Новосибирские водители придумали, как законно платить за ОСАГО меньше в 1,5 раза — показываем этот способ

В середине сентября мы сообщали, что в РФ произошло повышение цен на полисы ОСАГО за счет расширения коридора базовой ставки. Ранее диапазон был 2224–5980 рублей, стал — 1646–7535 рублей. Авторедактор NGS.RU Дмитрий Косенко лично проверил стоимость новой страховки на свой автомобили и убедился, что полисы действительно подорожали. И вот новосибирские водители, желая снизить цену страховки, меняют место своей постоянной регистрации и таким образом могут платить по сниженному тарифу — подробнее далее.
Как мы знаем, структура стоимости полиса ОСАГО представляет собой базовую ставку и повышающие или понижающие коэффициенты. Один из них — территориальный коэффициент КТ: чем больше населенный пункт, тем этот коэффициент выше. Самый большой КТ в столицах — в Москве 1,8, в Санкт-Петербурге 1,64, в Новосибирске 1,63. То есть живете вы, к примеру, в небольшом городке Куйбышев, где КТ равен 1, платите за страховку
А ведь есть коэффициенты и меньше единицы. Почти по всей Новосибирской области этот КТ равен 0,94, кроме трех городков — в Бердске 1,24, в Искитиме 1,16, в Куйбышеве 1. Таким образом, имея прописку в какой-нибудь деревне, но живя постоянно в Новосибирске, вы можете платить за ОСАГО почти в 1,5 раза меньше.
— Появилась возможность прописаться в сельской местности, когда были сделки с недвижимостью. Просто нужно было куда-то прописаться. Не знал, что там будет дешевле ОСАГО. Сейчас могу прописаться в городе, но пока не планирую, в том числе по этой причине, — рассказывает владелец двух машин, Toyota Land Cruiser Prado и Opel Corsa.
Еще до повышения тарифов ОСАГО стоимость страховки в Новосибирске на Opel мощностью
Собственница автомобиля Nissan Note еще только планирует прописаться в деревне, где у нее есть свой бизнес. Это поможет не только снизить стоимость ОСАГО, но и другие платежи.
— Там еще какие-то льготы, за разные услуги меньше платить. Электричество дешевле и вывоз мусора. И вот я буду по другим тарифам платить, — говорит автомобилистка.
В Новосибирске стоимость страховки на ее Nissan Note мощностью
Чем больше цена ОСАГО, тем больше и очевидней будет выгода при регистрации в сельской местности. К примеру, ранее мы рассчитывали, что неопытный
Как прописаться в области, то есть зарегистрироваться по месту постоянного жительства — это уже другой вопрос. Вы можете прописаться на собственной даче — для многих СНТ появилась такая возможность. Либо зарегистрироваться у своих родственников или друзей, имеющих дом в деревне.
Какое наказание грозит за езду без ОСАГО? По части 2 статьи 12.37 КоАП штраф — 800 рублей. Фиксация нарушений с помощью автоматических камер обсуждается много лет, но до полноценной реализации так и не дошла. При этом в случае аварии по вине водителя без ОСАГО пострадавшая сторона имеет право взыскать с него полную сумму ущерба в гражданском порядке. Также есть прецеденты арестов за езду без полиса.