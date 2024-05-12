«Доставлен в реанимацию»: сибирячка на машине сбила мотоциклиста — его жена ищет очевидцев аварии

Авария произошла 10 мая Источник: Юлия/ «АСТ-54» во «ВКонтакте»











10 мая в городе Обь Новосибирской области произошло ДТП с участием мотоциклиста. Как рассказала НГС сибирячка Юлия, представившись супругой водителя мотоцикла, сейчас ее муж находится в реанимации.



— С мужем я смогла поговорить сегодня одну минуту с телефона медсестры. Ему еще телефон нельзя, потому что в реанимации, — сказала Юлия. —Все адекватно оценивает, с головой все в порядке. Только вот рука подлежит длительному восстановлению.



Девушка уточнила, что ДТП случилось 10 мая напротив здания по улице Омский тракт, 1а. Как сообщила сибирячка в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», мотоциклист ехал по главной дороге и столкнулся с седаном. Юлия заявила, что разыскивает очевидцев произошедшего.



— У пострадавшего мужчины открытый перелом левого предплечья, он доставлен в реанимацию. Прошу откликнуться очевидцев аварии или тех, у кого есть запись момента столкновения на видеорегистраторе, — написала девушка в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».



Юлия сообщила НГС, что в день аварии ее 25-летний супруг направлялся на работу. Она не знает, как долго мужчина проведет в больнице, и предположила, что, возможно, месяц.



В отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области НГС сообщили, что авария произошла в 19:40 на 1440 километре дороги Р-254 «Иртыш». По данным ведомства, 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Камри», ехала по дороге со стороны поселка Коченево в направлении Новосибирска.

В пути следования при повороте налево сибирячка не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с встречным мотоциклом «Сузуки RF600».



— Пострадал водитель мотоцикла, категории «А» не имеет, мужчина 1998 года рождения, — сообщили в ведомстве.

