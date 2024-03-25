После публикации НГС Бастрыкин заинтересовался детским садом, где отравились несколько воспитанников

Дошкольное учреждение закрыли на карантин Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











После публикации НГС о том, что несколько воспитанников отравились едой в детском саду № 95, глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на контроль. Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку.



— Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль и поручил представить доклад о ее промежуточных результатах, — отметили в ведомстве.



Мать одного из пострадавших детей рассказала НГС, что у двух ребят нашли сальмонеллез. После инцидента сад закрыли на карантин, а Роспотребнадзор и прокуратура начали проверку в учреждении.

