В детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравилось 67 детей — решается вопрос об его закрытии

В детском лагере «Горный Орленок» в Республике Алтай отравилось почти семьдесят человек. Их изолировали от остальных людей, сообщает местный Минздрав.
— Зафиксированы случаи гастроэнтерического заболевания у 67 детей и двоих взрослых. Медицинские работники обследовали всех отдыхающих в лагере детей. Больным оказана необходимая медицинская помощь. У них зафиксирована легкая степень заболевания. Принято решение о временной изоляции всех заболевших с целью наблюдения, — говорится в сообщении Минздрава Республики Алтай.
Прокуратура республики проводит проверку обстоятельств отравления детей.
— Прокурором района организованы проверочные мероприятия информации о наличии множественных симптомов отравления у отдыхающих детей в детском лагере «Горный Орленок». В настоящее время рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря, — говорится на сайте прокуратуры.
Следком республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
В июне в России произошло массовое отравление сидром. Впоследствии выяснилось: сырье для смертельного пойла украли со складов полиции.