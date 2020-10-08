«Шевелились только глаза»: история красавицы, которую парализовало после страшного ДТП

Встречная машина почти не пострадала, водитель отделался переломом двух рёбер, у Татьяны Ивановны — черепно-мозговая травма и, как впоследствии выяснили, серьезные повреждения руки. У Ларисы же оказалось сломано почти всё, а самое страшное — произошёл разрыв спинного мозга, что лишило её способности двигаться.

В больнице

Лариса то приходила в себя, то впадала в кому. Говорит, что, со слов очевидцев, когда её нашли, она громко кричала. Позже, уже в больнице, женщина с криком выходила из комы, с криком же её погружали обратно в искусственную кому. Её родных предупреждали, что из-за черепно-мозговой травмы Лариса может остаться невменяемой, готовили к худшему.

— Когда я уже совсем пришла в себя, открыла глаза — и сразу поняла, что со мной, что я в больнице, что произошла авария. Я поняла то, что вся парализована — шевелились только глаза. Я лежала и думала — зачем такая жизнь? Но потом я подумала о том, что дома меня ждёт внук — ему тогда было всего два месяца. Неужели я не увижу, как он растёт, делает первые шаги, как скажет мне: «Баба», неужели я всего этого не увижу? И подумала — буду лежать, но зато буду видеть его, — вспоминает женщина.