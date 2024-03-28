Зарегистрировано три случая: у учеников одной из новосибирских школ выявили гепатит А

Всего в школе выявлены три случая заболевания гепатитом А Источник: МБОУ СОШ № 190 г. Новосибирск, vk.com











В Новосибирске в школе №190 произошла вспышка гепатита А. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в мэрии Новосибирска.



Власти рассказали, что 25 марта в департамент образования поступила служебная записка от директора школы №190 о регистрации в образовательном учреждении случаев заболевания гепатитом А.



— В соответствии с информацией, поступившей в МБОУ СОШ № 190 из полученных предписаний Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области всего зарегистрировано 3 случая заболевания обучающихся, — заявили в мэрии.



26 марта в школу №190 отправились представители управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, они сейчас ведут санитарно-эпидемиологическое расследование.



Ситуация также находится на контроле департамента образования мэрии Новосибирска.



Директор школы №190 не стал беседовать с корреспондентом НГС по ситуации, сославшись на занятость.



Корреспондент НГС направил запрос в управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы узнать детали произошедшего.



Ранее в новосибирском детсаду несколько групп закрыли на карантин из-за вспышки сальмонеллеза. Ситуацией уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.



Обновлено: в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области сообщили, что в средней школе №190 выявлены два случая заболевания гепатитом А. Сотрудники ведомства провели отборы проб воды, пищевой продукции, продовольственного сырья, смывов. Проводятся лабораторные исследования. Администрации школы выданы предписания, по которым в классе, где выявлены заболевшие, введен карантин на 35 дней. Также установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными, проводится текущая дезинфекция и иммунизация по эпидемическим показаниям.