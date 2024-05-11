«Страшно даже брать на руки»: история танцовщицы на коляске — она родила дочь и осталась с ней одна

Алена родила дочь Еву 8 месяцев назад Источник: Алина Скитович











27-летняя Алена Мелешина из Новосибирска — трижды призер по спортивным танцам на коляске и один раз мама. Новость о беременности застала девушку врасплох: она строила планы, главным было получение звания мастера спорта. Грядущее материнство ее пугало — у Алены непростая ситуация: в 2016 году она попала в аварию, после которой потеряла возможность ходить. Несмотря на всё, 8 месяцев назад у Алены появилась дочь Ева, которой теперь она посвящает всё свое время. Путь материнства она проходит в одиночку, поскольку папа Евы честно признался, что еще не готов примерить на себя роль отца. Рассказываем, каково маме в коляске растить ребенка одной, и какие трудности Алена ежедневно преодолевает, мотивируя других людей с инвалидностью.



Было страшно брать ребенка на руки

Алена живет в квартире-студии с широким коридором и большой комнатой — это для того, чтобы было удобно передвигаться на коляске. Сюда она перебралась пару лет назад, до этого снимала жилье в доме, который называет «недоступным». Приходилось просить помощи, чтобы элементарно выехать из подъезда на коляске, но теперь таких проблем нет: в доме большие лифты и есть пандус у подъезда. Но помощь близких Алене всё равно требуется, особенно сейчас — 8 месяцев назад она родила дочь Еву.

— Когда узнала о беременности, переживала, сомневалась, много думала, но очень поддержала мама и родная сестра с мужем. Я пришла на первое УЗИ, чтобы подтвердить беременность, врач спросила у меня: «Ну что, оставлять будешь?». Я сказала, что да, но призналась, что мне очень страшно. Она говорит: «Ты замени слово «страшно» на слово «интересно», и относись к этому так». Я так и сделала. Но после родов были врачи, которые спрашивали, как я буду справляться. И так в стрессе, а тут такое. У меня верхний грудной уровень сломан, пресс не работает, так что было страшно даже брать ребенка на руки. Но ничего, всё преодолели, — рассказывает Алена и ловко переносит дочь Еву с кровати на пол — для этого она опирается на руки.

Алена говорит, что материнство ей дается легко, за исключением некоторых моментов. Например, в купании Евы помогает родная сестра Алены, которая живет в этом же доме Источник: Алина Скитович / NGS.RU











Почти 8 лет назад тогда еще 20-летняя Алена попала в аварию на мопеде. За рулем была она, сзади сидел ее знакомый, который отделался переломом ребра. Сама же девушка очнулась в реанимации. Врачи не давали оптимистичных прогнозов, наоборот, говорили маме, что дочь, скорее всего, не сможет даже сидеть. Но немного оправившись, Алена смогла самостоятельно сесть в кровати — уже это для врачей было чем-то вроде чуда. Со всем остальным оказалось сложнее. У Алены компрессионный перелом позвоночника — повреждены пятый, шестой и седьмой позвонки. Именно это и лишило ее возможности ходить.



Мужчин не смущает ни коляска, ни ограничения

В 2017 году Алена рассказывала НГС, что мужчин будто бы не смущает ни коляска, ни ограничения в ее жизни. На ее страницах в соцсетях под фотографиями сплошные комплименты и сотни лайков. Год назад Алена познакомилась с будущим отцом Евы на сайте знакомств. Тот был в восторге от увлечений и активности Алены, пара много гуляла и проводила время вместе. Через месяц с небольшим девушка узнала, что беременна:

— У меня уже тогда были мысли: если вдруг придётся справляться одной, то смогу я или нет. В первую очередь рассчитывала на себя. Но пока я была беременна, мы то сходились, то расходились. Много эмоциональных качелей было, но всё равно я больше надеялась на себя и свои возможности. Ему тоже было страшно, но он очень меня поддерживал на момент, когда я узнала о беременности. Говорил: «Как классно, будем семьей», но у нас не получилось.



Решение о расставании приняла сама Алена, когда находилась на девятом месяце. Она вспоминает этот период с ужасом: было тяжело психологически и физически (Алена не могла без помощи посторонних даже принять ванну), а тут еще рядом мужчина, который, в итоге оказался не готов к появлению ребенка.

Говоря про свое психологическое состояние после аварии, Алена замечает, что быстро взяла себя в руки. Ей также помогла поддержка со стороны близких Источник: Алина Скитович / NGS.RU











О танцах и планах на будущее

7 лет назад Алена впервые приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Интеграция», где получила титул вице-мисс. Затем у нее был еще один опыт участия в конкурсе. Алена признается, что всегда была активной, поэтому не стала сидеть на месте даже после серьезной травмы. Она ездила с друзьями в другие города, каталась на санках и даже прыгала с парашютом, а в 2020 году открыла для себя танцы на колясках. За 2,5 года занятий танцами Алена получила множество наград и звание чемпионки России. Алена вошла в сборную России по танцам, и должна была поехать на сборы как раз тогда, когда узнала, что беременна.

Девушка надеется вернуться в спорт Источник: Александр Ощепков











Еще во время беременности Алене написал ее постоянный партнер по танцам и спросил, ждать ли ему ее возвращения. Алена с горечью написала, что ждать не стоит, поскольку решила окунуться в материнство и как можно больше времени провести с маленькой Евой. Но после того, как дочь пойдет в детский сад, она не исключает для себя возвращения в спорт:



— Общение, какая-то движуха, соревнования, сборы — это всё очень классно и мне это интересно.

Алена — мастер маникюра: до беременности она принимала клиентов на дому, а после декрета хочет устроиться в салон или арендовать специальное помещение. Недавно Алена получила водительские права, обзавелась автомобилем и теперь сама может выезжать, куда ей нужно. Проблем с другими водителями на дорогах не возникает, разве что порой девушка не может найти место на парковке для инвалидов. В остальном, едва увидев инвалидное кресло, которое Алена достает из машины, ей тут же бросаются помогать.

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