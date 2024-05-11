Леди и джентльмены: этот тест определит, благородный ли вы человек — проверьте, не таится ли в вас аристократ

Благородство — это нравственное величие человеческой личности Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Правила поведения в обществе сформировались очень давно. Даже в первобытные времена существовали нормы, основанные на иерархии: дети с ранних лет понимали, что старших нужно уважать, потому что у них больше опыта, знаний, больше навыков выживания (и силы). Этикет в привычном нам понимании начал формироваться в XVII веке и с тех пор эволюционировал — современный этикет заметно отличается от церемониала поведения позапрошлых веков. Можно не быть аристократом по происхождению, но воспитать в себе дух аристократизма и стать благородным человеком. Культуролог Ульяна Кофанова, она же основательница клуба ценителей прекрасного «Культурь» предложила свое видение благородного человека XXI века. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать, насколько вы воспитанны, культурны и благородны.

ТЕСТ 1 / 9 Вопрос первый — разминочный. Кто придумал этикет? У этикета нет конкретного автора. Свод правил поведения в обществе формировался сам

Этикет появился благодаря французскому королю Людовику XIV

Это Наполеон I Бонапарт и его «Кодекс Наполеона» 2 / 9 Современный этикет — это какой? Эгалитарный

Элитарный

Нет определения, этикет он и есть этикет 3 / 9 Образование считается признаком благородного человека. Речь идет о дипломе о высшем университетском образовании или, чтобы стать благородным, достаточно заниматься самообразованием? А как без высшего-то? Обязательно нужен диплом — это важный признак образованного и благовоспитанного человека

Причем тут вообще образование? Этикет и диплом университета о высшем образовании — абсолютно разные вещи

Самообразование, конечно. Жажда знаний — это похвально, сразу видно эрудированного человека с широким кругозором, со способностью мыслить и говорить грамотно 4 / 9 Важна ли внешняя эстетика для формирования в себе качеств благородного человека? Да, окружение себя красивыми вещами и уважительное отношение к эстетизации отличают благородного человека

Эстетика — это внешний лоск, часто преувеличенный в современном мире за счет соцсетей. Понятие не относится к благородству

Эстетами не становятся, эстетами рождаются. Отсутствие чувства прекрасного — минус бал от благовоспитанности 5 / 9 Вопрос можно отнести к риторическому, но все же подумайте и постарайтесь найти ответ. Из чего складывается уважительное отношение к людям? Признание его достоинств и отсутствие критики

Принятие выбора человека, уважение его чувств, желаний и личного пространства

Принятие человека со всеми плюсами и минусами 6 / 9 «Сознательная деятельность человека, направленная на улучшение мира, как своего, так и окружающего» — о каком качестве благородного человека идет речь? Самообразование

Творчество

Созидание 7 / 9 Утонченность — качество, которое культуролог также относит к благородству. Какое из определений утонченности верное? Внешняя оболочка человека на людях, потому что так положено в обществе

Утонченность — это когда манера вести себя совпадает с вашей манерой существования

Качество, благодаря которому человека высоко ценят и уважают 8 / 9 Еще одно ключевое качество, определяющее в вас благородного человека — семейность. Как вы думаете, что под этим имеет в виду культуролог? Создание полноценной семьи — официальный брак, рождение детей

Сохранение теплых и доверительных отношений с родительской семьей

Сделать так, чтобы ваша фамилия стала значимой для последующих поколений 9 / 9 Важна ли духовная красота в процессе воспитания себя как благородного человека? Разве это не то же, что и утонченность?

Разумеется, ведь речь идет о таких важных вещах, как доброта, благодарность и мудрость

Духовная красота — это о любви к высокому искусству? Тогда это или есть, или нет

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