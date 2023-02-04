Номерок блатной: серия Штельмаха «ООМ» — кто ездит на госзнаках из первой пятерки и сколько они стоят сегодня

Сергей Штельмах руководил ГИБДД по НСО больше 10 лет. Его уволили с поста в октябре 2018 года «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».



— О001ОМ54 — этот номер, насколько я знаю, Штельмах лично вручал Петру Морозову (начальник УГИБДД по Новосибирской области в 1995–2000 гг.), — отметил собеседник.



С помощью открытых баз данных информации и личных источников информации редакция НГС выяснила, кто ездит на топ-5 «ООМ» сегодня.



О001ОМ54

Пользователи онлайн-сервиса «Номерограм» впервые засекли номера 001 из серии Штельмаха в 2011 году на Mercedes Benz E240. На этой машине они простояли вплоть до 2021 года. Затем 001 несколько месяцев провисели на «буханке» УАЗ, и наконец в январе 2022 года их заметили на Mercedes Benz CLS 500. Стоимость модели на рынке начинается от 2,5 миллиона рублей.