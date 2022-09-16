Журналист НГС купил ОСАГО по новым тарифам — показываем цены (было — стало)

Итак, всё дело в ставке! Именно на нее навешиваются остальные коэффициенты, которые увеличивают или уменьшают конечную стоимость полиса. Мы уже не раз говорили, что логика, по которой страховые компании назначают базовую ставку, известна только им и силам небесным. По опыту страхования за последние годы можно сказать, что ставка выбирается максимальная из ценового коридора или близкая к максимальной.

В июле 2021 года я страховал первый автомобиль мощностью 170 л. с. на сумму 6022 рублей — у меня был хороший коэффициент бонус-малус (КБМ) за безаварийное вождение и скидки за возраст/стаж. В июле 2022 года этот же автомобиль обошелся в 6528 рублей, то есть почти на 9% дороже, и это еще до нынешнего расширения коридора. Почему так произошло? Да потому что страховая компания просто изменила базовую ставку с 4913 рублей до максимальных на тот момент 5980 рублей. По какой логике? Смотрите выше.