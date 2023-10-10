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Просроченный сок выдали «Бусинкам» и «Неваляшкам» в детском саду Новосибирска — кого за это наказали

Нарушения выявил Роспотребнадзор

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Заведующей детсада выдали рекомендации по организации питания и отправили на обучающий семинар

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В детском саду Новосибирска кладовщика наказали за просроченный сок, который был выдан детям на завтрак. Об этом корреспонденту НГС сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора проходила в детском саду №389. Ведомство установило, что детям на завтрак выдали 8 сентября сок 0,2 литра с истекшим сроком годности.

— Он был выдан детям групп «Бусинки» и «Неваляшки». Сок был годен до 24 августа 2023 года. В ходе проверки установлено, что выявленное нарушение устранено, — ответили на запрос редакции в департаменте.

Заведующей детсада выдали рекомендации по организации питания и отправили на обучающий семинар.

— Заведующей в отношении кладовщика, допустившего нарушение, применено дисциплинарное взыскание, — добавили в мэрии Новосибирска

Случаев пищевых отравлений, массовых инфекционных заболеваний среди детей в сентябре и начале октября в детском саду не регистрировалось. Но одна из читательниц заявила обратное, из-за чего прокуратура Октябрьского района организовала проверку.

Детский садОтравлениеПросроченные продуктыРоспотребнадзор Новосибирской области
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