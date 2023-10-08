«Диагнозы врачи ставят устрашающие!»: сибирячка заявила о массовом отравлении в детском саду — что ответили в мэрии

— Диагнозы врачи ставят устрашающие! Мной месяц назад было написано обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку и предупреждением о том, что питание в саду некачественное и дети часто возвращаются домой с отравлением. Кроме того, в одной из групп детям был выдан сок с истекшим сроком хранения на целый год, в других группах следы скрыли! — заявила женщина.