Зарегистрировано три случая: у учеников одной из новосибирских школ выявили гепатит А

В Новосибирске в школе №190 произошла вспышка гепатита А. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в мэрии Новосибирска.
Власти рассказали, что 25 марта в департамент образования поступила служебная записка от директора школы №190 о регистрации в образовательном учреждении случаев заболевания гепатитом А.
— В соответствии с информацией, поступившей в МБОУ СОШ № 190 из полученных предписаний Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области всего зарегистрировано 3 случая заболевания обучающихся, — заявили в мэрии.
26 марта в школу №190 отправились представители управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, они сейчас ведут санитарно-эпидемиологическое расследование.
Ситуация также находится на контроле департамента образования мэрии Новосибирска.
Директор школы №190 не стал беседовать с корреспондентом НГС по ситуации, сославшись на занятость.
Корреспондент НГС направил запрос в управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы узнать детали произошедшего.
Ранее в новосибирском детсаду несколько групп закрыли на карантин из-за вспышки сальмонеллеза. Ситуацией уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.