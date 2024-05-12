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Происшествия «Доставлен в реанимацию»: сибирячка на машине сбила мотоциклиста — его жена ищет очевидцев аварии

«Доставлен в реанимацию»: сибирячка на машине сбила мотоциклиста — его жена ищет очевидцев аварии

Мужчина попал в больницу

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Авария произошла 10 мая

10 мая в городе Обь Новосибирской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как рассказала НГС сибирячка Юлия, представившись супругой водителя мотоцикла, сейчас ее муж находится в реанимации.

— С мужем я смогла поговорить сегодня одну минуту с телефона медсестры. Ему еще телефон нельзя, потому что в реанимации, — сказала Юлия. —Все адекватно оценивает, с головой все в порядке. Только вот рука подлежит длительному восстановлению.

Девушка уточнила, что ДТП случилось 10 мая напротив здания по улице Омский тракт, 1а. Как сообщила сибирячка в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», мотоциклист ехал по главной дороге и столкнулся с седаном. Юлия заявила, что разыскивает очевидцев произошедшего.

— У пострадавшего мужчины открытый перелом левого предплечья, он доставлен в реанимацию. Прошу откликнуться очевидцев аварии или тех, у кого есть запись момента столкновения на видеорегистраторе, — написала девушка в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Юлия сообщила НГС, что в день аварии ее 25-летний супруг направлялся на работу. Она не знает, как долго мужчина проведет в больнице, и предположила, что, возможно, месяц.

В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла в 19:40 на 1440 километре дороги Р-254 «Иртыш». По данным ведомства, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Камри», ехала по дороге со стороны поселка Коченево в направлении Новосибирска.

В пути следования при повороте налево сибирячка не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с встречным мотоциклом «Сузуки RF600».

— Пострадал водитель мотоцикла, категории «А» не имеет, мужчина 1998 года рождения, — сообщили в ведомстве.

Если вы стали свидетелем ДТП или знаете подробности произошедшего, просим связаться с НГС
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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11 мая стало известно, что хирург из Бердской больницы погиб в аварии в Томской области. Он ехал на мотоцикле.

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ДТП Авария Новосибирск Обь Мотоцикл
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