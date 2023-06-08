Сырье для смертельного пойла украли со складов полиции. Что известно о начальниках МВД, уволенных за отравления «Мистером Сидром»

На вечер четверга, 8 июня, известно о 30 погибших и нескольких десятках пострадавших. Больше всего летальных исходов в Ульяновской области. В Самарской области — 9. Среди них три женщины: одна из Крутых Ключей, две из Новокуйбышевска.



Исследования показывают, что в напитках, которые пили пострадавшие, были метанол и этилбутират. Производство сидра находилось в самарском поселке Винтай. Его владельца Анара Гусейнова задержали и отправили в СИЗО. Почитайте подробно о его бизнесе.