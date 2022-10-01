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Тема дняПоказываем самые дорогие новосибирские госномера
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Показываем самые дорогие новосибирские госномера на машины — за них можно купить квартиру

Люди продолжают платить за красивые госномера большие деньги

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Красиво же? Красиво

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Три года назад в РФ началось обсуждение того, как можно упорядочить обращение автомобильных госномеров, которые считаются красивыми — с одинаковыми цифрами или буквами. Предлагалось продавать их через государственные аукционы на «Госуслугах», но пока такое постановление всё еще не принято. И люди, которые считают, что «в автомобиле должно быть всё прекрасно», продолжают платить за красивые госномера большие деньги на сером рынке — посмотрим, сколько сейчас стоят такие в Новосибирске.

Авто с зеркальным номером

Авто с зеркальным номером

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Давайте взглянем на автомобили в новосибирском транспортном потоке — красивые сочетания на номерах вы можете увидеть и на простеньких машинах, и на дорогостоящих. Кому-то подобный знак может быть достался случайно при регистрации в ГИБДД, кому-то пришлось заплатить. Вот мы видим джип Hammer с цифрами 626 — это так называемая простая «зеркалка» — когда совпадают первая и третья цифры, типа номер отзеркален.

Авто с зеркальным номером

Авто с зеркальным номером

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А это «зеркалка» посерьезней — с красивыми нулями по сторонам четверки. Номер стоит на старенькой «Мазде». Сколько же стоят такие номера?

Сначала отметим, обычно номерные знаки продаются на различных площадках в интернете или в соцсетях. Как правило, красивый номер зарегистрирован за конкретным недорогим автомобилем и при осуществлении сделки заключается договор купли-продажи этой машины. Затем покупатель снимает машину с учета в ГИБДД, а номера резервирует за собой — это предусмотрено законом. И потом уже эти номера регистрируются за «нормальным» автомобилем, типа «Ламборгини».

Авто с зеркальным номером

Авто с зеркальным номером

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Вернемся к нашим «зеркалкам», это начальный уровень. Вот, например, за К373РО просят 20 000 рублей, за С030ОО — уже 39 000 рублей.

Номер первой десятки

Номер первой десятки

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Далее у нас идут комбинации с одинаковыми цифрами (например, 555), равные сотни (100–900), первая десятка (001–009). Тут стоимость выше — за А111МА просят 145 000 рублей, за М777РА 200 000 рублей, за Т500ОМ 110 000 рублей.

Одинаковые буквы

Одинаковые буквы

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Переходим к одинаковым буквам. Вот на новенькой «Мазде» мы видим три буквы У. Подобные сочетания оцениваются так: У646УУ 100 000 рублей, Т226ТТ 130 000 рублей, А880АА 130 000 рублей.

Одинаковые буквы

Одинаковые буквы

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Особую ценность в нашем регионе представляют номера серии ННН (Н — Новосибирск). Вот примеры: Н541НН за 300 000 рублей, Н255НН за 380 000 рублей. Еще ценится серия ООО, которая официально используется на автомобилях чиновников — считается, что цифры первой сотни закреплены за областным правительством, второй сотни — за мэрией. Остальные «типа» в свободном обращении, например О395ОО за 200 000 рублей.

Ну и самый писк, когда и буквы красивые, и цифры. Вот Х223ХХ за 1 000 000 рублей или Т666ТТ за 1 100 000 рублей. А самый дорогой номер, который нам удалось найти на текущий момент, — С007СС за 1 500 000 рублей: между прочим, стоимость небольшой квартирки.

Почитайте еще, что новосибирские водители придумали, чтобы законно платить за ОСАГО меньше в 1,5 раза.

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