Это уравнение поставило в тупик весь интернет: у вас будет только одна попытка, чтобы решить его без ошибки

Иногда самые простые вопросы могут поставить в ступор целую кучу людей. Недавно в соцсети Х (бывший Twitter) завирусилось уравнение, которое обычно решают в начальных классах.
— Математики есть? Ответы в комментариях, — написал пользователь под ником TASHA.
Само уравнение выглядит так:
Как оказалось, в комментариях не так много математиков: несмотря на простоту уравнения, каких только там ответов не встретишь — люди писали, что правильное решение 10, 7, 4, 1, 5 и даже 0. А вы знаете правильный ответ?
- 10
- 7
- 4
- 1
- 5
- 0
- 53672
- Это мы не проходили, это нам не задавали
Мы решили не верить большинству комментаторов, а отправились к учительнице математики высшей категории Людмиле Марновой с просьбой помочь. Педагог пошагово расписала нам решение этого уравнения.
Главное помнить, что сначала в уравнениях выполняется умножение и деление, а затем — сложение и вычитание. Решение выглядит так: