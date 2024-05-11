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Развлечения тест Это уравнение поставило в тупик весь интернет: у вас будет только одна попытка, чтобы решить его без ошибки

Это уравнение поставило в тупик весь интернет: у вас будет только одна попытка, чтобы решить его без ошибки

Докажите, что ваша учительница по математике может вами гордиться

577
22 комментария
С этим уравнением справится любой школьник, а вот взрослому придется попотеть, чтобы вспомнить правила

Иногда самые простые вопросы могут поставить в ступор целую кучу людей. Недавно в соцсети Х (бывший Twitter) завирусилось уравнение, которое обычно решают в начальных классах.

— Математики есть? Ответы в комментариях, — написал пользователь под ником TASHA.

Само уравнение выглядит так:

Как оказалось, в комментариях не так много математиков: несмотря на простоту уравнения, каких только там ответов не встретишь — люди писали, что правильное решение 10, 7, 4, 1, 5 и даже 0. А вы знаете правильный ответ?

ТЕСТ
1 / 1
Какой же ответ правильный?
  • 10
  • 7
  • 4
  • 1
  • 5
  • 0
  • 53672
  • Это мы не проходили, это нам не задавали

Мы решили не верить большинству комментаторов, а отправились к учительнице математики высшей категории Людмиле Марновой с просьбой помочь. Педагог пошагово расписала нам решение этого уравнения.

Главное помнить, что сначала в уравнениях выполняется умножение и деление, а затем — сложение и вычитание. Решение выглядит так:

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