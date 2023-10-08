«Диагнозы врачи ставят устрашающие!»: сибирячка заявила о массовом отравлении в детском саду — что ответили в мэрии

Жительница Новосибирска заявила, что в детском саду № 389 произошло массовое отравление детей — об этом она сообщила в редакцию НГС. При этом медицинские документы не приложила. В мэрии подтвердили проверку Роспотребнадзора в детском саду.
— Диагнозы врачи ставят устрашающие! Мной месяц назад было написано обращение в прокуратуру Новосибирской области с просьбой провести проверку и предупреждением о том, что питание в саду некачественное и дети часто возвращаются домой с отравлением. Кроме того, в одной из групп детям был выдан сок с истекшим сроком хранения на целый год, в других группах следы скрыли! — заявила женщина.
К письму читательница приложила скриншот о том, что 11 сентября она обращалась с жалобой в прокуратуру Новосибирской области. И подчеркнула, что пока ответа на жалобу не получила.
В ведомстве корреспонденту НГС пообещали уточнить, какая именно была реакция на заявление. А также заверили, что проверят информацию читательницы:
— Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска организована проверка по сообщению СМИ об отравлении детей в детском саду. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, — ответили корреспонденту НГС в прокуратуре Новосибирской области.
В детском саду трубку взял сторож и ответил, что никого из сотрудников сейчас нет на месте.
В мэрии Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили, что по жалобам родителей в детском саду проводилась проверка Роспотребнадзора.
— Фактов инфекционных заболеваний и отравлений, тем более массовых отравлений не обнаружено, — ответили на запрос корреспондента НГС в мэрии Новосибирска. — Предписаний и представлений в отношении администрации детского сада не было.
Более подробно о ситуации обещали рассказать в ответ на официальный запрос, который был выслан редакцией.
В конце июля в детском лагере «Горный Орленок» в Республике Алтай отравилось около 70 детей.