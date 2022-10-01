Показываем самые дорогие новосибирские госномера на машины — за них можно купить квартиру

Три года назад в РФ началось обсуждение того, как можно упорядочить обращение автомобильных госномеров, которые считаются красивыми — с одинаковыми цифрами или буквами. Предлагалось продавать их через государственные аукционы на «Госуслугах», но пока такое постановление всё еще не принято. И люди, которые считают, что «в автомобиле должно быть всё прекрасно», продолжают платить за красивые госномера большие деньги на сером рынке — посмотрим, сколько сейчас стоят такие в Новосибирске.