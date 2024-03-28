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Происшествия Зарегистрировано три случая: у учеников одной из новосибирских школ выявили гепатит А

Зарегистрировано три случая: у учеников одной из новосибирских школ выявили гепатит А

Сотрудники Роспотребнадзора ведут расследование по факту инцидента

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Всего в школе выявлены три случая заболевания гепатитом А

В Новосибирске в школе №190 произошла вспышка гепатита А. Информацию об этом редакции НГС подтвердили в мэрии Новосибирска.

Власти рассказали, что 25 марта в департамент образования поступила служебная записка от директора школы №190 о регистрации в образовательном учреждении случаев заболевания гепатитом А.

— В соответствии с информацией, поступившей в МБОУ СОШ № 190 из полученных предписаний Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области всего зарегистрировано 3 случая заболевания обучающихся, — заявили в мэрии.

26 марта в школу №190 отправились представители управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, они сейчас ведут санитарно-эпидемиологическое расследование.

Ситуация также находится на контроле департамента образования мэрии Новосибирска.

Директор школы №190 не стал беседовать с корреспондентом НГС по ситуации, сославшись на занятость.

Корреспондент НГС направил запрос в управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, чтобы узнать детали произошедшего.

Ранее в новосибирском детсаду несколько групп закрыли на карантин из-за вспышки сальмонеллеза. Ситуацией уже заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Обновлено: в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области сообщили, что в средней школе №190 выявлены два случая заболевания гепатитом А. Сотрудники ведомства провели отборы проб воды, пищевой продукции, продовольственного сырья, смывов. Проводятся лабораторные исследования. Администрации школы выданы предписания, по которым в классе, где выявлены заболевшие, введен карантин на 35 дней. Также установлено ежедневное медицинское наблюдение за контактными, проводится текущая дезинфекция и иммунизация по эпидемическим показаниям.
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Новосибирск Мэрия Новосибирска Школа Гепатит А
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