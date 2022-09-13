Сегодня повышаются тарифы ОСАГО. Отвечаем на вопросы об очередной страховой реформе

Формально нет: страховщики имеют право выбирать любой базовый тариф из указанного коридора, а поскольку он расширился в обе стороны, в теории ОСАГО может для кого-то и подешеветь. Сами инициаторы настаивают, что реформа делается в интересах аккуратных автомобилистов:

— Новый этап индивидуализации тарифов по ОСАГО позволит сохранить цену на обязательную «автогражданку» для безаварийных водителей и поднять ее лишь для тех водителей, которые представляют реальную опасность на дороге, — пояснил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

То есть в видении реформаторов страховые компании как минимум сохранят базовый тариф для выгодных категорий клиентов, а рублем накажут рискованные сегменты. Однако в реальности демпинга ждать не стоит. Ситуацию на местах описал нам директор «Центра страхования» Кирилл Смолин:

— Уже с лета этого года подавляющее большинство страховщиков, например, в Челябинске выбирают максимальную базовую ставку для любых клиентов, в том числе при пролонгации страховки для безаварийных водителей, — объясняет он. — В июне был скорректирован справочник стоимости запчастей, очередное его изменение будет в сентябре. То есть цены на ремонт растут, как и расходы страховых, поэтому они стараются накопить ликвидность. Я думаю, более вероятно, что после изменения ставок они будут работать с базовыми тарифами в диапазоне от прежнего максимума до нового, то есть от 5980 рублей до 7535 рублей. Грубо говоря, кому-то сделают 6100, кому-то 6300, а если клиент им неинтересен — максимальную ставку.

Хотя тарифный коридор и расширился в обе стороны, у страховщиков нет экономической мотивации снижать стоимость полисов. При этом для клиентов из выгодных категорий (безаварийные, опытные и так далее) увеличение стоимости может быть незначительным. Не забываем, что аккуратные водители каждый год получают снижение коэффициента бонус-малус вплоть до минимального значения 0,46.