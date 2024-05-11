Сибиряк устроил смертельное ДТП и скрылся с места аварии — его задержали

Авария произошла 10 мая Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В Республике Алтай случилось ДТП, в котором погиб один человек и еще трое пострадали. Из-за произошедшего в регионе возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике.



Подозреваемым стал 20-летний житель Майминского района. По версии следствия, около полуночи 10 мая в селе Бирюля водитель Subaru Legacy при движении по улице Центральная не учел дорожные условия, не выбрал безопасную скорость и не справился с управление. Сибиряк, как сообщили в ведомстве, допустил съезд машины с дороги и опрокидывание.



В результате ДТП один из пассажиров скончался на месте от полученных повреждений. Еще трое несовершеннолетних с повреждениями, причинившими тяжкий вред здоровью, госпитализированы в республиканскую больницу — им оказали медпомощь.



— Водитель с места совершения преступления скрылся, однако его местонахождение было оперативно установлено сотрудниками полиции. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, — сообщили в ведомстве.



Сибиряка подозревают по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и тяжкого вреда здоровью трем лицам, которое сопряжено с оставлением места его совершения). Следователь готовит ходатайство в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Из-за ДТП прокуратура республики организовала проверку. В ведомстве уточнили, что 20-летний водитель не справился с управлением и совершил съезд с трассы с последующим опрокидыванием машины на крышу.

— В результате ДТП погиб на месте до приезда скорой помощи 19-летний пассажир, а также же пострадали 3 несовершеннолетних 16 и 17 лет. У молодых людей перелом таза и повреждение селезенки, госпитализированы, — сказано в сообщении.

