Сегодня повышаются тарифы ОСАГО. Отвечаем на вопросы об очередной страховой реформе
Рассказываем о новых ставках и коэффициентах
Очередная внеплановая реформа ОСАГО состоится уже сегодня: с 13 сентября существенно расширяется коридор базовой ставки: раньше страховщики выбирали ее из диапазона 2224–5980 рублей, теперь же разбег составит 1646–7535 рублей. Это означает увеличение максимальной ставки сразу на 26%, что является рекордом: до этого она прибавляла в основном по 10–20%. Тарифы уже корректировались в январе, и относительно прошлогодних уровней максимальная ставка ОСАГО выросла сразу на 39%. Ниже — ответы на популярные вопросы, связанные с реформой ОСАГО.
1
Значит ли это, что полис обойдется мне дороже?
Формально нет: страховщики имеют право выбирать любой базовый тариф из указанного коридора, а поскольку он расширился в обе стороны, в теории ОСАГО может для кого-то и подешеветь. Сами инициаторы настаивают, что реформа делается в интересах аккуратных автомобилистов:
— Новый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО позволит сохранить цену на обязательную «автогражданку» для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех водителей, которые представляют реальную опасность на дороге, — пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
То есть в видении реформаторов страховые компании как минимум сохранят базовый тариф для выгодных категорий клиентов, а рублем накажут рискованные сегменты. Однако в реальности демпинга ждать не стоит. Ситуацию на местах описал нам директор «Центра страхования» Кирилл Смолин:
— Уже с лета этого года подавляющее большинство страховщиков, например, в Челябинске выбирают максимальную базовую ставку для любых клиентов, в том числе при пролонгации страховки для безаварийных водителей, — объясняет он. — В июне был скорректирован справочник стоимости запчастей, очередное его изменение будет в сентябре. То есть цены на ремонт растут, как и расходы страховых, поэтому они стараются накопить ликвидность. Я думаю, более вероятно, что после изменения ставок они будут работать с базовыми тарифами в диапазоне от прежнего максимума до нового, то есть от 5980 рублей до 7535 рублей. Грубо говоря, кому-то сделают 6100, кому-то 6300, а если клиент им неинтересен — максимальную ставку.
Хотя тарифный коридор и расширился в обе стороны, у страховщиков нет экономической мотивации снижать стоимость полисов. При этом для клиентов из выгодных категорий (безаварийные, опытные и так далее) увеличение стоимости может быть незначительным. Не забываем, что аккуратные водители каждый год получают снижение коэффициента бонус-малус вплоть до минимального значения 0,46.
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2
А можно было купить полис заранее, до истечения срока старого?
Да, такая возможность была: Кирилл Смолин объясняет, что у разных страховых срок покупки на опережение разный и достигает 45–60 дней. При этом действуют тарифы на дату заключения договора, и такой подход иногда позволяет «успеть по старым ценам».
Но если вы не успели, особенно жалеть не стоит. Хорошим клиентам повышать стоимость резко не будут, а если автомобилист относится к невыгодным категориям, страховые могут неявно отказать в продаже, хотя с весны эту практику попытались прекратить за счет перестраховочного пула.
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3
Что делать, если страховая не продает мне полис?
Как говорилось выше, проблему постарались решить за счет перестраховочного пула: он позволяет страховым компания делить риски при работе с невыгодным категориям клиентов. Тем не менее проблема отказов страховых остается, и мы по-прежнему получаем обратную связь от владельцев мотоциклов, коммерческого транспорта и такси, которым отказывают в продаже полисов.
Мы уже рассказывали, как действовать в таком случае: отказы страховых незаконны и вы имеете право требовать оформления полиса. Сотрудник страховой может попросить вас написать заявление, но руководство компании обязано рассмотреть его в тот же день: убедитесь только, что правильно указываете данные и имеете необходимый комплект документов. В случае отказа требуйте письменное объяснение его причин, а если сотрудник не хочет оформлять такой документ — включайте видеозапись и фиксируйте диалог. Жалуйтесь на страховщика, например, через интернет-приемную Банка России.
Напомним список необходимых документов для заключения договора ОСАГО физлицам: заявление, паспорт или иное удостоверение личности, свидетельство о регистрации или паспорт ТС, водительское удостоверение, договор купли-продажи (если ОСАГО оформляется до регистрации ТС). Диагностическая карта техосмотра больше не требуется.
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4
Для каких категорий водителей ОСАГО особенно дорогое?
В течение последних семи лет принципы расчета ОСАГО регулярно корректировались. Так, возросла стоимость полисов для малоопытных и молодых водителей, повышенные тарифы действуют для такси и коммерческого транспорта, а этой весной подскочили коэффициенты для аварийных водителей. Если раньше потолок коэффициента бонус-малус (учитывает количество ДТП) был 2,45 единицы, то теперь — 3,95. А максимальная разница в цене полиса между аккуратным водителем и проблемным достигла восьмикратной величины.
Страховые могут хитрить, указывая водителю завышенный КБМ. Мы уже рассказывали, как его скорректировать. Проверить текущий КБМ вы можете на сайте РСА, также он указывается в полисе. Пересчет КБМ происходит 1 апреля каждого года.
В 2020 году изменилась форма для расчета предельной цены полиса, и сейчас для водителей-частников в Челябинске она составляет 232 тысячи рублей, в Москве — 222 тысячи, а для Уфы, Краснодара, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Магнитогорска — 202 тысячи. Для таксистов эти значения примерно в 2,5 раза выше.
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5
Как проверить правильность расчета цены полиса?
На бланке полиса есть детальная информация, необходимая для определения цены. Базовый тариф ТБ выбирается из диапазона ставок (с 13 сентября — 1646–7535 рублей) и умножается на несколько коэффициентов, зависящих от параметров водителя, автомобиля и условий страхования.
В примере выше базовый тариф равен 3805 рублям. Его умножают на семь коэффициентов, получая итоговую сумму.
КТ — это коэффициент территории, который определяется по месту прописки водителя. Крупные города обычно имеют гораздо более высокий коэффициент. Актуальные значения есть здесь.
КБМ — коэффициент бонус-малус учитывает аварийность. Изначально он равен 1,17 единицы, но при езде без ДТП в течение 10 лет снижается до 0,46 единицы.
КВС — коэффициент возраста и стажа определяется по таблице для каждого сочетания параметров. Например, для водителя в возрасте 23 лет и со стажем 2 года он составляет 1,71 единицы (подробнее — тут).
КО — учитывает количество водителей и в общем случае равен единице. Если же страховка делается для неограниченного числа водителей — 2,32.
КМ — коэффициент мощности. Для популярного в России диапазона 100–120
КС и КП — коэффициент сезонности и срока страхования. Чаще всего равны единице (при круглогодичном использовании автомобиля).
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6
Какое наказание грозит за езду без ОСАГО?
По части 2 статьи 12.37 КоАП штраф — 800 рублей. Фиксация нарушений с помощью автоматических камер обсуждается много лет, но до полноценной реализации так и не дошла. При этом в случае аварии по вине «безосажного» водителя пострадавшая сторона имеет право взыскать с него полную сумму ущерба в гражданском порядке. Также есть прецеденты арестов за езду без полиса, но их легитимность вызывает вопросы.
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