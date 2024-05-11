Леди и джентльмены: этот тест определит, благородный ли вы человек — проверьте, не таится ли в вас аристократ

Правила поведения в обществе сформировались очень давно. Даже в первобытные времена существовали нормы, основанные на иерархии: дети с ранних лет понимали, что старших нужно уважать, потому что у них больше опыта, знаний, больше навыков выживания (и силы). Этикет в привычном нам понимании начал формироваться в XVII веке и с тех пор эволюционировал — современный этикет заметно отличается от церемониала поведения позапрошлых веков. Можно не быть аристократом по происхождению, но воспитать в себе дух аристократизма и стать благородным человеком. Культуролог Ульяна Кофанова, она же основательница клуба ценителей прекрасного «Культурь» предложила свое видение благородного человека XXI века. Предлагаем вам пройти тест, чтобы узнать, насколько вы воспитанны, культурны и благородны.
- У этикета нет конкретного автора. Свод правил поведения в обществе формировался сам
- Этикет появился благодаря французскому королю Людовику XIV
- Это Наполеон I Бонапарт и его «Кодекс Наполеона»
- Эгалитарный
- Элитарный
- Нет определения, этикет он и есть этикет
- А как без высшего-то? Обязательно нужен диплом — это важный признак образованного и благовоспитанного человека
- Причем тут вообще образование? Этикет и диплом университета о высшем образовании — абсолютно разные вещи
- Самообразование, конечно. Жажда знаний — это похвально, сразу видно эрудированного человека с широким кругозором, со способностью мыслить и говорить грамотно
- Да, окружение себя красивыми вещами и уважительное отношение к эстетизации отличают благородного человека
- Эстетика — это внешний лоск, часто преувеличенный в современном мире за счет соцсетей. Понятие не относится к благородству
- Эстетами не становятся, эстетами рождаются. Отсутствие чувства прекрасного — минус бал от благовоспитанности
- Признание его достоинств и отсутствие критики
- Принятие выбора человека, уважение его чувств, желаний и личного пространства
- Принятие человека со всеми плюсами и минусами
- Самообразование
- Творчество
- Созидание
- Внешняя оболочка человека на людях, потому что так положено в обществе
- Утонченность — это когда манера вести себя совпадает с вашей манерой существования
- Качество, благодаря которому человека высоко ценят и уважают
- Создание полноценной семьи — официальный брак, рождение детей
- Сохранение теплых и доверительных отношений с родительской семьей
- Сделать так, чтобы ваша фамилия стала значимой для последующих поколений
- Разве это не то же, что и утонченность?
- Разумеется, ведь речь идет о таких важных вещах, как доброта, благодарность и мудрость
- Духовная красота — это о любви к высокому искусству? Тогда это или есть, или нет
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