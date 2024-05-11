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Происшествия «Крик такой, будто кого-то убивают»: мужчина устроил стрельбу в центре Новосибирска — видео

«Крик такой, будто кого-то убивают»: мужчина устроил стрельбу в центре Новосибирска — видео

Инцидент произошел возле крупного жилого комплекса

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Стрельбу услышали ночью 11 мая

В центре Новосибирска около крупного жилого комплекса мужчина несколько раз выстрелил, звуки стрельбы попали на видео. Об этом НГС сообщила местная жительница Маргарита.

Инцидент, рассказала Маргарита, произошел за домом на улице Покатной, 130/1 на небольшом клочке частного сектора по улице Карла Либкнехта. Сначала крики, а потом стрельбу жительница услышала 11 мая примерно в 02:10.

— Было темно, поэтому сложно сказать, сколько именно человек находились в переулке, их было примерно 5 или 6. Крик стоял такой, будто кого-то убивают. Вероятно, была драка, мужчин пытались разнять, а затем один из них отошел чуть в сторону и достал пистолет. Раздался первый выстрел — в темноте я увидела, как вылетела пуля, — рассказала жительница. — Я побежала за телефоном, чтобы снять происходящее, и раздался второй выстрел. Остальная толпа отдалилась в сторону дома, вроде бы ни в кого не попали.

Через несколько минут, вспоминает девушка, все ушли в дом, немного покричали, после затихли.

Толпа кричала (звук пришлось убрать), после раздались выстрелы — их слышно на видео

Как объяснила Маргарита, подобные крики она слышит не первый раз. Окна ее квартиры как раз выходят на частный сектор, который остался между военным городком и жилым комплексом. Дом, откуда доносились крики, расположен за забором здания на улице Покатной, 130/1, по ее наблюдениям, в доме нет окон, нормальной крыши, зато живут курицы.

— Оры, доносящиеся оттуда, я слышала не раз, но обычно всё заканчивалось мирно. Как-то осенью двое мужчин дрались, кричали, что-то очень бурно выясняли. Их конфликт чуть не закончился пожаром — я увидела, как вспыхнул чердак, но всё обошлось, — поделилась девушка.

Так выглядит дом, рядом с которым произошла стрельба

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию о случившемся.

Недавно подростки устроили драку со стрельбой на Затулинском жилмассиве. Все участники потасовки разбежались до приезда полиции.

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