Новосибирские водители придумали, как законно платить за ОСАГО меньше в 1,5 раза — показываем этот способ

А ведь есть коэффициенты и меньше единицы. Почти по всей Новосибирской области этот КТ равен 0,94, кроме трех городков — в Бердске 1,24, в Искитиме 1,16, в Куйбышеве 1. Таким образом, имея прописку в какой-нибудь деревне, но живя постоянно в Новосибирске, вы можете платить за ОСАГО почти в 1,5 раза меньше.

— Появилась возможность прописаться в сельской местности, когда были сделки с недвижимостью. Просто нужно было куда-то прописаться. Не знал, что там будет дешевле ОСАГО. Сейчас могу прописаться в городе, но пока не планирую, в том числе по этой причине, — рассказывает владелец двух машин, Toyota Land Cruiser Prado и Opel Corsa.