В детском лагере «Горный Орленок» на Алтае отравилось 67 детей — решается вопрос об его закрытии

Следком республики возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).