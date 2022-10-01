Показываем самые дорогие новосибирские госномера на машины — за них можно купить квартиру

Три года назад в РФ началось обсуждение того, как можно упорядочить обращение автомобильных госномеров, которые считаются красивыми — с одинаковыми цифрами или буквами. Предлагалось продавать их через государственные аукционы на «Госуслугах», но пока такое постановление всё еще не принято. И люди, которые считают, что «в автомобиле должно быть всё прекрасно», продолжают платить за красивые госномера большие деньги на сером рынке — посмотрим, сколько сейчас стоят такие в Новосибирске.
Давайте взглянем на автомобили в новосибирском транспортном потоке — красивые сочетания на номерах вы можете увидеть и на простеньких машинах, и на дорогостоящих. Кому-то подобный знак может быть достался случайно при регистрации в ГИБДД, кому-то пришлось заплатить. Вот мы видим джип Hammer с цифрами 626 — это так называемая простая «зеркалка» — когда совпадают первая и третья цифры, типа номер отзеркален.
А это «зеркалка» посерьезней — с красивыми нулями по сторонам четверки. Номер стоит на старенькой «Мазде». Сколько же стоят такие номера?
Сначала отметим, обычно номерные знаки продаются на различных площадках в интернете или в соцсетях. Как правило, красивый номер зарегистрирован за конкретным недорогим автомобилем и при осуществлении сделки заключается договор купли-продажи этой машины. Затем покупатель снимает машину с учета в ГИБДД, а номера резервирует за собой — это предусмотрено законом. И потом уже эти номера регистрируются за «нормальным» автомобилем, типа «Ламборгини».
Вернемся к нашим «зеркалкам», это начальный уровень. Вот, например, за К373РО просят
Далее у нас идут комбинации с одинаковыми цифрами (например, 555), равные сотни (100–900), первая десятка (001–009). Тут стоимость выше — за А111МА просят
Переходим к одинаковым буквам. Вот на новенькой «Мазде» мы видим три буквы У. Подобные сочетания оцениваются так: У646УУ —
Особую ценность в нашем регионе представляют номера серии ННН (Н — Новосибирск). Вот примеры: Н541НН за
Ну и самый писк, когда и буквы красивые, и цифры. Вот Х223ХХ за
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