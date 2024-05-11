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Культура тест Леди и джентльмены: этот тест определит, благородный ли вы человек — проверьте, не таится ли в вас аристократ

Леди и джентльмены: этот тест определит, благородный ли вы человек — проверьте, не таится ли в вас аристократ

У благородного человека XXI века обязательно должны быть эти 7 качеств — узнайте, есть ли они у вас

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4 комментария
Благородство — это нравственное величие человеческой личности

Правила поведения в обществе сформировались очень давно. Даже в первобытные времена существовали нормы, основанные на иерархии: дети с ранних лет понимали, что старших нужно уважать, потому что у них больше опыта, знаний, больше навыков выживания (и силы). Этикет в привычном нам понимании начал формироваться в XVII веке и с тех пор эволюционировал — современный этикет заметно отличается от церемониала поведения позапрошлых веков. Можно не быть аристократом по происхождению, но воспитать в себе дух аристократизма и стать благородным человеком. Культуролог Ульяна Кофанова, она же основательница клуба ценителей прекрасного «Культурь» предложила свое видение благородного человека XXI века. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать, насколько вы воспитанны, культурны и благородны.

ТЕСТ
1 / 9
Вопрос первый — разминочный. Кто придумал этикет?
  • У этикета нет конкретного автора. Свод правил поведения в обществе формировался сам
  • Этикет появился благодаря французскому королю Людовику XIV
  • Это Наполеон I Бонапарт и его «Кодекс Наполеона»
2 / 9
Современный этикет — это какой?
  • Эгалитарный
  • Элитарный
  • Нет определения, этикет он и есть этикет
3 / 9
Образование считается признаком благородного человека. Речь идет о дипломе о высшем университетском образовании или, чтобы стать благородным, достаточно заниматься самообразованием?
  • А как без высшего-то? Обязательно нужен диплом — это важный признак образованного и благовоспитанного человека
  • Причем тут вообще образование? Этикет и диплом университета о высшем образовании — абсолютно разные вещи
  • Самообразование, конечно. Жажда знаний — это похвально, сразу видно эрудированного человека с широким кругозором, со способностью мыслить и говорить грамотно
4 / 9
Важна ли внешняя эстетика для формирования в себе качеств благородного человека?
  • Да, окружение себя красивыми вещами и уважительное отношение к эстетизации отличают благородного человека
  • Эстетика — это внешний лоск, часто преувеличенный в современном мире за счет соцсетей. Понятие не относится к благородству
  • Эстетами не становятся, эстетами рождаются. Отсутствие чувства прекрасного — минус бал от благовоспитанности
5 / 9
Вопрос можно отнести к риторическому, но все же подумайте и постарайтесь найти ответ. Из чего складывается уважительное отношение к людям?
  • Признание его достоинств и отсутствие критики
  • Принятие выбора человека, уважение его чувств, желаний и личного пространства
  • Принятие человека со всеми плюсами и минусами
6 / 9
«Сознательная деятельность человека, направленная на улучшение мира, как своего, так и окружающего» — о каком качестве благородного человека идет речь?
  • Самообразование
  • Творчество
  • Созидание
7 / 9
Утонченность — качество, которое культуролог также относит к благородству. Какое из определений утонченности верное?
  • Внешняя оболочка человека на людях, потому что так положено в обществе
  • Утонченность — это когда манера вести себя совпадает с вашей манерой существования
  • Качество, благодаря которому человека высоко ценят и уважают
8 / 9
Еще одно ключевое качество, определяющее в вас благородного человека — семейность. Как вы думаете, что под этим имеет в виду культуролог?
  • Создание полноценной семьи — официальный брак, рождение детей
  • Сохранение теплых и доверительных отношений с родительской семьей
  • Сделать так, чтобы ваша фамилия стала значимой для последующих поколений
9 / 9
Важна ли духовная красота в процессе воспитания себя как благородного человека?
  • Разве это не то же, что и утонченность?
  • Разумеется, ведь речь идет о таких важных вещах, как доброта, благодарность и мудрость
  • Духовная красота — это о любви к высокому искусству? Тогда это или есть, или нет

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ПО ТЕМЕ
Этикет Современный этикет Благородный человек
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