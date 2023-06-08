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Массовое отравление сидромПодробности

Сырье для смертельного пойла украли со складов полиции. Что известно о начальниках МВД, уволенных за отравления «Мистером Сидром»

До этого они росли по службе и получали награды

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Тыловики главка снова оказались втянуты в криминальный скандал

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Заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области Юрий Сафронов и руководитель Центра хозяйственного и сервисного обеспечения главка Александр Ремнев лишились должностей из-за массового отравления «Мистером Сидром». В чем их вина? И что известно об этих высокопоставленных полицейских? Наши коллеги из 63.RU собрали всю информацию в одном материале.

О массовом отравлении напитками самарского бренда «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Первые сообщения о пострадавших и погибших появились в Ульяновской области. Затем о госпитализации и гибели людей заявили и представители ведомств Самарской области. После этого в больницы обратились жители Нижегородской области, Удмуртии и Пензенской области.

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Посмотрите короткое видео о ситуации с массовым отравлением

Видео: Городские порталы

На вечер четверга, 8 июня, известно о 30 погибших и нескольких десятках пострадавших. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области. В Самарской области — 9. Среди них три женщины: одна из Крутых Ключей, две из Новокуйбышевска.

Исследования показывают, что в напитках, которые пили пострадавшие, были метанол и этилбутират. Производство сидра находилось в самарском поселке Винтай. Его владельца Анара Гусейнова задержали и отправили в СИЗО. Почитайте подробно о его бизнесе.

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8 июня стали известны новые факты о производстве «Мистера Сидра». В полиции сообщили, что сидр сделали из спиртосодержащей жидкости, которую украли со склада Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области.

— Партия находилась здесь с 2012 года, после того, как ее изъяли во время проверки, — сообщили силовики.

По подозрению в хищении полицейские задержали двух жителей Самары, а также сержанта полиции, который охранял склад и пропустил на территорию злоумышленников.

А в самарском главке провели зачистку начальства.

— Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение освободить от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова. Он курировал деятельность тыловых подразделений полиции. Вместе с ним уволят и начальника «Центра хозяйственного и сервисного обеспечения» Александра Ремнева, — говорится в сообщении МВД.

О Юрии Сафронове на сайте самарского главка есть большая биографическая справка. Он родился 28 августа 1968 года в Липецке. В 1989 году окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище по специальности «военно-политическая авиация», в 1999 году — Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция».

Юрий Сафронов проработал в самарском главке чуть меньше трех лет

Юрий Сафронов проработал в самарском главке чуть меньше трех лет

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— На службу в органы внутренних дел поступил в 1992 году. Начав службу с должности инспектора охраны подотдела милицейской службы объединения «Охрана» при УВД Липецкой области, Юрий Александрович последовательно продвигался на командных должностях строевых подразделений УВД Липецкой области. С сентября 2011 года по август 2020 года проходил службу в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Краснодарскому краю, — говорится в биографической справке.

Таким образом Юрий Сафронов принимал непосредственное участие в организации общественного порядка на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году. За это его наградили памятными медалями.

В Самарскую область Юрий Сафронов переехал летом 2020 года. В августе его назначили заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области. Спустя год он получил специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Громкими заявлениями, инициативами и интервью за время работы в Самарской области Юрий Сафронов не отличился. Зато у него есть медали «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу» 3-й степени, «За отличие в службе» трех степеней, «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й и 2-й степени, нагрудный знак МВД России «Почетный сотрудник МВД России».

Юрий Сафронов семьянин. Он женат, воспитывает двух дочерей.

Биография начальника Центра хозяйственного и сервисного обеспечения Александра Ремнева на сайте самарского главка не указана. Возможно, это из-за истории с его предшественником — Максимом Шаталовым, которого осудили за взятки.

Александр Ремнев (слева) и бывший начальник главка Александр Винников

Александр Ремнев (слева) и бывший начальник главка Александр Винников

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Должность у Александра Сергеевича непубличная. Удалось найти только публикацию о его награждении медалью МВД России «За доблесть в службе». Было это в самый разгар пандемии коронавируса — в декабре 2021 года. Награждал Александр Винников, который тогда возглавлял самарский главк. Сейчас он работает в региональном правительстве.

Что будет дальше с этими теперь уже бывшими высокопоставленными полицейскими, пока неизвестно. Вероятнее всего, детально в их работе будут разбираться сотрудники Следственного комитета России, чтобы понять, имели ли они конкретно какое-то отношение к поставке похищенного спирта для производства смертельно опасного «Мистера Сидра». И если да, то фигурантов в уголовном деле о массовом отравлении станет больше.

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