублей.
Владелец автомобиля, по данным базы Российского союза автостраховщиков, —
О002ОМ54
В 2010 году О002ОМ стоял на Lexus RX350. Затем госзнак перекочевал на Porsche Panamera, после этого — на Hyundai Solaris, на котором висел на протяжении нескольких лет.
По данным РСА, Solaris с номерами 002 принадлежал
В 2021 году О002ОМ видели на Hyundai Creta. Выяснить, кому принадлежит этот автомобиль, не удалось.
О003ОМ54
Этот номер «оседает» преимущественно на автомобилях марки Lexus. В 2010 году — на модели
Машина оформлена на юридическое лицо. Как нам стало известно, Lexus находится на балансе АО «СибЭко». По итогам 2021 года выручка акционерного общества составила 34,6 миллиарда, чистая прибыль — 2,8 миллиарда рублей.
О004ОМ54
Уже несколько лет номер О004ОМ украшает автомобиль Volvo XC90. Его стоимость зависит от года выпуска, стоимость модели на рынке начинается от 1 миллиона рублей.
По данным базы РСА, машина принадлежит
Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что
О005ОМ54
Путь О005ОМ оказался тернист, и судьба его в настоящее время неизвестна. В 2011 году его заметили на старенькой Toyota Corolla, в следующем году он уже висел на Porsche Cayenne. Через пару лет номер переместился на более свежую версию Cayenne, а затем — на
В 2021 году «штельмаховский» О005ОМ появился в продаже в профильных аккаунтах в социальных сетях. Удалось ли найти на него покупателя, неизвестно, но с тех пор засечь его на какой-либо машине не удавалось.
По данным базы РСА, в настоящее время госзнак закреплен за отечественной «Нивой» 2013 года выпуска. Ее владелец — ничем не примечательный
Сколько стоят номера от Штельмаха?
Серия Штельмаха потеряла свою силу на дороге с тех пор, как он покинул пост начальника областной ГИБДД, заявил НГС собеседник из числа продавцов красивых номеров. Сегодня, по его словам, «ООМ» ценятся только из-за привлекательных цифровых комбинаций — не более того.
— Возможно, в некоторых случаях люди могут доплачивать за «ООМ» как за символ того времени. Но с реальным ценообразованием серия Штельмаха уже не имеет ничего общего, — сообщил собеседник.
Так, «ООМ» из первой пятерки могут продаваться по стандартному прайсу: от 130–150 тысяч рублей за 005 до 250 тысяч рублей за 001. Номера, которые раньше казались бесценными, сегодня обрели реальную стоимость.
В прошлом году редакция НГС выяснила, какой госномер может стоить 1,5 миллиона рублей и почему люди продолжают платить за красивые комбинации цифр и букв на своем авто.